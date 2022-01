IAMGOLD : annonce l'actualisation de son orientation stratégique, l'optimisation de l'éventail d'actifs, les résultats opérationnels préliminaires, les prévisions de 2022, la mise à jour sur les activités du quatrième trimestre à côté gold et la mise à jour concernant Rosebel 14/01/2022 | 17:02 Envoyer par e-mail :

TSX: IMG NYSE : IAG COMMUNIQUÉ DE PRESSE IAMGOLD ANNONCE L'ACTUALISATION DE SON ORIENTATION STRATÉGIQUE, L'OPTIMISATION DE L'ÉVENTAIL D'ACTIFS, LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS PRÉLIMINAIRES, LES PRÉVISIONS DE 2022, LA MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS DU QUATRIÈME TRIMESTRE À CÔTÉ GOLD ET LA MISE À JOUR CONCERNANT ROSEBEL Accent stratégique Priorité accordée aux actifs ayant les meilleurs rendements et flux de trésorerie net disponible et création de valeur ; commencement d'un processus d'examen pour évaluer les options de Rosebel Résultats d'exploitation de 2021 Production d'or attribuable de 601 000 onces située près du haut de la fourchette établie selon les prévisions mises à jour en 2021

Coûts décaissés 1 devant se situer entre 1 115 $ et 1 150 $ par once vendue, selon les prévisions mises à jour

devant se situer entre 1 115 $ et 1 150 $ par once vendue, selon les prévisions mises à jour CMTI 1 2 Perspectives de 2022 Production aurifère attribuable devant se situer entre 570 000 et 640 000 onces

Coûts décaissés entre 1 100 $ et 1 150 $ par once vendue 3 et CMTI entre 1 650 $ et 1 690 $ par once vendue, selon les prévisions Projet Côté Gold Projet réalisé à 43 % et sur la bonne voie pour une production commerciale au deuxième semestre de 2023 Plan minier long terme de Rosebel Potentiel de prolonger la durée de vie de la mine ; production devant atteindre plus de 300 000 onces par année, selon les prévisions Toronto (Ontario), le 12 janvier 2022 - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») présente ses résultats d'exploitation préliminaires de l'exercice complet et du quatrième trimestre de 2022, les perspectives opérationnelles de 2022, une mise à jour sur la progression du projet Côté Gold (« Côté Gold »), une estimation mise jour sur les réserves et ressources minérales et un nouveau plan minier à long terme (le « PMLT de 2022 de Rosebel ») pour la mine d'or Rosebel, y compris la fosse satellite Saramacca (collectivement « Rosebel »). Dans le cadre de la stratégie visant à accorder la priorité à ses actifs à rendement supérieur pour obtenir un flux de trésorerie net disponible le plus élevé possible et créer de la valeur pour les actionnaires tout en se concentrant sur ses principaux territoires d'exploitation, la Société examine son éventail d'actifs. Le principal objectif de cet examen est d'établir l'affectation adéquate des investissements et des ressources parmi les mines existantes de la Société et le projet Côté Gold pour générer le meilleur rendement sur le capital investi tout en faisant progresser Côté Gold vers la production. IAMGOLD finit avec un fort trimestre, et la production pour l'exercice a atteint la tranche supérieure des prévisions révisées pendant que nous cherchons à respecter nos engagements », a déclaré Gordon Stothart, président et chef de la direction d'IAMGOLD. « En ce qui concerne l'avenir, nous nous consacrons entièrement à amener Côté Gold à la production commerciale et nous sommes en voie d'atteindre cet objectif au second semestre de 2023. Du côté opérationnel, nous nous attendons à ce qu'Essakane continue de dégager un bon rendement à la suite d'une production record en 2021, ce qui soutiendra le redressement de Rosebel et l'accroissement à Westwood, qui se poursuit. En même temps, nous continuerons notre examen afin de nous concentrer sur les actifs qui génèrent de la valeur, de maximiser