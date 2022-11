IAMGOLD annonce ses résultats du troisième trimestre de 2022 09/11/2022 | 20:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 9 novembre 2022) - IAMGOLD Corporation (NYSE : IAG) (TSX : IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») présente ses résultats financiers et opérationnels du troisième trimestre terminés le 30 septembre 2022. FAITS SAILLANTS Une production d'or attribuable de 184 000 onces au troisième trimestre et un cumul annuel de 528 000 onces grâce au maintien de l'excellent rendement d'Essakane et aux améliorations apportées à Rosebel.

La Société s'attend à ce que la production annuelle dépasse le haut de la fourchette des prévisions précédentes se situant entre 570 000 et 640 000 onces et elle révise ses prévisions à la hausse pour les établir entre 650 000 et 705 000 onces.

Le coût des ventes par once vendue totalisait 1 140 $ (cumul annuel de 1 102 $), les coûts décaissés 1 par once vendue s'élevaient à 1 126 $ (cumul annuel de 1 087 $) et les coûts de maintien tout inclus (« CMTI ») par once vendue 1 se chiffraient à 1 559 $ (cumul annuel de 1 550 $) ;

par once vendue s'élevaient à 1 126 $ (cumul annuel de 1 087 $) et les coûts de maintien tout inclus (« CMTI ») par once vendue se chiffraient à 1 559 $ (cumul annuel de 1 550 $) ; La Société s'attend à ce que les CMTI 1 soient moins élevés et près du bas de la fourchette des prévisions précédentes qui se situaient entre 1 650 $ et 1 690 $ et a revu les prévisions à la baisse, soit entre 1 600 $ et 1 650 $ par once vendue. Les prévisions de coûts décaissés 1 précédentes de 2022 qui se situaient entre 1 100 $ et 1 130 $ par once vendue ont fait l'objet d'une révision à la baisse et devraient se situer entre 1 100 $ et 1 150 $ par once.

soient moins élevés et près du bas de la fourchette des prévisions précédentes qui se situaient entre 1 650 $ et 1 690 $ et a revu les prévisions à la baisse, soit entre 1 600 $ et 1 650 $ par once vendue. Les prévisions de coûts décaissés précédentes de 2022 qui se situaient entre 1 100 $ et 1 130 $ par once vendue ont fait l'objet d'une révision à la baisse et devraient se situer entre 1 100 $ et 1 150 $ par once. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») 1 atteignait (41,3 millions $) (cumul annuel de 195,0 millions $) et le BAIIA ajusté 1 , à 103,1 millions $ (cumul annuel de 350,6 millions $).

atteignait (41,3 millions $) (cumul annuel de 195,0 millions $) et le BAIIA ajusté , à 103,1 millions $ (cumul annuel de 350,6 millions $). Le flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière 1 se chiffrait à 59,2 millions $ (cumul annuel de 189,3 millions $).

se chiffrait à 59,2 millions $ (cumul annuel de 189,3 millions $). La perte nette et la perte nette ajustée par action attribuable aux porteurs de capitaux propres 1 s'établissaient respectivement à (0,23 $) et à (0,03 $), le cumul annuel du résultat net (perte nette) et du résultat net (perte nette) par action attribuable aux porteurs de capitaux propres 1 totalisait respectivement (0,20 $) et 0,01 $.

s'établissaient respectivement à (0,23 $) et à (0,03 $), le cumul annuel du résultat net (perte nette) et du résultat net (perte nette) par action attribuable aux porteurs de capitaux propres totalisait respectivement (0,20 $) et 0,01 $. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme se chiffraient à 536,1 millions $, et les liquidités 1 s'établissaient à 636,8 millions $ au 30 septembre 2022.

s'établissaient à 636,8 millions $ au 30 septembre 2022. Au 30 septembre 2022, le projet Côté Gold était réalisé à environ 64,2 %, l'ingénierie détaillée était entièrement terminée et la construction était conforme au rapport technique mis à jour. La part des coûts restants attribuables à la Société pour achever la construction et mener Côté Gold à la production est estimée entre 1,0 et 1,1 milliard au 1 er octobre 2022, déduction faite des contrats de location et du fonds de roulement.

octobre 2022, déduction faite des contrats de location et du fonds de roulement. Le 18 octobre 2022, la Société a annoncé la conclusion d'une entente définitive avec Zijin Mining Group Co. Ltd. visant la vente de sa participation dans Rosebel Gold Mines N.V. moyennant une contrepartie en trésorerie de 360 millions $ majorée de certains ajustements du fonds de roulement ainsi que la libération d'obligations d'IAMGOLD dans le cadre de contrats de location relatifs à de l'équipement correspondant à quelque 41 millions $ à la clôture. « IAMGOLD continue de tirer parti de ses plus récentes réussites, notamment l'atteinte d'une production de 184 000 onces, soit la meilleure production trimestrielle de la Société en 2,5 ans propulsée par une production record à Essakane » a déclaré Maryse Bélanger, présidente du conseil d'administration et présidente et chef de la direction par intérim d'IAMGOLD. « Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de la haute direction, nous saluons les efforts soutenus déployés par l'équipe d'IAMGOLD qui ont mené à cette réalisation et de leur engagement continu à mener nos activités de manière responsable et sécuritaire. Le projet Côté Gold, qui est réalisé à environ 64 %, progresse bien et demeure conforme au calendrier et aux coûts actualisés à l'été. Le projet, qui compte une main-d'œuvre d'environ 1 500 personnes au site, atteignant pratiquement sa capacité maximale, a progressé considérablement au troisième trimestre en vue d'un commencement de production au début de 2024. La vente de Rosebel à Zijin Mining le mois dernier représente un premier pas important dans l'exécution des engagements dans le cadre du financement nécessaire à l'achèvement de Côté Gold. Les autres options de financement progressent bien, et la Société fera le point à ce sujet au quatrième trimestre. » RÉTROSPECTIVE TRIMESTRIELLE Le tableau suivant résume certains résultats financiers et opérationnels pour les trois mois terminés le 30 septembre 2022 (3e t. 2022), le 30 juin 2022 (2e t. 2022) et le 30 septembre 2021 (3e t. 2021) et pour les neuf mois terminés le 30 septembre (ou le cumul annuel) 2022 et 2021, ainsi que certaines mesures de la situation financière de la Société au 30 septembre 2022, au 30 juin 2022 et au 31 décembre 2021.



