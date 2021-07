IAMGOLD annonce la date de la diffusion de ses résultats du deuxième trimestre de 2021

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 19 juillet 2021) - IAMGOLD Corporation (TSX : IMG) (NYSE : IAG) (« IAMGOLD » ou « la Société ») diffusera ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2021 après la fermeture des marchés le mercredi 4 août 2021.

TÉLÉCONFÉRENCE

Une téléconférence aura lieu le jeudi 5 août 2021, à 8 h 30 (heure de l'Est), au cours de laquelle la direction discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers de la Société du deuxième trimestre de 2021. Une webdiffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse : www.iamgold.com.

Renseignements au sujet de la téléconférence :

Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-4610 ou à l'international : 1 604 638-5340

L'enregistrement de l'appel sera disponible pendant un mois après la téléconférence en composant :

Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-6413 ou à l'international : 1 604 638-9010, mot de passe : 7235#.

Veuillez composer le numéro 10 à 15 minutes avant l'heure de début prévue car le volume d'appels est important. Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter depuis votre réseau téléphonique principal après avoir essayé tous les numéros fournis, le cas échéant, veuillez réessayer en utilisant un autre réseau téléphonique.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités dans trois régions : l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. La Société développe dans ces régions des districts d'exploitation minière à fort potentiel qui regroupent des mines en exploitation et des projets de développement, de construction, de mise en valeur et d'exploration. Les mines en exploitation de la Société comprennent la mine Westwood, au Canada, la mine Rosebel (y compris Saramacca), au Suriname, et la mine Essakane, au Burkina Faso. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de construction Côté Gold, au Canada, le projet de mise en valeur Boto, au Sénégal, ainsi que les projets d'exploration primaire et à proximité des mines, qui sont situés dans divers pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest.

IAMGOLD emploie environ 5 000 personnes. La Société est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI1.

1 Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice éthique d'actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est modelé sur l'indice S&P/TSX 60. Il regroupe des sociétés qui satisfont à divers critères généraux en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, directeur, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