le flux de trésorerie net disponible et de gérer prudemment les investissements d'IAMGOLD en vue d'atteindre notre but de devenir un producteur à marge élevée. » EXPLOITATIONS Résultats opérationnels du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2021 En 2021, IAMGOLD a atteint une production aurifère de 601 000 onces, conformément aux prévisions mises à jour, qui étaient situées entre 565 000 et 605 000 onces, y compris les 153 000 onces produites au quatrième trimestre. Les revenus annuels4 s'élevaient approximativement à 1,2 milliard $ en fonction des ventes d'or attribuables de 590 000 onces. Les revenus au quatrième trimestre se chiffraient à environ 295 millions $, selon des ventes d'or attribuables de 152 000 onces. Trimestre terminé le 31 décembre 2021 Essakane Rosebel Westwood Consolidés 4e t. 2021 3e t. 2021 Or produit, attribuable* koz 98 42 13 153 153 Matériel extrait kt 15 016 13 788 290 Stériles extraits kt 10 903 11 594 - Minerai extrait kt 4 113 2 194 290 Alimentation à l'usine kt 3 292 2 449 254 Teneur d'alimentation à l'usine g/t 1,13 0,78 1,83 Récupération d'or % 91 86 90 Exercice complet 2021 Essakane Rosebel Westwood Consolidés 2021 2020 Or produit, attribuable* koz 412 154 35 601 653 Prévisions de 2021 koz 390 à 400 140 à 160 35 à 45 565 à 605 Matériel extrait kt 60 420 43 138 1 025 Stériles extraits kt 44 405 37 163 - Minerai extrait kt 16 015 5 975 1 025 Alimentation à l'usine kt 12 948 9 887 965 Teneur d'alimentation à l'usine g/t 1,31 0,70 1,24 Récupération d'or % 84 85 92 Coûts décaissés1 $/oz 1 115 $ à 1 150 $ 988 $ CMTI1 $/oz 1 395 $ à 1 435 $ 1 232 $ Notes : Les chiffres contenus dans ce document sont susceptibles d'être modifiés. Les onces attribuables tiennent compte des participations d'IAMGOLD : Essakane - 90 %; Rosebel (hormis Saramacca) - 95 %, Saramacca - 66.5 %; Westwood - 100 %. La production aurifère annuelle attribuable à Essakane totalisait 412 000 onces (457 000 onces sur une base à 100 %), soit une production supérieure à la fourchette des prévisions mises à jour entre 390 000 et 400 000 onces, car la mine a continué de tirer profit du projet de désengorgement de l'usine réalisé plus tôt dans l'année. Au quatrième trimestre, la production attribuable se chiffrait à 98 000 onces par suite d'une alimentation à l'usine record de 3,3 millions de tonnes à une teneur traitée de 1,13 gramme par tonne d'or (g Au/t) et d'une meilleure récupération d'or de 91 % puisque les activités minières s'effectuaient dans des zones d'une teneur inférieure en graphite. La production aurifère annuelle attribuable à Rosebel totalisait 154 000 onces (188 000 onces sur une base à 100 %), soit dans le haut de la fourchette des prévisions mises à jour d'entre 140 000 et 160 000 onces. Au quatrième trimestre, la production attribuable atteignait 42 000 onces en fonction d'une alimentation totale à l'usine de 2,4 tonnes à une teneur traitée moyenne de 0,78 g Au/t et d'une récupération moyenne de 86 %. Les fosses de Rosebel ont contribué 1,16 million de tonnes de minerai aux activités minières à un ratio de découverture (stériles : minerai) de 8:1, et Saramacca a procuré 1,03 million de tonnes de minerai à un ratio de découverture (stériles : minerai) de 2:1. Les améliorations de l'efficacité du circuit d'absorption/désorption du charbon ont été achevées à la fin du quatrième trimestre, et d'autres améliorations dans le soutirage de l'or dans le circuit sont prévues au premier trimestre de 2022. La production aurifère annuelle à Westwood s'élevait à 35 000 onces, soit au bas de la fourchette des prévisions mises jour se situant entre 35 000 et 45 000 onces à la suite du redémarrage des activités souterraines en juin 2021. Au quatrième trimestre, l'exploitation a produit 13 000 onces grâce à l'accroissement de la production de minerai sous terre et a obtenu une teneur