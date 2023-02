IAMGOLD annonce la nomination de Christiane Bergevin au conseil d'administration

Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 22 février 2023) - IAMGOLD Corporation (TSX : IMG) (NYSE : IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce la nomination de Mme Christiane Bergevin au conseil d'administration de la Société à compter d'aujourd'hui.

« C'est avec plaisir que nous accueillons Christiane au conseil d'administration d'IAMGOLD », a commenté Mme Maryse Bélanger, présidente du conseil d'administration et, par intérim, présidente et chef de la direction d'IAMGOLD. « Elle possède une vaste expérience en stratégie, en gestion de projets de grande envergure, en financement, en gestion des risques et en développement durable. Son expérience et son expertise seront un atout important pour notre conseil d'administration et toute l'entreprise. »

Mme Bergevin est actuellement conseillère principale, Énergie, services publics et ESG, du cabinet nord-américain de Roland Berger, une société de conseil internationale en gestion, ainsi que représentante en chef, Canada, d'Astris Finance, un cabinet-conseil international d'investissement en infrastructure et en énergie renouvelable. De 2009 à 2015, Mme Bergevin était première vice-présidente, Mouvement Desjardins, le plus grand groupe financier coopératif au Canada. Dans ce rôle, elle a géré des fusions et acquisitions, des partenariats stratégiques et des développements commerciaux. Elle était aussi membre de la commission financière et de gestion des risques du Mouvement Desjardins. Dans les 19 années précédentes, Mme Bergevin a occupé des postes de direction à SNC-Lavalin, un groupe international d'ingénierie et de construction, y compris le poste de présidente du secteur Capital de SNC-Lavalin, sa branche de conseil en finance de projets. Elle a participé à plusieurs développements de transport et de mines à l'échelle mondiale et a également été vice-présidente principale et directrice générale, Projets d'entreprise.

Mme Bergevin est administratrice de Yamana Gold Inc. et d'Azimut Exploration Inc. Elle siège aussi au conseil surveillance de RATP Dev, opérateur mondial de transports publics, et au comité consultatif du Groupe AGF, une société privée canadienne d'acier d'armature. Mme Bergevin était également présidente du conseil et gouverneure de la Chambre de Commerce du Canada. Elle est présidente du Conseil Tennis-Québec et siège au conseil consultatif international du principal de McGill.

Mme Bergevin détient un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l'Université McGill et a réalisé le programme de gestion avancée des affaires de Wharton School. En 2013, elle a reçu le titre IAS.A et a tenu le rôle d'examinatrice bénévole de l'Institut des administrateurs de sociétés.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est un producteur d'or et un promoteur de rang intermédiaire établi au Canada qui possède des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. La Société construit actuellement le projet à grande échelle et à longue durée Côté Gold (Canada), en partenariat avec l'entreprise japonaise Sumitomo Metals & Mining, dont la mise en production est prévue au début de 2024. De plus, la Société possède un éventail établi de projets à des stades primaires et avancés dans des districts à fort potentiel dans les Amériques. La Société emploie environ 3 300 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Personne-ressource IAMGOLD

Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883

Sans frais : 1 888 464-9999

info@iamgold.com