3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Importantes statistiques d'exploitation



























Production aurifère - attribuable (milliers d'onces)

184



170



153



528



448 Ventes d'or - attribuables (milliers d'onces)

187



170



150



538



438 Prix moyen réalisé de l'or1 ($/once)

1 690 $



1 799 $



1 787 $



1 766 $



1 788 $ Coût des ventes2 ($/once vendue) - attribuable

1 140 $



1 130 $



1 247 $



1 102 $



1 157 $ Coûts décaissés1 ($/once vendue) - attribuables

1 126 $



1 119 $



1 245 $



1 087 $



1 155 $ CMTI1 ($/once vendue) - attribuables

1 559 $



1 604 $



1 508 $



1 550 $



1 387 $ Résultats financiers (millions $, sauf indication contraire)

















Produits

343,3 $



334,0 $



294,1 $



1 033,9 $



857,1 $ Profit brut

29,7 $



49,4 $



6,9 $



160,1 $



79,0 $ BAIIA1

(41,3) $



101,4 $



19,6 $



195,0 $



220,5 $ BAIIA ajusté1

103,1 $



110,0 $



82,5 $



350,6 $



265,7 $ Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres

(108,3) $



(9,6) $



(75,3) $



(94,1) $



(60,3) $ Résultat net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres1

(13,7) $



(6,3) $



(20,1) $



6,1 $



(17,5) $ Résultat net (perte nette) par action attribuable aux porteurs de capitaux propres

(0,23) $



(0,02) $



(0,16) $



(0,20) $



(0,13) $ Résultat net (perte nette) ajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres1

(0,03) $



(0,01) $



(0,04) $



0,01 $



(0,04) $ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement1

108,8 $



93,9 $



79,6 $



336,6 $



217,0 $ Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

117,7 $



81,9 $



78,5 $



341,9 $



217,5 $ Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière1

59,2 $



42,8 $



31,9 $



189,3 $



121,6 $ Coûts en immobilisations1,3 - maintien

71,1 $



67,1 $



26,4 $



214,8 $



64,0 $ Coûts en immobilisations1,3 - expansion

158,9 $



189,0 $



113,0 $



440,0 $



330,2 $



30 septembre



30 juin



31 décembre



30 septembre



31 décembre



2022



2022



2021



2022



2021 Situation financière (millions $)

















Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme

536,1 $



452,9 $



552,5 $



536,1 $



552,5 $ Dette à long terme

844,6 $



612,0 $



464,4 $



844,6 $



464,4 $ Trésorerie (dette) nette1

(409,3) $



(225,1) $



16,3 $



(409,3) $



16,3 $ Facilité de crédit disponible

100,7 $



348,7 $



498,3 $



100,7 $



498,3 $ Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ». Dans le présent communiqué de presse, le coût des ventes, hormis l'amortissement, est présenté dans la note sur le coût des ventes dans les états financiers annuels consolidés. Depuis 2022, une proportion accrue des frais de découverture est classée dans les coûts en immobilisations de maintien, et non dans les coûts en immobilisations d'expansion, en raison des secteurs particuliers dans lesquels l'extraction est prévue et du stade du plan minier à long terme, conformément aux directives du World Gold Council. Voir la rubrique des « Mesures financières hors PCGR » ci-dessous. Résultats d'exploitation La production d'or attribuable au troisième trimestre s'élevait à 184 000 onces, soit une hausse de 14 000 onces ou de 8 % par rapport au trimestre précédent, principalement grâce à une production plus élevée à Essakane (8 000 onces) et à Westwood (5 000 onces). Les ventes d'or attribuables de 187 000 onces, un peu plus élevées que la production, correspondaient au moment des ventes d'or à un prix moyen réalisé de l'or de 1 690 $ par once qui tenait compte de la livraison de 37 500 onces à raison de 1 500 $ par once, conformément à l'accord de paiement anticipé de 2019. Le coût des ventes (exception faite de l'amortissement) par once vendue se chiffrait à 1 140 $ au troisième trimestre, soit une hausse de 10 $ par once ou de 1 % par rapport au coût des ventes de 1 130 $ par once vendue au trimestre précédent. Les coûts de production par once vendue correspondaient à ceux du trimestre précédent et les coûts supérieurs étaient contrebalancés par une production accrue. Ils tiennent compte de l'incidence favorable des gains réalisés sur dérivés de 40 $ par once vendue (gains de 64 $ par once vendue au deuxième trimestre de 2022). Les coûts décaissés par once vendue au troisième trimestre s'élevaient à 1 126 $, soit une hausse de 7 $ par once ou de 1 % par rapport au trimestre précédent. Les coûts décaissés par once vendue, qui étaient attribuables au coût des ventes accru par once, ont été en partie contrebalancés par l'exclusion de l'ajustement de la VNR inclus dans le coût des ventes. Les CMTI par once vendue de 1 559 $ étaient en baisse de 45 $ par once ou de 3 % par rapport au trimestre précédent principalement en raison d'une augmentation du volume des ventes et d'une baisse des frais généraux et administratifs. Santé et sécurité La Société accorde la plus haute importance à la santé et à la sécurité dans le cadre de son engagement Zéro Incident®. Au moyen de divers programmes, la Société promeut en continu un milieu de travail sûr et un programme de mieux-être à tous les sites. Le cumul annuel du taux de fréquence JART2 (jours d'absence, restrictions et transferts) se situait à 0,27 à la fin du troisième trimestre de 2022, soit en dessous de la cible annuelle globale de 0,42, ce qui indique une tendance à la baisse. Le cumul annuel du taux de fréquence TIE2 (total des incidents enregistrables) s'élevait à 0,72 à la fin du troisième trimestre de 2022, soit en dessous de la cible annuelle globale de 0,73, qui affichait une tendance à la baisse. Jusqu'à maintenant, Côté Gold a dépassé les 6,9 millions d'heures travaillées sans perte de temps en raison d'accident. Les exploitations se concentrent davantage sur la sensibilisation aux risques et les activités préventives liées aux tâches professionnelles. La pandémie mondiale de la COVID-19 continue d'évoluer, et sa gestion reste une priorité pour l'entreprise. La Société continue de surveiller étroitement l'évolution de la situation et prend les mesures nécessaires pour gérer les effets de la pandémie de la COVID-19 sur son personnel, ses activités d'exploitation, ses projets de construction et de mise valeur et ses activités d'exploration. La Société passe en revue ses protocoles de détection et d'atténuation de la COVID-19 à ses sites afin qu'elle puisse s'adapter aux circonstances changeantes. Résultats financiers Au troisième trimestre terminé le 30 septembre 2022, la perte nette et la perte nette ajustée1 par action attribuable aux porteurs de capitaux propres se sont établies à (0,23 $) et à (0,03 $). Le BAIIA1 se chiffrait à (41,3 millions $), et le BAIIA1 ajusté, à 103,1 millions $. La perte nette ajustée par action attribuable aux porteurs de capitaux propres et le BAIIA ajusté comprend une reprise d'une perte de valeur hors trésorerie après impôts de 74,0 millions $ (115,8 millions $ avant impôt) relativement à l'annonce d'une entente définitive visant la vente de la participation d'IAMGOLD dans Rosebel Gold Mines N.V. afin d'aligner la valeur comptable de l'unité génératrice de trésorerie au prix de vente. Au troisième trimestre de 2022, le flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière s'élevait à 59,2 millions $, soit une hausse de 16,4 millions $ par rapport au trimestre précédent, en raison du flux de trésorerie disponible supérieur à Essakane (20,2 millions $) et à Westwood (9,2 millions $), attribuable au volume des ventes supérieur, qui a été en partie contrebalancé par un flux de trésorerie moindre à Rosebel (13,0 millions $) principalement attribuable aux variations du fonds de roulement et du prix moyen réalisé de l'or inférieur. Le flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation au troisième trimestre de 2022 s'élevait à 117,7 millions $, soit une augmentation de 35,8 millions $ par rapport au trimestre précédent, principalement en raison d'une baisse des impôts sur les résultats à payer (22,4 millions $) et d'une entrée de flux de trésorerie net générée par les fluctuations du fonds de roulement hors trésorerie (20,9 millions $), qui ont été en partie contrebalancées par le résultat net en trésorerie moindre (5,2 millions $) et le règlement moins élevé des dérivés (1,7 million $). Le cumul annuel de 2022 de la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation s'élevait à 341,9 millions $, soit une hausse de 124,4 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison des produits générés par les accords de paiement anticipé de 2022 (177,0 millions $) et d'une augmentation des entrées de trésorerie provenant du règlement de dérivés (21,9 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par un résultat net en trésorerie inférieur (48,9 millions $), une augmentation des impôts payés sur les résultats (21,1 millions $) et une baisse des produits provenant des demandes d'indemnité (9,5 millions $). La trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement au troisième trimestre de 2022 s'élevait à 228,9 millions $, soit une baisse de 40,3 millions $ par rapport au trimestre précédent, principalement en raison d'une baisse des coûts investissements des immobilisations corporelles (26,1 millions $) essentiellement associée à la construction de Côté Gold et au moment du paiement des frais financiers et des coûts d'emprunt incorporés (9,8 millions $). Le cumul annuel de la trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement au troisième trimestre de 2022 se chiffrait à 658,6 millions $, soit une hausse de 291,2 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent, principalement en raison d'une augmentation des investissements dans les immobilisations corporelles (261,1 millions $) surtout relatives à la construction de Côté Gold et au moment du paiement des frais financiers et des coûts d'emprunt incorporés (8,8 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par les produits générés par la cession de titres négociables (25,1 millions $). La trésorerie nette provenant des activités de financement au troisième trimestre de 2022 s'élevait à 217,4 millions $, soit une hausse de 87,5 millions $ par rapport au trimestre précédent principalement attribuable aux produits générés par des prélèvements sur la facilité de crédit (80,0 millions $), aux produits des prêts pour équipement (4,6 millions $) et à une diminution des dividendes payés au titre d'une participation ne donnant pas le contrôle (4,8 millions $) dans le cadre de la déclaration de dividendes par des filiales. Le cumul annuel de 2022 de la trésorerie nette provenant des activités de financement se chiffrait à 339,8 millions $, soit une augmentation de 381,4 millions $ par rapport à la même période de l'exercice précédent en raison des produits générés par des prélèvements sur la facilité de crédit (380,0 millions $). Liquidités et ressources en capital Au 30 septembre 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 535,6 millions $, les placements à court terme s'élevaient à 0,5 million $ et la dette nette1 totalisait 409,3 millions $. Environ 100,7 millions $ étaient disponibles en vertu de la facilité de crédit renouvelable garantie de la Société (la « facilité de crédit »), ce qui s'est traduit par des liquidités disponibles d'environ 637 millions $ au 30 septembre 2022. La coentreprise non constituée en société Côté Gold (« la coentreprise ») exige que ses partenaires en coentreprise financent, à l'avance, une somme équivalente à deux mois de dépenses futures. Au cours du troisième trimestre, la coentreprise a modifié cette exigence en la faisant passer de trois à deux mois. La Société utilise des dividendes et des prêts intragroupe pour rapatrier les fonds provenant de ses exploitations, et le moment du versement de ces dividendes pourrait avoir une incidence sur le moment et le montant du financement nécessaire, y compris les prélèvements de la Société sur sa facilité de crédit. Au 30 septembre 2022, Côté Gold et Essakane détenaient 237,8 millions $ en trésorerie et équivalents de trésorerie. La Société a financé sa portion des fonds de la coentreprise à même la trésorerie générée par ses exploitations et par des prélèvements sur sa facilité de crédit. La trésorerie soumise à restriction pour soutenir les obligations liées aux coûts de la fermeture environnementale d'Essakane, de Doyon et du projet Côté Gold totalisait 47,2 millions $. Le tableau suivant résume le solde de la dette à long terme de la Société :