traitée supérieure de 1,83 g Au/t. L'alimentation à l'usine totalisait 254 000 tonnes et la récupération d'or totalisait 90 %. Même si la productivité minière souterraine s'améliore, le rythme de l'accroissement des activités demeure modéré, puisque la Société accorde la priorité à la sécurité avant tout et continue de mettre en Page | 2 de 17 place de mesures d'amélioration du soutènement et autres mesures de sécurité, auxquelles s'ajoutent les pressions continues associées au manque général de main-d'œuvre dans la région. Les coûts décaissés consolidés de la Société et les CMTI consolidés pour ces trois mines devraient se situer respectivement entre 1 115 $ et 1 150 $ par once vendue et entre 1 395 $ et 1 435 $ par once vendue, selon les prévisions mises à jour, à l'exclusion de l'incidence des ajustements de la valeur de réalisation nette potentielle sur les empilements à long terme. Les empilements à long terme comprennent des coûts historiques en lien avec le minerai extrait à des périodes antérieures et ils ne devraient pas être traités en 2022. Les coûts en immobilisations en 2021 devraient être conformes aux attentes, notamment les dépenses préliminaires de Côté Gold estimées à 147 millions $ au quatrième trimestre qui se comparent favorablement aux prévisions estimées à 150 millions $. IAMGOLD a terminé l'exercice 2021 en ayant environ 545 millions $ en trésorerie et en équivalents de trésorerie, 42 millions $ en trésorerie affectée et 8 millions $ en placements à court terme et la facilité de crédit comportait 498 millions $ inutilisés. Notre réponse à la COVID-19 La pandémie mondiale de la COVID-19 continue d'évoluer. Malgré les vastes programmes de vaccination de masse qui cherchent à limiter l'incidence du virus dans de nombreux pays, dont le Canada et le Suriname, l'émergence de nouveaux variants, comme le nouveau variant Omicron, a provoqué une nouvelle augmentation rapide des taux d'infection dans le monde. La Société continue de surveiller étroitement cette évolution et de prendre les mesures nécessaires pour gérer les effets de la pandémie de la COVID-19 sur son personnel, ses activités d'exploitation, ses projets de construction et de mise valeur et ses activités d'exploration. Les protocoles précédemment mis en œuvre restent en place sur nos sites et sont revus en permanence pour s'adapter à l'évolution de la situation. Prévisions de 2022 Les prévisions opérationnelles d'IAMGOLD de 2022 sont établies comme suit : La production aurifère attribuable devrait se situer entre 570 000 et 640 000 onces ;

Les coûts décaissés 1 devraient se situer entre 1 100 $ et 1 150 $ par once ;

Les CMTI 1 devraient se situer entre 1 650 $ et 1 690 $ par once vendue. Les coûts en immobilisations de maintien ont augmenté en raison d'une plus forte proportion de frais de découverture qui ont été classés en tant que coûts en immobilisations de maintien en raison des secteurs particuliers dans lesquels s'effectue l'extraction et du stade de vie de la mine pour s'aligner aux directives du World Gold Council ;

devraient se situer entre 1 100 $ et 1 150 $ par once ; Les CMTI devraient se situer entre 1 650 $ et 1 690 $ par once vendue. Les coûts en immobilisations de maintien ont augmenté en raison d'une plus forte proportion de frais de découverture qui ont été classés en tant que coûts en immobilisations de maintien en raison des secteurs particuliers dans lesquels s'effectue l'extraction et du stade de vie de la mine pour s'aligner aux directives du World Gold Council ; Les coûts en immobilisations de maintien 1 devraient se situer à 310 millions $ (± 5 %) dont la majorité est associée aux frais de découverture capitalisés et au développement souterrain ;

devraient se situer à 310 millions $ (± 5 %) dont la majorité est associée aux frais de découverture capitalisés et au développement souterrain ; Les coûts en immobilisations devraient se situer entre 590 et 620 millions $ à Côté Gold ;

