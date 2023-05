IAMGOLD annonce les résultats de l'assemblée générale annuelle des actionnaires

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 15 mai 2023) - IAMGOLD Corporation (NYSE : IAG) (TSX : IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les résultats du vote de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») qui a eu lieu le jeudi 11 mai 2023. Un résumé des résultats se trouve ci-dessous :

Élection des membres du conseil d'administration

Chacun des membres du conseil d'administration figurant comme candidats et candidates dans la circulaire d'information (la « circulaire ») de la direction d'IAMGOLD en date du 10 avril 2023 a été élu comme administrateur ou administratrice, conformément au tableau ci-dessous.

Candidat nommé ou candidate nommée Nombre de voix pour % de voix pour Nombre de voix contre % de voix contre Renaud Adams 289 059 227 99,39 % 1 765 123 0,61 % Ian Ashby 288 870 065 99,33 % 1 954 285 0,67 % Maryse Bélanger 282 765 379 97,23 % 8 058 971 2,77 % Christiane Bergevin 289 124 439 99,42 % 1 699 912 0,58 % Ann K. Masse 288 436 303 99,18 % 2 388 048 0,82 % Peter O'Hagan 282 832 173 97,25 % 7 992 177 2,75 % Kevin O'Kane 288 082 112 99,06 % 2 742 238 0,94 % David Smith 286 386 262 98,47 % 4 438 087 1,53 %

Nomination des auditeurs et auditrices

KPMG LLP a été réélu en tant qu'auditeur de la Société et les membres du conseil d'administration ont été autorisés à fixer la rémunération de l'auditeur pour l'exercice à venir.



Nombre de voix pour % de voix pour Abstentions % d'abstention KPMG LLP 304 823 865 92,79 % 23 676 436 7,21 %

Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction

La résolution consultative non contraignante approuvant l'approche de la Société en matière de rémunération de la haute direction telle qu'elle est décrite dans la circulaire en date du 10 avril 2023 a été adoptée.



Nombre de voix pour % de voix pour Nombre de voix contre % de voix contre Rémunération de la haute direction 238 801 915 82,11 % 52 022 434 17,89 %

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est un producteur d'or de rang intermédiaire et un promoteur de projets établi au Canada qui possède des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. En partenariat avec l'entreprise japonaise Sumitomo Metal Mining, la Société construit actuellement Côté Gold au Canada, un projet à grande échelle et de longue durée dont la mise en production est prévue au début de 2024. De plus, la Société possède un éventail de projets à des stades primaires et avancés dans des districts à fort potentiel dans les Amériques. IAMGOLD emploie environ 3 200 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index (« JSI »), qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

