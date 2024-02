Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 15 février 2024) - IAMGOLD Corporation (NYSE: IAG) (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce la nomination de M. Murray P. Suey, FCPA, FCA au conseil d'administration de la Société à compter d'aujourd'hui. M. Suey a également été nommé président du comité d'audit et des finances.

« Nous sommes ravis d'accueillir Murray Suey au sein du conseil d'administration d'IAMGOLD », a indiqué David Smith, président du conseil d'administration d'IAMGOLD. « Tout au long de sa brillante carrière, Murray a fait preuve d'un leadership exceptionnel, d'un sens aigu de la gestion et de perspicacité stratégique. Il possède une vaste expérience de travail comme conseiller auprès de sociétés internationales exploitantes de ressources. Sa compréhension profonde des environnements d'affaires complexes et son engagement à l'égard de l'excellence font de lui le candidat idéal pour contribuer à l'orientation stratégique et à la gouvernance d'IAMGOLD ».

M. Suey compte plus de 40 ans d'expérience en service-conseil financier, en audit et en gestion opérationnelle et en audit auprès de KMPG Canada, chef de file mondial dans le domaine de la comptabilité et des services professionnels. Plus récemment, M. Suey était associé directeur régional auprès de KPMG Canada. Avant d'occuper ce poste, il était associé responsable de la pratique d'audit à Calgary. M. Suey cumule des dizaines d'années d'expérience dans le conseil de sociétés internationales exploitantes de ressources naturelles et émetteurs inscrits à la SEC. Il est fier de faire partie des fondateurs du conseil pour l'inclusion, la diversité et l'équité de KPMG Canada, qui guide la Société dans la gestion active de la diversité et la représentation des femmes aux postes de direction. M. Suey est actuellement directeur, trésorier et membre du conseil d'administration de la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) Canada.

En 2019, il a reçu le titre de Fellow comptable professionnel agréé et Fellow de l'Ordre des comptables agréés (FCPA, FCA). Il est également titulaire d'un baccalauréat en commerce (avec mention honorable) de l'Université de Calgary. En 2023, M. Suey a reçu du centre Stern de l'Université de New York un certificat pour cadres supérieurs sur la promotion du développement durable. Il a également achevé le Consortium des administrateurs de la Graduate School of Business de l'Université de Stanford.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est un producteur d'or de rang intermédiaire et un promoteur de projets établi au Canada qui possèdent des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. En partenariat avec l'entreprise japonaise Sumitomo Metal Mining, la Société construit actuellement Côté Gold au Canada, un projet minier à grande échelle et de longue durée dont la mise en production est prévue au début de 2024. De plus, la Société possède un éventail de projets d'exploration à des stades primaires et avancés dans des districts à fort potentiel au Canada. La Société emploie environ 3 600 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance (« ESG »), y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE: IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX: IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