Les autres coûts en immobilisations d'expansion 1 (excluant Côté Gold) devraient se situer à environ 70 millions $ (± 5 %), y compris environ 20 millions $ au projet Boto ;

(excluant Côté Gold) devraient se situer à environ 70 millions $ (± 5 %), y compris environ 20 millions $ au projet Boto ; Les dépenses de prospection, y compris les programmes primaires et à proximité des mines, devraient se situer à environ 35 millions $. Prévisions opérationnelles Consolidés Essakane Rosebel Westwood Côté Gold Boto Production d'or, attribuable* koz 570 à 640 360 à 385 155 à 180 55 à 75 Coûts décaissés1 $/oz 1 100 à 1 150 CMTI1,2 $/oz 1 650 à 1 690 Coûts en immobilisations de maintien1 (± 5 %), y compris la M$ 310 165 105 40 découverture incorporée Coûts en immobilisations1 M$ 660 à 690 5 35 10 590 à 620 20 d'expansion* (± 5 %) Notes : Les totaux peuvent accuser des écarts en raison de l'arrondissement. Les prévisions de 2022 reposent sur les hypothèses de l'exercice complet suivantes : un taux de change $ US/$ CA de 1,25 (les coûts en immobilisations de 2022 pour Côté Gold reposent sur un taux de change $ US/$ CA de 1,30), un taux de change EUR/$ US de 1,20 et un prix moyen du pétrole brut de 70 $ le baril. *Les onces attribuables et les coûts en immobilisations tiennent compte des participations d'IAMGOLD : Essakane - 90 %; Rosebel (hormis Saramacca) - 95 % ; Saramacca - 66,5 % ; Westwood - 100 %. La Société détient 64,75 % de Côté Gold et prend en charge 70 % des coûts en immobilisations de la coentreprise Côté Gold. Page | 3 de 17 En 2022, la production aurifère attribuable d'Essakane devrait atteindre entre 360 000 et 385 000 onces et devrait être relativement stable au cours de l'année puisque les teneurs prévues seront normalisées près des teneurs des réserves qui seront légèrement contrebalancées par une plus forte récupération attribuable au contenu inférieur en graphite prévu. Les coûts décaissés devraient augmenter légèrement en raison des pressions accrues sur les coûts et les mesures de sûreté additionnelles. La hausse des CMTI tient compte de l'augmentation des coûts d'exploitation ainsi que l'accroissement des coûts en immobilisations de maintien et de la découverture incorporée. Les coûts en immobilisations de maintien de 165 millions $ comprennent des frais de découverture incorporés de 165 millions $, tandis que les coûts en immobilisations d'expansion devraient être réduits en conséquence à environ 5 millions $. Au- delà de 2022, Essakane devrait continuer de produire entre 325 000 onces et 375 000 onces en 2023 et en 2024. En 2022, la production aurifère attribuable de Rosebel devrait se situer entre 155 000 et 180 000 onces. Cette production devrait être plus élevée au second semestre après la fin de la saison des pluies et en raison d'une plus forte récupération attendue occasionnée par des initiatives continues de remise à neuf au complexe de l'usine. Les coûts en immobilisations de maintien de 105 millions $ comprennent les frais de découverture capitalisés, l'agrandissement du parc à résidus et l'entretien. Les coûts en immobilisations d'expansion de 35 millions $ comprennent l'achèvement d'éléments mineurs liés à Saramacca et des investissements dans l'usine de traitement. Au-delà de 2022, Rosebel devrait produire entre 180 000 et 200 000 d'onces attribuables en 2023 et 2024. La Société a mis à jour l'estimation des ressources minérales et des réserves minérales et le plan minier à long terme, qui sont détaillés dans la section ci- dessous « Mise à jour sur Rosebel ». En 2022, la production aurifère du complexe Westwood devrait se situer entre 55 000 et 75 000 onces et suppose le redémarrage sécuritaire de deux zones souterraines additionnelles (zone centrale et zone ouest). Les niveaux de