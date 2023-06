IAMGOLD annonce la nomination d'Audra Walsh au conseil d'administration

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 20 juin 2023) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce la nomination de Mme Audra Walsh au conseil d'administration de la Société à compter d'aujourd'hui.

« Nous sommes ravis d'accueillir Audra Walsh au sein du conseil d'administration d'IAMGOLD », a indiqué Mme Maryse Bélanger, présidente du conseil d'administration d'IAMGOLD. « Audra possède une expertise technique exceptionnelle, des compétences reconnues en leadership et une vaste expérience en santé et sécurité, qui représenteront un atout pour le conseil. Au nom de tout le conseil, je tiens à exprimer mon enthousiasme à travailler avec Audra dans le cadre de nos efforts visant à soutenir l'entreprise et à la guider vers son objectif de devenir un producteur de rang intermédiaire de premier plan. »

Mme Walsh est une ingénieure professionnelle comptant plus de 30 ans d'expérience technique, opérationnelle, à la direction et au sein de conseils d'administration dans l'industrie minière. Elle a auparavant occupé le poste de chef de la direction de Minas de Aguas Teñidas S.A.U. (MATSA) avant son acquisition par Sandfire Resources en 2022. Mme Walsh possède une grande expérience au sein de conseils d'administration de sociétés minières ouvertes, ayant siégé et siégeant toujours à des comités de conseils portant sur des aspects techniques et de santé, sécurité, environnement et de développement durable. Elle était précédemment présidente et chef de la direction de Sierra Metals Inc., de Minera S.A. et de A2Z Mining Inc. Elle a également occupé des postes de haute direction à Barrick Gold Corporation et à Newmont Mining Corporation.

Mme Walsh détient un baccalauréat ès sciences en génie minier de la South Dakota School of Mines and Technology, à Rapid City, dans le Dakota du Sud, et est membre inscrite après de la Society of Mining, Metallurgy and Exploration.