30 septembre



30 juin



31 décembre (millions $)1

2022



2022



2021 Facilité de crédit

380,0 $



150,0 $



- $ Billets de premier rang de 5,75 %

447,5



447,4



445,7 Prêts pour équipement

17,1



14,6



18,7



844,6 $



612,0 $



464,4 $ La dette à long terme ne comprend pas les contrats de location de 78,9 millions $ au 30 septembre 2022 (62,0 millions $ au 30 juin 2022 ; 65,6 millions $ au

31 décembre 2021) Facilité de crédit La Société possède une facilité de crédit de 500 millions $ qui a été conclue en décembre 2017 et modifiée en février 2021 principalement afin de prolonger la date d'échéance du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2025 du crédit disponible de 490 millions $. Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2022, la Société a prélevé 380 millions $ sur la facilité de crédit. Au 30 septembre 2022, la Société avait consenti des lettres de crédit d'une somme de 19,3 millions $ émises en vertu de la facilité de crédit pour garantir certaines indemnités environnementales, et la tranche restante de la facilité de crédit s'élevait à 100,7 millions $. La facilité de crédit est garantie par certains biens immobiliers de la Société, ainsi que par des garanties et la mise en gage d'actions de certaines filiales de la Société. Les principales modalités de la facilité de crédit comprennent certaines limites sur la dette additionnelle, certaines restrictions sur les distributions et des engagements financiers, y compris le ratio dette nette/BAIIA et la couverture de l'intérêt. La Société a adopté une modification parallèlement à la conclusion d'une entente définitive visant la vente de sa participation dans Rosebel Gold Mines N.V. selon laquelle les prêteurs de la facilité de crédit consentent à la libération de la garantie relative à la mine Rosebel à la clôture de l'opération. Cette modification stipule que les produits de la vente doivent servir à financer le projet Côté Gold à quelques exceptions. PERSPECTIVES Prévisions de liquidités Les dépenses restantes attribuables pour achever la construction de Côté Gold sont estimées entre 1,0 et 1,1 milliard à compter du 1er octobre 2022, déduction faite des contrats de location et du fonds de roulement (voir le « Projet Côté Gold »). Au 30 septembre 2022, la Société détenait 536,1 millions $ en trésorerie et équivalents de trésorerie (comparativement à 452,9 millions $ au 30 juin 2022), et 100,7 millions $ étaient disponibles aux termes de la facilité de crédit. Au 30 septembre 2022, Côté Gold et Essakane détenaient 237,8 millions $ en trésorerie et équivalents de trésorerie. Le 18 octobre 2022, la Société a annoncé la conclusion d'une entente définitive avec Zijin Mining Group Co. Ltd. visant la vente de sa participation dans Rosebel Gold Mines N.V. moyennant une contrepartie en trésorerie de 360 millions $ majorée d'ajustements du fonds de roulement à la clôture. L'opération devrait être clôturée au plus tard au cours du premier trimestre de 2023. Selon les renseignements actuellement disponibles et les conditions du marché, qui auront des répercussions sur les dépenses du projet et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, la Société aura besoin de liquidités supplémentaires en 2023 outre l'ajout des produits attendus provenant de la vente de Rosebel, pour achever la construction du projet Côté Gold. La Société poursuit ses recherches visant à établir un plan de financement d'ici la fin de l'exercice. La Société cherche activement diverses options pour augmenter ses liquidités et ses ressources en capital, y compris des dettes garanties supplémentaires et/ou des ententes de redevances et d'achat de production (streaming), qui pourraient provenir de banques, de fournisseurs de capitaux privés et/ou d'investisseurs institutionnels ou d'entreprises de financement par redevance ou d'achat de production ; des dettes supplémentaires non garanties, y compris des billets convertibles et non garantis ; la vente d'actions ordinaires ; la prolongation de l'accord de paiement anticipé de 2022. De plus, la Société continue de faire progresser ses options stratégiques en ce qui a trait à certains de ses actifs de mise en valeur et de prospection en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest (à l'exception d'Essakane) qui pourraient inclure la disposition de la totalité ou d'une partie d'une participation dans un ou plusieurs de ces actifs. Il n'y a toutefois aucune garantie que la Société réussira à trouver d'autres modes de financement au moment opportun et/ou selon des modalités acceptables pour la Société ni que les évaluations stratégiques mentionnées plus haut mèneront à une opération. En l'occurrence, afin de réaliser ses plans dans un avenir prévisible, y compris en ce qui a trait aux options de financement, la Société a élaboré certaines solutions potentielles pour reporter ou réduire ses coûts en immobilisations et diverses autres dépenses. Ces solutions pourraient avoir une incidence sur le rendement financier et opérationnel futur et/ou pourraient prolonger l'échéancier de construction du projet et augmenter considérablement les coûts du projet et/ou diluer la participation de la Société dans le projet Côté Gold. Les réductions des coûts en immobilisations du projet Côté Gold nécessitent l'approbation de la majorité du comité d'examen de la coentreprise. Les résultats financiers de la Société dépendent fortement du cours de l'or, du cours du pétrole et des taux de change, et les variations futures des prix de l'or auront par conséquent des répercussions sur son rendement. La Société comptera sur les flux de trésorerie générés par le projet Côté Gold pour rembourser les dettes existantes ou futures et tout autre emprunt qu'elle pourrait contracter pour financer le reste des coûts de construction du projet Côté Gold. Les lecteurs sont priés de lire les sections « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque » contenus dans la notice annuelle 2021 de la Société, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, ainsi que les sections « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs » et « Risques et incertitudes » du rapport de gestion. Prévisions opérationnelles