production devraient augmenter chaque trimestre grâce à l'accroissement des activités minières sous terre et des teneurs croissantes provenant de la fosse à ciel ouvert adjacente Grand Duc. Au-delà de 2022, la Société continuera d'évaluer des solutions de rechange stratégiques pour Westwood tout en accroissant les activités minières et le développement et en maintenant les activités mises en œuvre en 2021 pour répondre aux besoins en matière de soutènement. Le développement additionnel et la reprise de l'extraction dans les zones centrale et ouest devraient permettre au complexe Westwood d'augmenter sa production à un niveau se situant entre 90 000 et 100 000 onces par année et, par ricochet, d'améliorer le profil de coûts. Résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2021 IAMGOLD diffusera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice complet 2021 après la fermeture des marchés le mercredi 23 février 2022. Une téléconférence aura lieu le jeudi 24 février 2022 à 8 h 30 (heure de l'Est) au cours de laquelle la direction discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers de la Société du quatrième trimestre et de l'exercice 2021. CÔTÉ GOLD - MISE À JOUR DU QUATRIÈME TRIMESTRE SUR LE PROJET Activités du projet En décembre 2021, la Société a annoncé la nomination de Jerzy Orzechowski à titre de directeur administratif de projet pour Côté Gold. M. Orzechowski est un cadre supérieur spécialisé dans le développement, la gestion, l'ingénierie, la construction et la planification stratégique de projets, qui compte 40 ans d'expérience dans diverses stratégies d'exécution de projets (IAC, IAGC, coentreprises, projets de type clé en main) et dans toutes les phases de mise en œuvre et d'exécution de grands projets d'investissement. Sa vaste expérience en projets d'envergure sera inestimable pour faire progresser la construction de Côté Gold et mener celui-ci à la production. L'équipe de la direction du projet se rapportera à M. Orzechowski, et celui-ci se rapportera directement au chef de la direction. M. Orzechowski participera à l'encadrement du projet, qui est assuré par le comité d'examen de Côté Gold du conseil d'administration. Au 31 décembre 2021, l'ingénierie détaillée atteignait environ 92 %. Les travaux de génie civil et de bétonnage de l'usine sont en grande partie terminés, tandis que les travaux de mécanique, de tuyauterie, d'électricité et d'instrumentation se poursuivront jusqu'au premier trimestre de 2022. Dans l'ensemble, le projet était réalisé à 43 %. Voici une mise à jour sur les activités au projet au quatrième trimestre de 2021 : Page | 4 de 17 Activités du projet Mise à jour au 4e t. 2021 Santé et sécurité Le projet a dépassé les 3,4 millions d'heures sans blessure occasionnant une perte de temps. Les programmes de surveillance de la COVID-19, y compris les tests antigènes, les tests PCR et les tests des eaux usées demeurent fermement en place, et la Société continue d'évaluer différents protocoles au site en considération de l'émergence du variant Omicron. Le retour de la main-d'œuvre après la période des fêtes est structuré pour s'ajuster à l'augmentation de personnes et permettre une étroite surveillance des menaces causées par le variant Omicron. On constate des améliorations du taux de vaccination sur le site. Activités de terrassement Les activités de terrassement se sont poursuivies et visaient à assurer que les infrastructures importantes de crue pour 2022 sont en place. Les travaux de réalignement des canaux d'eau se sont poursuivis. Les barrages nos 1 et 2 du lac Clam sont maintenant terminés. Les travaux de levage final au barrage sud du nouveau lac ont été achevés avant la fin de l'année. Le barrage nord du nouveau lac progresse bien. L'excavation des barrages de base du parc à résidus a commencé comme prévu au début de décembre. Activités