IAMGOLD annonce la nomination au conseil d'administration de Ann K. Masse

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 4 octobre 2021) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Ann K. Masse à son conseil d'administration.

Mme Masse est une leader reconnue en matière de sécurité, de santé et de gouvernance environnementale. Mme Masse, Ph. D, est la chef mondiale en Santé, sécurité, environnement et sûreté auprès de Rio Tinto et est responsable de plus de 140 professionnels partout dans le monde. Sous sa direction, l'entreprise internationale Rio Tinto n'a eu aucun décès au cours des trois dernières années, a réussi à gérer ses activités pendant la pandémie de la COVID-19 et a été l'une des premières entreprises à instaurer des cliniques de dépistage et de vaccination.

Mme Masse a occupé divers rôles par le passé, notamment vice-présidente, Sécurité, santé et environnement auprès de Barrick Gold et vice-présidente, Sécurité et santé auprès de Goldcorp. Elle a passé 23 ans chez DuPont, où elle a occupé divers postes de direction qui l'ont mené au rôle de responsable de la stratégie, Sécurité, santé et environnement mondiaux. DuPont est un chef de file mondial reconnu pour ses pratiques et sa performance en sécurité et en santé.

Mme Masse est titulaire d'un doctorat en océanographie physique de l'Université du Delaware et elle a effectué son affectation postdoctorale au Centre canadien des eaux intérieures à Burlington, en Ontario. Elle détient également un baccalauréat ès arts en études environnementales du St. Michael's College (au Vermont).

Don Charter, président du conseil d'administration d'IAMGOLD a déclaré : « Nous sommes extrêmement ravis d'accueillir Mme Masse au sein du conseil. Son expertise approfondie en matière de santé et de sécurité, d'environnement et de sûreté, acquise grâce à son expérience auprès de leaders mondiaux de l'industrie minière et de produits spécialisés, lui permettront d'offrir des lignes directrices, des orientations et une gouvernance judicieuses et concrètes dans ces secteurs critiques. Nous poursuivons notre processus de renouvellement du conseil d'administration conformément à nos orientations annoncées au début de 2021 et grâce au récent ajout de trois professionnels d'expérience possédant une vaste expertise technique, opérationnelle et financière (Kevin O'Kane qui s'est joint au conseil le 21 septembre 2021 ainsi qu'Anne Marie Toutant et Deborah Starkman en décembre 2020), le conseil d'administration d'IAMGOLD compte maintenant neuf membres dont 33 % (38 % des membres indépendants) sont des femmes et ayant en moyenne un mandat d'une durée de 4,3 ans. »

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités dans trois régions : l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. La Société développe dans ces régions des districts d'exploitation minière à fort potentiel qui regroupent des mines en exploitation et des projets de développement et de construction, de mise en valeur et d'exploration. Les mines en exploitation de la Société comprennent la mine Essakane, au Burkina Faso, la mine Rosebel (y compris Saramacca), au Suriname, et la mine Westwood, au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de construction Côté Gold, au Canada, le projet de mise en valeur Boto, au Sénégal, ainsi que les projets d'exploration primaire et à proximité des mines, qui sont situés dans divers pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest.

IAMGOLD emploie environ 5 000 personnes. La Société est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI1.

1 Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice éthique d'actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est modelé sur l'indice S&P/TSX 60. Il regroupe des sociétés qui satisfont à divers critères généraux en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.

Pour de plus amples renseignements :

Philip Rabenok, directeur, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at https://www.iamgold.com/.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/98323