Cumul annuel 2022



Prévisions mises à jour pour l'exercice complet de 20221



Prévisions antérieures pour l'exercice complet de 20222 Essakane (milliers d'onces)

334



410 à 430



360 à 385 Rosebel (milliers d'onces)

145



175 à 200



155 à 180 Westwood (milliers d'onces)

49



65 à 75



55 à 75 Total de la production attribuable (milliers d'onces)3

528



650 à 705



570 à 640 Coût des ventes3 ($/once vendue)

1 102 $



1 100 $ à 1 130 $



1 100 $ à 1 150 $ Coûts décaissés3,4 ($/once vendue)

1 087 $



1 100 $ à 1 130 $



1 100 $ à 1 150 $ CMTI3,4 ($/once vendue)

1 550 $



1 600 $ à 1 650 $



1 650 $ à 1 690 $ Charge d'amortissement (millions $)

237,4 $



305 $ à 315 $



280 $ à 290 $ Impôts sur les résultats payés

59,0 $



69 $ à 79 $



69 $ à 79 $ Les prévisions mises à jour pour l'exercice complet ont été établies d'après les hypothèses suivantes pour l'exercice complet de 2022, avant l'incidence des opérations de couverture, un prix moyen réalisé de l'or de 1 792 $ par once, un taux de change $ US / $ CA de 1,30, un taux de change € / $ US de 1,04 et un prix moyen du pétrole brut de 100 $ le baril. Les prévisions pour l'exercice complet de 2022 ont été établies d'après les hypothèses suivantes : avant l'incidence des opérations de couverture, un prix moyen réalisé de l'or de 1 700 $ par once, un taux de change $ US / $ CA de 1,25, un taux de change € / $ US de 1,20 et un prix moyen du pétrole brut de 70 $ le baril. Comprend Essakane, Rosebel et Westwood sur une base respective de 90 %, 95 % et 100 %. Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ». Les prévisions mises à jour de la charge d'amortissement pour l'exercice complet comprennent une estimation de 12 millions $ d'amortissement au quatrième trimestre à Rosebel. . À compter du 18 octobre 2022, la mine Rosebel sera comptabilisée comme étant détenue en vue de la vente, et ses résultats d'exploitation seront comptabilisés comme une activité abandonnée. Prévisions de production La Société s'attend à ce que la production attribuable dépasse la fourchette supérieure des prévisions précédentes, qui se situaient entre 570 000 et 640 000 onces, en raison d'un meilleur rendement opérationnel, notamment à Essakane, et elle révise donc ses prévisions à la hausse à une fourchette se situant entre 650 000 et 705 000 onces. Prévisions de coûts Les coûts décaissés de 2022 ont été révisés à la baisse à 1 100 $ et 1 130 $ par once vendue, et les prévisions des CMTI ont été revues à la baisse, étant donné que les coûts devraient se situer entre 1 600 $ et 1 650 $ par once vendue surtout à cause de l'augmentation des ventes prévues pour l'exercice complet, qui seront en partie contrebalancée par des coûts supérieurs découlant de l'inflation. Les estimations, communiquées en janvier 2022, prévoient un taux d'inflation se situant entre 5 % et 7 % pour les principaux consommables, qui se traduit par une augmentation d'entre 1 % et 2 % sur des coûts décaissés et des CMTI (pris en compte dans les prévisions). Au cours des neuf premiers mois de l'exercice, l'accroissement de la production a contrebalancé les pressions supplémentaires sur les coûts découlant de l'inflation systémique, des chaînes d'approvisionnement mondiales limitées et des sanctions sur le commerce avec la Russie, qui ont fait augmenter le coût moyen des principaux consommables, comme le pétrole, le nitrate d'ammonium, les corps broyants, la chaux et le cyanure. L'incidence des pressions sur les coûts mentionnée ci-dessus s'est stabilisée au cours du troisième trimestre de 2022 comparativement aux six premiers mois de l'exercice. La Société continue de travailler de concert avec sa chaîne d'approvisionnement et de chercher des solutions de rechange pour atténuer les pressions constantes sur les coûts, y compris de trouver d'autres sources d'approvisionnement adéquates, ainsi que de faire progresser les initiatives de productivité à ses exploitations au moyen du programme d'améliorations opérationnelles « IAMALLIN ». Les augmentations des prix du pétrole ont été en partie atténuées par le programme en place de couverture du pétrole, se reporter à la section « Risque de marché » du rapport de gestion du troisième trimestre 2022 de la Société. À des fins de référence, hormis l'incidence du programme de couverture de la Société, une augmentation de 10 $ le baril de pétrole signifierait une hausse de 15 $ par once des coûts décaissés ; cependant, grâce aux couvertures actuellement en place, la même fluctuation équivaudrait à une hausse de 6 $ par once des coûts décaissés. La Société fait remarquer que les pressions externes qui perdurent sur les coûts pourraient occasionner une hausse des coûts et des dépenses en immobilisations. Impôts sur les résultats payés La Société réaffirme que ses prévisions d'impôts sur les résultats à payer en 2022 sont maintenues entre 69 $ et 79 millions $. Charge d'amortissement La charge d'amortissement prévue en 2022 devrait se situer entre 305 millions $ et 315 millions $ et tient compte d'une production cumulée et des ventes accrues en 2022 à Essakane. Les prévisions mises à jour de la charge d'amortissement pour l'exercice complet comprennent une estimation de 12 millions $ d'amortissement au quatrième trimestre à Rosebel. À compter du 18 octobre 2022, la mine Rosebel sera comptabilisée comme étant détenue en vue de la vente, et ses résultats d'exploitation seront comptabilisés comme une activité abandonnée. Coûts en immobilisations1



Cumul annuel 2022



Prévisions mises à jour pour l'exercice complet de 2022



Prévisions précédentes de l'exercice pour l'exercice complet de 2022. (millions $)

