IAMGOLD annonce la nomination de Renaud Adams à titre de président et chef de la direction et de Maarten Theunissen à titre de chef de la direction financière

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 6 mars 2023) - IAMGOLD Corporation (TSX : IMG) (NYSE : IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce que son conseil d'administration a nommé Renaud Adams au poste de président et chef de la direction de la Société, à compter du 3 avril 2023. Il remplacera Maryse Bélanger, présidente du conseil d'administration, qui assumait le rôle de présidente et chef de la direction par intérim durant le processus de recrutement. M. Adams siègera également au conseil d'administration (le « conseil ») à titre d'administrateur. En outre, Maarten Theunissen, qui exerçait les fonctions de chef de la direction financière par intérim depuis septembre 2022, a été nommé chef de la direction financière à titre permanent.

« La nomination de Renaud Adams représente l'aboutissement d'un processus approfondi et rigoureux de recrutement mené par le comité de recherche du conseil pour trouver un ou une chef de la direction », a indiqué Maryse Bélanger, présidente du conseil. « Renaud possède une combinaison exceptionnelle d'expérience opérationnelle, stratégique et des marchés financiers et il a fait ses preuves à la tête d'une entreprise dont la culture est axée sur la sécurité, qui constituent des attributs indispensables de nos jours pour diriger une entreprise minière d'envergure mondiale. Tous les membres du conseil sont enthousiastes à l'idée de travailler avec Renaud, dont le leadership guidera IAMGOLD dans son objectif de devenir un producteur d'or à marge élevée de premier plan.

« Nous sommes également ravis de nommer Maarten Theunissen au poste de chef de la direction financière sur une base permanente. Durant son court mandat de chef de la direction financière par intérim, il s'est rapidement taillé une place essentielle dans l'équipe de la haute direction et a joué un rôle déterminant pour aider la Société à atteindre ses objectifs de financement en vue d'achever la construction de Côté Gold », a ajouté Mme Bélanger.

David Smith, administrateur principal indépendant pendant le mandat de Mme Bélanger à titre de présidente et chef de la direction par intérim, a commenté : « Au nom du conseil, je tiens à remercier Maryse de son dévouement, de son leadership et de ses réalisations visant à renforcer la position de la Société au cours de la dernière année. C'est avec plaisir que nous travaillerons avec Maryse, qui continuera à titre de présidente du conseil. »

M. Adams compte plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie minière mondiale, ayant occupé des postes de direction et d'exploitation. En tant que président et chef de la direction de New Gold Inc. de 2018 à 2022, il a dirigé les efforts de renforcement de la position stratégique de l'entreprise et de redressement de ses exploitations. Avant de se joindre à New Gold, M. Adams était président et chef de la direction de Mines Richmont Mines Inc. de 2014 jusqu'à la vente de l'entreprise à Alamos Gold en novembre 2017. Pendant son mandat auprès de Mines Richmont, la production à la mine principale de l'entreprise a plus que doublé, les réserves minérales ont plus que triplé et les coûts ont diminué de sorte que la mine d'or Island en Ontario figure parmi les mines souterraines ayant les coûts d'exploitation les plus bas dans les Amériques. De 2011 à 2014, M. Adams était chef de l'exploitation de Primero Mining Corporation, après avoir été directeur général de la mine Rosebel d'IAMGOLD, au Suriname, puis vice-président principal, Exploitations, Amériques. Avant son passage chez IAMGOLD, il a occupé divers postes cadres en exploitation à des sites miniers situés dans les Amériques. M. Adams possède un baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie de l'Université Laval (Québec), au Canada.

Il a déclaré : « Je suis honoré et enthousiaste qu'on me donne l'occasion d'être à la tête d'IAMGOLD et de la faire passer à un nouveau chapitre, et je tiens à en remercier le conseil. J'admire le travail assidu qu'ont accompli Maryse, Maarten et toute l'équipe l'an dernier en vue de placer la Société en bonne position pour réussir. Aujourd'hui, IAMGOLD se trouve dans un tournant intéressant : elle est sur le point d'amorcer la production au projet Côté Gold et de commencer l'exploitation de la prochaine mine d'or canadienne à grande échelle, à faible coût et à longue durée de vie. Cette mine servira de modèle aux mines du Canada et sera transformationnelle pour IAMGOLD. C'est en quelque sorte un retour au bercail pour moi, après les postes en exploitation que j'ai occupés chez IAMGOLD. Je suis fier de diriger une Société qui souscrit rigoureusement à une culture Zéro Incident®, qui est un engagement à l'égard de l'exploitation minière responsable mis en œuvre à ma première année auprès d'IAMGOLD, il y a plus de 16 ans. »

