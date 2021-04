IAMGOLD annonce la commandite d'initiatives communautaires clés

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 29 avril 2021) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») est ravie d'annoncer les initiatives suivantes, qui s'inscrivent dans la foulée de la vision Zéro Incident® de la Société et de son engagement à l'égard de la diversité :

UNICEF - Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19.

Pour répondre aux besoins criants de vaccins contre la COVID-19 à l'échelle mondiale, IAMGOLD a versé 250 000 dollars à l'UNICEF pour contribuer à l'intervention d'urgence visant à accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'Accélérateur ACT-A (un dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19) est une collaboration mondiale visant à accélérer la distribution des vaccins contre la COVID-19 afin de renforcer les systèmes de santé de base, d'aider les pays à faible revenu et à revenu moyen au-delà de la pandémie et d'atténuer les répercussions de la COVID-19 sur la santé publique et sur l'économie. Ce don fait partie des différentes contributions que fait la Société pour aider les pays hôtes et les communautés locales à lutter contre la pandémie mondiale de la COVID-19. IAMGOLD exploite la mine d'or Essakane au Burkina Faso, met en valeur le projet Boto au Sénégal et explore les projets Diakha-Siribay au Mali et Karita en Guinée.

« L'UNICEF est fière de mener la distribution de vaccins contre la COVID-19 à l'échelle mondiale grâce à l'appui d'entreprises partenaires, comme IAMGOLD. La généreuse contribution d'IAMGOLD jouera un rôle clé pour nous aider à assurer un accès rapide, sûr et équitable aux produits de diagnostic, de traitements et de vaccins partout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale », a déclaré David Morley, président et chef de la direction d'UNICEF Canada. « Ensemble, nous investissons dans des systèmes de santé robustes servant ultimement à former le personnel de la santé et les travailleuses et les travailleurs sociaux de première ligne partout dans le monde qui aident les enfants les plus vulnérables et leur famille touchée par la pandémie ».

Giants of Africa

En partenariat avec les Giants of Africa (GOA), IAMGOLD investira 1 000 000 millions de dollars dans un programme de 4 ans qui débutera à l'été 2021 et qui cherchera à encourager le développement des jeunes grâce aux bienfaits du sport. Ce programme prévoit notamment la construction de terrains de basketball dans les communautés hôtes d'IAMGOLD au Burkina Faso, au Sénégal et au Mali, de camps d'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle et d'ateliers sur les carrières favorisant l'autonomisation des femmes au Sénégal. Grâce à ce partenariat stratégique, GOA et IAMGOLD partagent la conviction que des possibilités infinies s'offrent à la jeunesse vibrante de l'Afrique si on lui fournit les outils pour l'inspirer et lui faire voir les perspectives d'avenir.

« Nous sommes reconnaissants de l'engagement d'IAMGOLD envers la prochaine génération de dirigeants africains. Grâce à ce partenariat à long terme, nous sommes ravis de pouvoir rejoindre encore plus de jeunes partout sur le continent au moyen de l'éducation et des sports et de les encourager à avoir de grands rêves », a indiqué Masai Ujiri, président des Raptors de Toronto et fondateur des Giants of Africa.

Artemis Project

IAMGOLD est un fier commanditaire du Artemis Project (https://artemisproject.ca/). Artemis vise à promouvoir les femmes propriétaires d'entreprise et entrepreneures dans le secteur minier - des professionnelles en minorité dans la chaîne d'approvisionnement minière. Les membres d'Artemis comprennent des spécialistes novatrices et primées en sciences sociales et naturelles comptant ensemble plus de 500 années d'expérience pratique dans le secteur minier mondial, dont 75 % sont des ingénieures. Axées sur l'accélération de l'innovation, du développement durable et de la diversité dans les entreprises minières canadiennes, les membres d'Artemis constituent des modèles extraordinaires pour la prochaine génération de femmes dans l'industrie minière.

La participation d'IAMGOLD dans Artemis est alignée sur son engagement à l'égard de l'équité, la diversité et l'inclusion par :

le développement des compétences afin de réduire les obstacles pour les entreprises détenues par des femmes dans le secteur minier et de les appuyer ;

l'avancement de l'égalité entre les sexes dans l'écosystème minier ;

l'accès à des spécialistes en protection de l'environnement, responsabilité sociale et gouvernance, notamment par rapport aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ;

l'accès à un moteur d'innovation apportant des réflexions diversifiées et des approches nouvelles.

« Nous sommes heureux d'accueillir IAMGOLD à titre de principal commanditaire de l'industrie du Artemis Project », a commenté Heather Gamble, cofondatrice du Artemis Project et chef de la direction de Women on the Move. « Artemis Project compte sur le soutien de commanditaires de l'industrie comme IAMGOLD pour offrir un appui de haut niveau et un engagement à l'égard de notre mission de sensibilisation et de partage d'occasions entre les femmes entrepreneures et les sociétés minières. De telles initiatives permettront de stimuler les innovations sociales, économiques et environnementales, et donneront de meilleurs résultats en ODD d'ici 2030. »

Gordon Stothard, président et chef de la direction d'IAMGOLD a indiqué : « Nous sommes extrêmement ravis d'annoncer les initiatives mentionnées ci-dessus avec des leaders en soins de santé, en développement de la jeunesse et en diversité. Redonner aux communautés locales est une valeur fondamentale d'IAMGOLD, et nous sommes fiers d'apporter notre contribution à l'avancement de ces importantes missions. »

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités dans trois régions : l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. La Société développe dans ces régions des districts d'exploitation minière à fort potentiel qui regroupent des mines en exploitation et des projets de développement, de construction, de mise en valeur, et de prospection. Les mines en exploitation de la Société comprennent la mine Westwood, au Canada, la mine Rosebel (y compris Saramacca), au Suriname, et la mine Essakane, au Burkina Faso. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de construction Côté Gold, au Canada, le projet de mise en valeur Boto, au Sénégal, ainsi que les projets d'exploration primaire et à proximité des mines, qui sont situés en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest.

IAMGOLD emploie environ 5 000 personnes. La Société est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont inscrits à la cote de la Bourse de New Toronto (NYSE : IAG) et de la Bourse de York ( TSX : IMG) et elle fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI1.

1 Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice éthique d'actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est modelé sur l'indice S&P/TSX 60. Il regroupe des sociétés qui satisfont à divers critères généraux en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.