Maintien2



Expansion3



Total



Maintien2



Expansion3



Total



Maintien2



Expansion3



Total Essakane

116,4 $ $



2,5 $



118,9 $ $



175 $



5 $



180 $



165 $



5 $



170 $ Rosebel4

75,0



23,4



98,4



105



30



135



105



35



140 Westwood

22,5



2,7



25,2



30



5



35 35



40



10



50



213,9



28,6



242,5



310



40



350



310



50



360 Boto

-



11,8



11,8



-



20



20



-



20



20 Siège social

0,9



-



0,9



-



-



-



-



-



- Total5,6,7,8 (±5 %)

214,8 $ $



40,4 $



255,2 $ $



310 $



60 $



370 $



310 $



70 $



380 $ Sur une base à 100 %, à moins d'indication contraire. Les coûts en immobilisations de maintien comprennent les frais de découverture incorporés (i) de 18,6 millions $ pour Essakane et de 15,6 millions $ pour Rosebel au 3e trimestre de 2022, (ii) de 65,7 millions $ pour Essakane et de 35,4 millions $ pour Rosebel depuis le début de l'exercice de 2022 et (iii) de 110 millions $ pour Essakane et de 45 millions $ pour Rosebel selon les prévisions révisées ainsi que les prévisions précédentes pour l'exercice complet. Se reporter aux sections « Perspectives » plus loin. Les coûts en immobilisations d'expansion comprennent les frais de découverture incorporés (i) de néant pour Essakane et de 3,8 millions $ pour Rosebel au 3e trimestre de 2022, (ii) un cumul annuel de 2022 de néant pour Essakane et de 18,6 millions $ pour Rosebel et (iii) de néant pour Essakane et de 20 millions $ pour Rosebel selon les prévisions révisées ainsi que les prévisions précédentes pour l'exercice complet de 2022. Se reporter aux sections « Perspectives » plus loin. Rosebel comprend Saramacca sur une base à 70 %. Le tableau Prospection comprend également 10 millions $ en coûts de prospection et d'évaluation incorporées. Les coûts d'emprunts incorporés ne sont pas compris. Outre les coûts en immobilisations mentionnés ci-dessus, des paiements totaux de 22 millions $ au titre du principal de contrats de location sont prévus. Voir la section « Prévisions de coûts » ci-dessus . Prospection



Cumul annuel 2022



Prévisions pour l'exercice complet de 2022 (millions $)

Incorporés



Dépensés



Total



Incorporés



Dépensés



Total Projets de prospection primaire

- $



19,5 $



19,5 $



- $



21 $



21 $ Projets de prospection à proximité des mines1

5,2



3,4



8,6



10



4



14



5,2 $



22,9 $



28,1 $



10 $



25 $



35 $ Les prévisions des projets de prospection aux mines comprennent de la prospection à proximité des mines et du développement des ressources représentant (i) 5,2 millions $ en cumul annuel en 2022 et (ii) des prévisions de 10 millions $ pour l'exercice complet de 2022. EXPLOITATIONS ET PROJETS Mine Essakane (participation d'IAMGOLD - 90%)1 | Burkina Faso



3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Importantes statistiques d'exploitation



























Minerai extrait (milliers de tonnes)

3 259



3 803



3 908



10 894



11 902 Stériles extraits (milliers de tonnes)

9 357



7 602



11 335



28 305



33 502 Matière extraite (milliers de tonnes) - total

12 616



11 405



15 243



39 199



45 404 Ratio de découverture2

2,9



2,0



2,9



2,6



2,8 Minerai usiné (milliers de tonnes)

2 978



2 704



3 298



844



9 656 Teneur à l'usine (g/t)

1,50



1,52



1,33



1,47



1,37 Récupération (%)

90



90



83



89



82 Production aurifère (milliers d'onces) - 100 %

129



119



118



372



349 Production aurifère attribuable (milliers d'onces) - 90 %

115



107



106



334



314 Ventes d'or (milliers d'onces) - 100 %

133



117



122



381



351 Prix moyen réalisé de l'or3 ($/once)

1 739 $



1 882 $



1 790 $



1 833 $



1 794 $ Résultats financiers (millions $)1

















Produits4

232,2 $



218,8 $



217,4 $



699,2 $



629,7 $ Coûts d'exploitation

(115,7)



(86,4)



(101,1)



(292,5)



(303,3) Redevances

(11,4)



(10,6)



(10,9)



(34,3)



(31,5) Coûts décaissés3

(127,1) $



(97,0) $



(112,0) $



(326,8) $



(334,8) $ Autres coûts d'exploitation minière5

(0,3)



(0,3)



(0,3)



(1,0)



(0,7) Coût des ventes4

(127,4) $



(97,3) $



(112,3) $



(327,8)$



(335,5) $ Coûts en immobilisations de maintien3,6

(37,6)



(31,1)



(11,6)



(116,4)



(28,3) Autres coûts et ajustements7

(1,5)



(2,0)



(1,5)



(1,8)



(4,9) CMTI3

(166,5) $



(130,4) $



(125,4) $



446,0) $



(368,7) $ Coûts en immobilisations d'expansion3,8

(1,0) $



(0,5) $



(27,2) $



(2,5) $



(60,3) $ Mesures de rendement9

















Coût des ventes exception faite de l'amortissement ($/once vendue)

954 $



838 $



925 $



860 $



956 $ Coûts décaissés3 ($/once vendue)

952 $



836 $



923 $



858 $



955 $ CMTI3 ($/once vendue)