Maarten Theunissen a progressivement acquis plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie minière, ayant occupé les postes de chef de la direction financière par intérim et de vice-président, Finance, d'IAMGOLD. Avant de se joindre à la Société, M. Theunissen était chef de la direction financière auprès d'une petite société productrice d'or canadienne et vice-président principal, Finance, auprès de l'un des plus importants producteurs d'uranium au monde. M. Theunissen est comptable agréé (en Afrique du Sud et au Canada) et il a commencé sa carrière auprès de KPMG, à titre de gestionnaire de leur groupe minier. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce, spécialisation en comptabilité de l'Université de Johannesburg.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est un producteur d'or et un promoteur de rang intermédiaire établi au Canada qui possède des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. La Société construit actuellement le projet à grande échelle et à longue durée Côté Gold (Canada), en partenariat avec l'entreprise japonaise Sumitomo Metals & Mining, dont la mise en production est prévue au début de 2024. De plus, la Société possède un éventail établi de projets à des stades primaires et avancés dans des districts à fort potentiel dans les Amériques. La Société emploie environ 3 300 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Personne-ressource IAMGOLD

Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883

Sans frais : 1 888 464-9999

info@iamgold.com

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les renseignements relatifs au rendement financier ou opérationnel futurs de la Société, et les autres déclarations exprimant les attentes ou les estimations de la direction concernant le rendement futur, y compris les déclarations relatives aux perspectives et(ou) à la mise en valeur et au développement des projets de la Société, autres que les déclarations de faits historiques, constituent des énoncés prospectifs, au sens donné à cette expression dans les lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement appelés ci-après les « énoncés prospectifs »), et ces énoncés prospectifs reposent sur des attentes, des estimations et des projections formulées à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de donner des renseignements concernant les attentes et les plans actuels de la direction. Ils sont généralement reconnaissables par l'utilisation, entre autres, des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « compter », « prévoir », « projeter », « planifier », « chercher à », « potentiel », « budget », « calendrier », « prévisions », « perspectives », « cible », « classe mondiale », « de haut niveau », « suspension », « rendement supérieur », « rendement supérieur à ses actionnaires », « couverture », « sur la bonne voie », « stratégie » et « projet », y compris dans une tournure négative des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent les énoncés relatifs à ce qui suit : les prévisions de la Société concernant la production sur ses sites miniers en exploitation, y compris le calendrier et les montants estimés ; le total des coûts décaissés ; les coûts de maintien tout inclus ; l'estimation des réserves minérales et des ressources minérales ; la réalisation des estimations des réserves minérales et des ressources minérales les coûts de production estimés ; les charges d'amortissement estimées ; les coûts en immobilisations prévus ; l'état d'avancement de la mise en valeur de Côté Gold, y compris l'état d'avancement des dépenses liées au projet et des processus contractuels, et le moment du commencement de la production commerciale à Côté Gold.

