Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 29 mai 2024) - IAMGOLD Corporation (NYSE: IAG) (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les résultats du vote de l'assemblée générale et extraordinaire annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») qui a eu lieu le mercredi 29 mai 2024. Un résumé des résultats se trouve ci-dessous :

Élection des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration figurant comme candidats et candidates dans la circulaire d'information de la direction d'IAMGOLD en date du 23 avril 2024 ont été élus comme administrateur ou administratrice pour l'exercice à venir ou jusqu'à l'élection ou la nomination de personnes qui les succéderont. La Société a reçu les voix suivantes concernant l'élection des huit candidats et candidates :

Candidat nommé ou candidate nommée Nombre de voix pour % de voix pour Nombre de voix contre % de voix contre Renaud Adams 260 552 059 99,77 % 613 184 0,23 % Christiane Bergevin 260 084 167 99,59 % 1 081 076 0,41 % Ann K. Masse 260 344 677 99,69 % 820 565 0,31 % Lawrence Peter O'Hagan 259 451 164 99,34 % 1 714 078 0,66 % Kevin P. O'Kane 260 373 651 99,70 % 791 592 0,30 % David S. Smith 260 467 763 99,73 % 697 480 0,27 % Murray P. Suey 260 453 391 99,73 % 711 852 0,27 % Anne Marie Toutant 260 469 439 99,73 % 695 804 0,27 % Audra Walsh 260 302 059 99,67 % 863 184 0,33 %

Nomination des auditeurs et auditrices

KPMG LLP a été élu en tant qu'auditeur de la Société jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle ou jusqu'à la nomination de son successeur, et les membres du conseil d'administration ont été autorisés à fixer la rémunération des auditeurs et auditrices pour l'exercice à venir. La Société a reçu les voix suivantes concernant l'élection de l'auditeur :

Nombre de voix pour % de voix pour Abstentions % d'abstention KPMG LLP 275 036 462 91,09 % 26 893 534 8,91 %

Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction

Les actionnaires ont approuvé une résolution consultative sur l'approche de la Société en matière de rémunération de la haute direction. La Société a reçu les voix suivantes concernant la rémunération de la haute direction :

Nombre de voix pour % de voix pour Nombre de voix contre % de voix contre Rémunération de la haute direction 255 764 551 97,93 % 5 400 692 2,07 %

Modifications au régime d'incitatifs en actions de la Société

Les actionnaires ont approuvé les modifications au régime d'incitatifs en actions de la Société ainsi que le régime d'incitatifs en actions modifié et mis à jour de la Société. La Société a reçu les voix suivantes concernant les modifications au régime d'incitatifs en actions :

Nombre de voix pour % de voix pour Nombre de voix contre % de voix contre Régime d'incitatifs en actions 253 730 072 97,15 % 7 435 171 2,85 %

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est un producteur d'or de rang intermédiaire et un promoteur de projets établi au Canada qui possède des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Côté Gold, une mine à grande échelle et à longue durée de vie, issue du partenariat entre la Société et Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., devrait figurer parmi les plus grandes mines d'or en importance au Canada. De plus, la Société possède un éventail de projets d'exploration à des stades primaires et avancés dans des districts miniers à fort potentiel. La Société emploie environ 3 600 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance (« ESG »), y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE: IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX: IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Personne-ressource IAMGOLD

Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883

Sans frais : 1 888 464-9999

info@iamgold.com

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/210981