1 248 $



1 124 $



1 033 $



1 171 $



1 051 $ Sur une base à 100 %, à moins d'indication contraire. Le ratio de découverture se calcule en divisant les stériles extraits par le minerai extrait. Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ». Conformément à la note 27 des états financiers consolidés intérimaires concernant les produits et le coût des ventes. Le coût des ventes est présenté déduction faite de la charge d'amortissement. Les autres coûts miniers excluent les crédits de sous-produits Comprend les frais de découverture incorporés de maintien du troisième trimestre de 2022 de 18,6 millions $ (17,2 millions $ au deuxième trimestre de 2022 et 1,0 million $ au troisième trimestre de 2021) et le cumul annuel en 2022 de 65,7 millions $ (cumul annuel de 2021 de 1,0 million $). Les autres coûts et ajustements comprennent la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'épuisement, ainsi que les coûts d'exploitation des périodes précédentes, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits. Comprend des frais de découverture incorporés d'expansion au troisième trimestre de 2022 de néant (néant au deuxième trimestre de 2022, 21,8 millions $ au troisième trimestre de 2021) et le cumul annuel de 2022 de néant (cumul annuel de 2021 de 43,9 millions $). Le coût des ventes, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. Essakane continue d'obtenir d'excellents résultats et a dégagé une production d'or attribuable de 115 000 onces au troisième trimestre de 2022, soit 8 000 onces ou 7 % de plus qu'au trimestre précédent et de 9 000 onces ou 8 % comparativement au même trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation de la production est principalement attribuable à un débit supérieur à l'usine par rapport au trimestre précédent, une meilleure teneur à l'usine et un taux de récupération supérieur comparativement à la même période de l'exercice précédent. L'extraction minière, qui totalisait 12,6 millions de tonnes au troisième trimestre, était plus élevée qu'au trimestre précédent essentiellement en raison des activités minières qui fonctionnaient à nouveau à plein rendement en septembre à la suite des efforts d'atténuation et d'un allègement des difficultés relatives à la chaîne d'approvisionnement au pays. Le débit de l'usine de 3,0 millions de tonnes au troisième trimestre, selon une teneur moyenne à l'usine de 1,50 g/t Au et une disponibilité de l'usine de 93 %, était supérieure au débit du trimestre précédent en raison des améliorations apportées à la taille des particules broyées et à la disponibilité de l'usine. La récupération à l'usine de 90 % au troisième trimestre concordait avec celle du trimestre précédent. Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, et les coûts décaissés par once vendue établis respectivement à 954 $ et à 952 $, étaient supérieurs de 14 %, comparativement au deuxième trimestre de 2022, principalement en raison des coûts d'exploitation plus élevés qui ont été en partie contrebalancés par une plus forte production et une augmentation des ventes. Les CMTI par once vendue de 1 248 $ étaient supérieurs de 124 $ ou de 11 % à cause des coûts décaissés par once et des coûts en immobilisations de maintien supérieurs. Le total des frais de découverture incorporés (maintien et expansion) au troisième trimestre totalisait 18,6 millions $, soit une hausse de 1,4 million $ ou de 8 % comparativement au trimestre précédent et une baisse de 4,2 millions $ ou de 18 % comparativement à la même période de l'exercice précédent. Les frais de découverture incorporés étaient supérieurs à ceux du trimestre précédent à la suite de l'atténuation des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement vers la fin du trimestre et inférieurs à ceux de la même période de l'exercice précédent en raison du moment de la réalisation des activités de découverture et l'incidence des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement éprouvés en 2022. Les coûts en immobilisations de maintien, exception faite des frais de découverture incorporés, de 19,0 millions $ tenaient compte de l'équipement mobile et de l'équipement de l'usine de 8,0 millions $, des pièces de rechange de 4,4 millions $, de la gestion des résidus de 1,9 million $, du prolongement de la piste d'atterrissage de 1,6 million $ et d'autres projets de maintien de 3,1 millions $. Les coûts en immobilisations d'expansion, exception faite des frais de découverture incorporés, de 1,0 million $ portaient essentiellement sur des projets d'investissement associés au projet de réinstallation du village communautaire. La Société a fait le point sur la situation politique au Burkina Faso au troisième trimestre (voir le communiqué de presse en date du 3 octobre 2022). Tout le personnel d'IAMGOLD est en sécurité, et Essakane poursuit ses activités selon son plan d'affaires. La situation en matière de sûreté au Burkina Faso demeure à des niveaux élevés de risque, et la Société continue de prendre des mesures proactives pour assurer la sécurité et la sûreté du personnel dans le pays et ajuste constamment ses protocoles et les niveaux d'activités au site en fonction du contexte de sécurité. La Société poursuit certains investissements supplémentaires dans l'infrastructure de sûreté et la chaîne d'approvisionnement dans la région et au site minier, avec l'appui du gouvernement. Le contexte de sûreté continue d'exercer des pressions sur la chaîne d'approvisionnement dans le pays, mais les mesures d'atténuation ont réduit leur incidence au troisième trimestre. La phase d'exécution du projet d'amélioration IAMALLIN s'est poursuivie au troisième trimestre et ciblait en particulier l'amélioration de la productivité minière, l'optimisation de l'alimentation à l'usine et la gestion des stocks de fournitures, y compris l'optimisation des délais de livraison. Perspectives La fourchette des prévisions de la production d'or attribuable à Essakane en 2022 a été ajustée à la hausse entre 410 000 et 430 000 onces, pour tenir compte du rapprochement favorable des teneurs qui s'est maintenu. La Société examine si les teneurs prévues dans le modèle de blocs mis à jour sont sous-estimées puisque la complexité de la minéralisation a augmenté dans les portions inférieures de la fosse comportant des quantités supérieures d'or grossier. L'exploitation continue de mettre en œuvre des améliorations opérationnelles ciblées, y compris l'amélioration du débit à l'usine par l'optimisation de la fragmentation lors du sautage et l'amélioration de la récupération au circuit de gravimétrie par l'ajout prévu d'un tamis à deux étages. Au quatrième trimestre, le programme de découverture incorporée à Essakane devrait augmenter par rapport aux niveaux actuels en vue de maintenir le plan de production de 2023 et de 2024, en supposant qu'il n'y aura pas de perturbations importantes dans la chaîne d'approvisionnement causées par le contexte de la sûreté mentionné plus haut. Les coûts décaissés continuent de subir les pressions provoquées par l'inflation systémique et par les restrictions touchant les chaînes d'approvisionnement mondiales malgré le fait que ces pressions ont été en partie contrebalancées par l'accroissement du volume des ventes et l'affaiblissement des taux de change € / $ US, qui font diminuer le coût de certains intrants, y compris la main-d'œuvre. La Société continue de travailler activement avec les autorités et les fournisseurs pour atténuer les répercussions potentielles connexes et gérer la continuité de l'approvisionnement en raison de la situation de sûreté indiquée ci-dessus tout en investissant dans des infrastructures additionnelles en sûreté. Mine Rosebel (participation d'IAMGOLD - 95 %)1 | Suriname



3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Importantes statistiques d'exploitation



























Minerai extrait2 (milliers de tonnes)

1 361



1 500



1 432



4 449



3 781 Stériles extraits2 (milliers de tonnes)

12 346



13 965



9 703



37 439



25 569 Matière extraite2 (milliers de tonnes) - total

13 707



15 465



11 135



41 888



29 350 Ratio de découverture2,3

9,1



9,3



6,8



8,4



6,8 Minerai usiné (milliers de tonnes) - Rosebel

1 139



1 572



1 719



4 266



4 771 Minerai usiné2 (milliers de tonnes) - Saramacca

679



629



956



2 067



2 667 Minerai usiné2 (milliers de tonnes) - total

1 818



2 203



2 675



6 333



7 438 Teneur à l'usine2,4 (g/t)

1,06



0,88



0,68



0,90



0,67 Récupération2 (%)

95



92



82



93



84 Production aurifère2 (milliers d'onces) - 100 %

58



57



47



170



135 Production aurifère1 (milliers d'onces) - propriétaire-exploitant

52



51



42



152



118 Production aurifère attribuable (milliers d'onces) - 95 %

50



49



40



145



112 Ventes d'or1 (milliers d'onces) - propriétaire-exploitant

52



54



36



155



106 Prix moyen réalisé de l'or5 ($/once)

1 726 $



1 861 $



1 779 $



1 824 $



1 770 $ Résultats financiers (millions $)1

















Produits8

88,8 $



101,9 $



64,0 $



282,3 $



188,0 $ Coûts d'exploitation

(60,7)



(65,9)



(60,0)



(184,6)



(151,2) Redevances

(6,4)



(6,8)



(5,1)



(19,0)



(14,5) Coûts décaissés5,6

(67,1) $



(72,7) $



(65,1) $



(203,6) $



(165,7) $ Autres coûts d'exploitation minière7

(2,1)



(1,1)



-



(5,9)



- Coût des ventes8

(69,2) $



(73,8) $



(65,1) $



(209,5) $



(165,7) $ Coûts en immobilisations de maintien5,9

(26,8)



(27,7)



(10,8)



(75,0)



(28,9) Autres coûts et ajustements10

(0,2)



(1,1 )

(1,6)



(0,9)