La Société met en garde le lecteur que les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à des risques commerciaux, financiers, opérationnels et autres risques, à des incertitudes, à des éventualités et à d'autres facteurs, y compris ceux décrits ci-dessous, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et, par conséquent, qu'il ne faut pas s'y fier indûment. Ces risques, incertitudes, éventualités et autres facteurs, comprennent ; les stratégies commerciales de la Société et sa capacité à les mettre en œuvre ; la capacité de la Société à réaliser la construction de Côté Gold et à commencer la production commerciale et le moment anticipé de ce commencement ; la situation et les résultats de l'industrie minière dans son ensemble, et de l'industrie minière aurifère en particulier ; les changements dans les cours mondiaux de l'or ou d'autres matières premières (comme le diesel et l'électricité) ; les répercussions de la COVID-19 et de ses variants sur la Société et sa main-d'œuvre qui perdurent ; la disponibilité de la main-d'œuvre et des entrepreneurs ; les intrants clés pour la Société et les chaînes d'approvisionnement mondiales ; les mesures gouvernementales prises en réponse à la COVID-19, y compris les nouveaux variants de la COVID-19, et toute aggravation de ceux-ci ; les développements juridiques, législatifs, politiques ou économiques et l'évolution de litiges dans les territoires où la Société exerce ses activités ; la volatilité des titres de la Société ; l'évaluation des valeurs comptables des actifs de la Société, y compris la possibilité permanente d'une dépréciation et d'une perte de valeur importante de la valeur de ces actifs ; les litiges relatifs aux titres de propriété ; la participation à la gestion de certains actifs de la Société par d'autres sociétés ou partenaires de coentreprise ; le manque de disponibilité d'une assurance couvrant tous les risques associés aux activités de la Société ; les conditions géologiques inattendues ; la concurrence croissante et la consolidation dans le secteur minier ; les changements dans les lois fiscales, y compris les régimes fiscaux miniers ; l'incapacité d'obtenir en temps voulu auprès des autorités les principaux permis, autorisations ou approbations nécessaires à l'exploration, au développement ou à l'exploitation des opérations de la Société ; l'incapacité d'appliquer une hausse du cours de l'or excédant le plafond d'une opération à fourchette de taux (tunnel) conclue dans le cadre d'un accord de paiement anticipé sur la vente à terme d'or ; la disponibilité des capitaux nécessaires et les répercussions sur les niveaux de liquidité de la Société ; l'accès aux marchés de capitaux et au financement ; le niveau d'endettement de la Société ; la capacité de la Société à respecter les clauses restrictives de ses facilités de crédit et autres titres de créance ; les variations des taux d'intérêt ; les changements défavorables de la notation de crédit de la Société ; les choix de la Société en matière d'allocation du capital ; l'efficacité des efforts continus de la Société en matière de maîtrise des coûts ; la capacité à mettre en œuvre les activités de réduction des risques et les mesures d'amélioration des opérations de la Société ; les risques liés aux entrepreneurs tiers, y compris la réduction du contrôle sur certains aspects des opérations de la Société et l'incapacité des entrepreneurs à s'acquitter de leurs tâches comme prévu ; les risques découlant de la détention de dérivés ; les fluctuations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux d'emprunt de l'or ; les contrôles des capitaux et des devises dans les territoires étrangers ; la nature spéculative de l'exploration et du développement, y compris les risques de diminution des quantités ou des teneurs des réserves ; le fait que les réserves et les ressources, les récupérations métallurgiques attendues, les coûts en immobilisations et d'exploitation sont des estimations qui peuvent nécessiter une révision ; la présence de contenus défavorables dans les gisements de minerai, y compris l'argile et l'or grossier ; les inexactitudes dans les plans de durée de vie des mines ; l'incapacité à atteindre les objectifs opérationnels ; les difficultés géotechniques et les défaillances majeures de l'équipement ; les risques de sûreté, y compris les troubles civils, la guerre ou le terrorisme ; les menaces à la sécurité des systèmes d'information et à la cybersécurité ; les lois et règlements régissant la protection de l'environnement ; les relations avec le personnel et les conflits de travail ; l'entretien des parcs à résidus et la possibilité d'un déversement majeur ou d'une défaillance des parcs à résidus en raison d'événements incontrôlables, comme des événements météorologiques ou sismiques extrêmes ; le manque d'infrastructures fiables, y compris l'accès aux routes, aux ponts, aux sources d'énergie et à l'approvisionnement en eau ; les risques physiques et réglementaires liés au changement climatique ; l'attraction et la rétention de personnel clé et d'autres personnes qualifiées ; la disponibilité de la main-d'œuvre et des intrants miniers et la hausse des coûts connexes ; la disponibilité d'entrepreneurs qualifiés et la capacité des entrepreneurs à achever les projets en temps voulu et selon des modalités acceptables ; la relation avec les communautés entourant les opérations et les projets de la Société ; les droits ou les revendications des Autochtones ; l'exploitation minière illégale ; et les risques inhérents à l'industrie minière en général. Veuillez consulter la notice annuelle ou le formulaire 40-F, qui se trouvent sur www.sedar.com et sur www.sec.gov/edgar.shtml, pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est exposée et qui peuvent entraîner des écarts importants entre les résultats financiers, le rendement ou les accomplissements réels de la Société et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs.

Même si la Société a tenté de déceler les principaux facteurs qui pourraient occasionner un écart important entre les résultats réels et ceux mentionnés dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels ne correspondent pas aux résultats anticipés, estimés ou prévus. Rien ne saurait garantir que ces énoncés s'avéreront exacts, les résultats réels et les événements futurs pouvant différer considérablement de ceux prévus dans ces énoncés.

La Société n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs par suite de nouveaux faits ou renseignements ou autrement, sauf si les lois l'exigent.

Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at www.iamgold.com/.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/157312