minières Usine de traitement Autres activités et chaîne d'approvisionnement Permis et développement durable La prédécouverture des morts-terrains dans la fosse avance et, pendant la période, on a accédé de la roche fraîche à l'est. Le premier sautage du minerai a eu lieu en octobre 2021 dans le secteur sud de la fosse et les activités d'extraction ont franchi l'élévation 382 dans plusieurs secteurs de la fosse, ce qui correspond à l'atteinte d'une étape importante pour le projet. L'installation de la structure d'acier du bâtiment principal de l'usine a débuté à la mi-octobre. Ces travaux sont principalement achevés, y compris tous les levages critiques, et il reste seulement une portion mineure d'acier de remplissage à installer dans la portion broyage du bâtiment. L'installation des panneaux de revêtement des murs a commencé, et ces travaux étaient réalisés environ 32 % à la fin du trimestre. La Société demeure sur la bonne voie pour terminer l'enceinte du bâtiment de traitement d'ici la fin du premier trimestre de 2022. Les autres travaux civils associés à l'installation de traitement, y compris le bâtiment du concasseur secondaire ( HPGR ) et le bâtiment du concasseur primaire, ont été achevés. Les ossatures, les goulottes et les soutiens associés à l'alimentateur du concasseur principal sont maintenant arrivés au site. La fabrication des convoyeurs avance bien et ces derniers sont livrés au fur et à mesure que les sections sont réalisées. Les composantes majeures de l'usine à boulets, comme le moteur, les refroidisseurs et les coquilles, progressent bien, et les éléments ont commencé à être expédiés. La mise en service du camp permanent est terminée, ce qui porte le nombre total de chambres (y compris celles du camp de construction) à 1 388. Le projet comptait en moyenne 800 travailleurs au site avant la baisse d'activités pendant la période des fêtes. L'usine permanente de traitement de l'eau potable a été mise en service, et le camp devrait être alimenté par le réseau électrique au début de la nouvelle année. Les travaux sur la ligne électrique de 115KV sur 42 kilomètres ont commencé par le déboisement. La livraison des équipements est en cours, et les stocks sur le site continuent d'augmenter. Nous continuons de surveiller de près les risques logistiques mondiaux et, à l'heure actuelle, nous ne prévoyons pas de répercussions importantes sur le calendrier du projet, malgré les difficultés touchant la chaîne d'approvisionnement, qui pourraient être exacerbées par les incidences de la vague Omicron actuelle. La Société a obtenu un certain nombre de permis d'exploitation importants pendant le trimestre, notamment l'autorisation environnementale provinciale pour les activités d'exploitation, soit le principal permis restant, ainsi que le permis de prélèvement d'eau et les permis à l'appui de la construction de la ligne de transport d'électricité. Les consultations communautaires et la mise en œuvre des ententes sur les répercussions et les avantages signées avec les partenaires autochtones se poursuivent. Les permis mineurs restants, qui ne sont pas critiques, devraient être reçus pendant le reste du projet. Préparation La préparation opérationnelle a continué de progresser, principalement en ce qui concerne la opérationnelle conception de l'organisation, le recrutement et le lancement de programmes de formation, qui devraient s'intensifier au cours du premier trimestre de 2022. Les autres activités clés comprennent les travaux en cours liés à la détermination des besoins en pièces de rechange pour l'équipement critique et les stratégies d'approvisionnement pour les principaux consommables. Page | 5 de 17 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Disclaimer IAMGOLD Corporation published this content on 12 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 January 2022 16:01:01 UTC.