(4,6) CMTI5

(96,2) $



(102,6) $



(77,5) $



(285,4) $



(199,2) $ Coûts en immobilisations d'expansion5,11

(2,7) $



(14,7) $



(12,8) $



(23,4) $



(39,3) $ Mesures de rendement12

















Coût des ventes, exception faite de l'amortissement13 ($/once vendue)

1 346 $



1 349 $



1 808 $



1 355 $



1 559 $ Coûts décaissés5 ($/once vendue)

1 305 $



1 327 $



1 808 $



1 316 $



1 559 $ CMTI5 ($/once vendue)

1 873 $



1 874 $



2 156 $



1 845 $



1 875 $ Rosebel à 100 % et Saramacca à 70 %, comme indiqué dans les résultats intérimaires consolidés, à moins d'indication contraire. Comprend Saramacca sur une base à 100 % Le ratio de découverture se calcule en divisant les stériles extraits par le minerai extrait. Comprend la teneur à l'usine par tonne au troisième trimestre de 2022 à la concession Rosebel de 1,03 g/t et celle à la concession Saramacca de 1,11 g/t (teneurs respectives de 0,85 g/t et de 0,94 g/t au deuxième trimestre de 2022 ; teneurs respectives de 0,64 g/t et de 0,76 g/t au troisième trimestre de 2021). Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ». Les coûts décaissés comprennent les crédits de sous-produits. Les autres coûts comprennent l'ajout de la portion à long terme hors trésorerie des dépréciations de la VNR des stocks d'empilement de 2,1 millions $ au troisième trimestre de 2022 (1,1 million $ au deuxième trimestre de 2022 ; néant au troisième trimestre de 2021) et l'exclusion des crédits de sous-produit. Conformément à la note 27 des états financiers consolidés intérimaires concernant les produits et le coût des ventes. Le coût des ventes est présenté déduction faite de la charge d'amortissement. Comprend des frais de découverture incorporés au troisième trimestre de 2022 de 15,6 millions $ (7,3 millions $ au deuxième trimestre de 2022 ; néant au troisième trimestre de 2021) et un cumul annuel en 2022 de 35,4 millions $ (un cumul annuel en 2021 de néant). Les autres coûts et ajustements comprennent la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'épuisement, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits. Comprend les frais de découverture incorporés d'expansion du troisième trimestre de 2022 de 3,8 millions $ (11,3 millions $ au deuxième trimestre de 2022 et 8,4 millions $ au troisième trimestre de 2021) et le cumul annuel en 2022 de 18,6 millions $ (cumul annuel de 2021 de 23,3 millions $). Le coût des ventes, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. Comprend la dépréciation de la VNR des stocks d'empilement hors trésorerie et des stocks de produits finis de 2,1 millions $ au troisième trimestre de 2022 (1,1 million $ au deuxième trimestre de 2022 ; néant au troisième trimestre de 2021) et un cumul annuel de 2022 de 5,8 millions $ (cumul annuel de 2021 de 15,2 millions $) qui a eu une incidence sur le coût des ventes par once vendue au troisième trimestre de 2022 de 41 $ (21 $ par once vendue au deuxième trimestre de 2022 ; 245 $ par once vendue au troisième trimestre de 2021) et un cumul annuel de 2022 de 38 $ par once vendue (un cumul annuel de 2021 de 142 $ par once vendue). Rosebel a atteint une production d'or attribuable de 50 000 onces, qui correspondait généralement à la production du trimestre précédent et excédait de 10 000 onces ou de 25 % la production de la même période de l'exercice précédent. Rosebel continuait de bénéficier d'une meilleure récupération grâce aux améliorations apportées à l'usine et aux teneurs à l'usine supérieures, comparativement au trimestre précédent et à la même période de l'exercice précédent, qui a été partiellement contrebalancée par un débit plus faible comparativement au trimestre précédent et à la même période de l'exercice précédent. La matière extraite représentant 13,7 millions de tonnes au troisième trimestre était intérieure de 11 % comparativement au trimestre précédent et supérieure de 23 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. L'exploitation minière au troisième trimestre était plus faible en raison de la réduction des frais de découverture incorporés. Les activités d'extraction étaient concentrées sur Saramacca en vue d'augmenter l'approvisionnement en minerai tendre et d'avancer des activités de découverture pour obtenir l'accès à des zones à plus haute teneur. Le minerai extrait à Saramacca était conforme aux quantités des trimestres précédents, tandis que le minerai extrait à Rosebel accusait une baisse de 15 % par rapport au trimestre précédent. Le minerai provenant de la concession Rosebel et de Saramacca comportait de plus hautes teneurs qu'au trimestre précédent. Le débit de l'usine a atteint 1.8 million de tonnes au troisième trimestre, soit 17 % de moins qu'au trimestre précédent, à une teneur moyenne à l'usine de 1,06 g/t. Les arrêts planifiés de l'usine ont eu des répercussions sur le débit. En termes d'alimentation à l'usine, Rosebel a fourni 46 % du minerai à une teneur moyenne à l'usine de 1,18 g/t, Saramacca a généré 28 % du minerai à une teneur moyenne à l'usine de 1,29 g/t, et les 26 % restants provenaient des empilements de minerai ayant une teneur moyenne à l'usine de 0,60 g/t. La récupération à l'usine de 95 % au troisième trimestre était supérieure à celle du trimestre précédent et continuait de bénéficier des améliorations apportées au circuit d'adsorption/désorption du charbon terminées à la fin de 2021. Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, des coûts décaissés et des CMTI par once vendue au troisième trimestre représentaient respectivement 1 346 $, 1 305 $ et 1 873 $, correspondaient à ceux du deuxième trimestre de 2022. Le total des frais de découverture incorporés (maintien et expansion) au troisième trimestre de 19,4 millions $ ont augmenté de 0,8 million $ ou 4 % par rapport au trimestre précédent et de 11,0 millions de dollars ou 131 % comparativement à la même période de l'année précédente. Les coûts en immobilisations de maintien au troisième trimestre, exception faite des frais de découverture incorporés, totalisaient 11,2 millions $ et comprenaient les pièces de rechange de 3,0 millions $, l'équipement de l'usine de 1,7 million $, la gestion des résidus de 0,8 million $, le développement de la fosse Saramacca de 0,7 million $, l'équipement mobile de 0,5 million $ et divers autres projets de maintien de 4,5 millions $. Les coûts en immobilisations d'expansion, exception faite des frais de découverture incorporés, de 1,1 million $ tenaient compte du projet Saramacca et d'autres projets d'expansion. Au troisième trimestre, les répercussions des perturbations causées par les mineurs illégaux sont demeurées stables. La Société poursuit ses efforts de collaboration avec le groupe de travail du gouvernement affecté à la gestion de la situation de sûreté au site ainsi qu'aux communautés villageoises et aux autres parties prenantes autour du site minier. La convention collective de travail a expiré en août, et des négociations sont en cours avec le syndicat pour la renouveler. Perspectives Le 18 octobre 2022, la Société a annoncé la conclusion d'une entente définitive avec Zijin Mining Group Co. Ltd. visant la vente de sa participation dans Rosebel Gold Mines N.V. moyennant une contrepartie en trésorerie de 360 millions $ majorée de certains ajustements du fonds de roulement ainsi que la libération d'obligations d'IAMGOLD dans le cadre de contrats de location relatifs à de l'équipement correspondant à quelque 41 millions $ à la clôture. L'opération devrait être clôturée au plus tard au cours du premier trimestre de 2023. Elle est assujettie à certaines approbations des autorités de réglementation, notamment l'approbation des autorités compétentes de la République populaire de Chine et du gouvernement du Suriname, ainsi qu'à d'autres conditions usuelles liées à la clôture d'ententes. Une perte de valeur hors trésorerie, après impôts de 74,0 millions $ (115,8 millions $ avant impôt) a été comptabilisée pour que la valeur comptable de l'unité génératrice de trésorerie Rosebel corresponde au prix d'acquisition. La Société s'attend maintenant à ce que la production d'or attribuable à Rosebel atteigne entre 175 000 et 200 000 onces en 2022 principalement en raison des améliorations continues de la récupération à l'usine. Comme il est mentionné plus haut, des coûts supplémentaires en résulteront. Le programme de couverture existant continue d'atténuer partiellement les hausses des prix du pétrole. La Société s'attend à ce que la hausse des coûts d'électricité persiste, comparativement à 2021, en raison de leur corrélation avec le prix de l'or et du pétrole. La convention collective a expiré en août 2022, et les négociations pour établir une nouvelle convention se sont poursuivies. À noter que par le passé, ces négociations ont été longues et ont parfois perturbé les activités. Mine Westwood (participation d'IAMGOLD - 100 %) | Québec, Canada



3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Importantes statistiques d'exploitation



























Développement latéral souterrain (mètres)

951



1 207



401



3 006



549 Minerai extrait (milliers de tonnes) - sous terre

61



53



31



177



45 Minerai extrait (milliers de tonnes) - autres sources

243



218



171



620



690 Minerai extrait (milliers de tonnes) - total

304



271



202



797



735 Minerai usiné (milliers de tonnes)

284



284



220



818



711 Teneur à l'usine (g/t) - sous terre

6,82



4,01



4,17



5,68



4,26 Teneur à l'usine (g/t) - autres sources

0,94



1,04



0,59



0,98



0,82 Teneur à l'usine (g/t) - totale

2,23



1,62



1,11



2,00



1,03 Récupération (%)

94



93



92



93



93 Production aurifère (milliers d'onces) - 100 %

19



14



7



49



22 Ventes d'or (milliers d'onces) - 100 %

18



14



7



48



22 Prix moyen réalisé de l'or1 ($/once)

1 730 $



1 854 $



1 779 $



1 814 $



1 790 $ Résultats financiers (millions $)

















Produits2

31,4 $



27,1 $



12,7 $



89,3 $



39,4 $ Coûts décaissés1

(32,4) $



(34,8) $



(24,7) $



(97,7) $



(47,8) $ Autres coûts d'exploitation minière3

(0,3)



(0,6)



-



(1,4)



(0,3) Coût des ventes2

(32,7) $



(35,4) $



(24,7) $



(99,1) $



(48,1) $ Coûts en immobilisations de maintien1

(6,4)



(8,8)



(3,8)



(22,5)



(6,3) Autres coûts et ajustements4

(0,7)



(0,9)



(0,4)



(1,7)



(0,2) CMTI1

(39,8) $



(45,1) $



(28,9) $



(123,3) $



(54,6) $ Coûts en immobilisations d'expansion1

(1,5) $



(0,7) $



(0,8) $



(2,7) $



(2,6) $ Mesures de rendement5

















Coût des ventes, exception faite de l'amortissement6 ($/once vendue)

1 817 $



2 463 $



3 512 $



2 043 $



2 205 $ Coûts décaissés1 ($/once vendue)

1 803 $



2 427 $



3 500 $



2 015 $



2 192 $ CMTI1 ($/once vendue)

2 208 $



3 147 $



4 087 $



2 541 $



2 501 $ Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ». Conformément à la note 27 des états financiers consolidés intérimaires concernant les produits et le coût des ventes. Le coût des ventes est présenté déduction faite de la charge d'amortissement. Les autres coûts miniers excluent les crédits de sous-produits Les autres coûts et ajustements comprennent la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'épuisement, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits. Le coût des ventes, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. Comprend la dépréciation de la VNR des stocks d'empilement de minerai hors trésorerie de 1,1 million $ au troisième trimestre de 2022 (3,3 millions $ au deuxième trimestre de 2022 ; 4,8 millions $ au troisième trimestre de 2021) et un cumul annuel de 2022 de 6,1 millions $ (cumul annuel de 2021 de 7,8 millions $), qui a eu une incidence sur le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, par once vendue de 61 $ au troisième trimestre de 2022 de (232 $ par once vendue au deuxième trimestre de 2022 et de 681 $ au troisième trimestre de 2021) et un cumul annuel de 126 $ de 2022 (cumul annuel de 2021 de 358 $). Westwood a réalisé une production d'or de 19 000 onces au troisième trimestre, soit une augmentation de 5 000 onces ou de 36 % comparativement au trimestre précédent, en raison de plus grands volumes de minerai extrait sous terre d'une plus haute teneur. La production souterraine était majoritairement en mode surveillance et maintien au cours du premier semestre de 2021. L'accroissement des activités minières souterraines a débuté au troisième trimestre de 2021. Les activités minières totalisaient 304 000 tonnes au troisième trimestre. De ce nombre, 61 000 tonnes provenaient des activités souterraines, et 243 000 tonnes, de l'exploitation à ciel ouvert Grand Duc. Les quantités extraites ont augmenté de 12 % par rapport au trimestre précédent en raison de l'amélioration du rendement d'exploitation sous terre et des tonnes supplémentaires provenant de Grand Duc. Le développement souterrain au troisième trimestre a permis de réaliser 951 mètres de développement latéral, soit 21 % de moins qu'au trimestre précédent en raison de la pénurie de main-d'œuvre et d'une plus faible disponibilité de l'équipement mécanique souterrain. Le développement des issues de secours verticales et la réhabilitation souterraine ont progressé conformément aux niveaux prévus, malgré les conditions de terrain difficiles et les difficultés rattachées à la chaîne d'approvisionnement. L'activité minière souterraine au troisième trimestre visait à ouvrir l'accès aux séquences de chantiers supplémentaires dans les zones est afin d'assurer l'accès à de multiples fronts de minerai pour permettre l'exploitation simultanée et soutenir le plan de production. Les activités minières dans les secteurs souterrains à l'ouest et au centre qui comportent de meilleures teneurs ont commencé en juin 2022. L'usine de traitement a généré un débit de 284 000 tonnes au troisième trimestre à une teneur à l'usine de 2,23 g/t Au, une récupération moyenne de 94 % et une disponibilité de l'usine de 91 %. Le débit de l'usine, qui était semblable à celui du trimestre précédent, continuait de tirer profit de la bonne exécution des stratégies d'entretien de l'usine visant à améliorer la disponibilité de l'usine et à gérer les matières abrasives provenant de Grand Duc. Le coût des ventes, exception faite de l'amortissement, et les coûts décaissés par once vendue, qui se sont établis respectivement à 1 817 $ et à 1 803 $, ont subi une baisse de 26 % comparativement au deuxième trimestre de 2022 découlant principalement du volume de production et des ventes supérieurs. Les CMTI par once vendue de 2 208 $ étaient moindres de 939 $ ou de 30 % en raison des coûts décaissés inférieurs et des coûts en immobilisations de maintien. Les coûts en immobilisations de maintien de 6,4 millions $ au troisième trimestre comprenaient du développement souterrain et du forage au diamant totalisant 4,7 millions $ et les autres projets d'immobilisations de maintien de 1,7 million $. Les coûts en immobilisations d'expansion de 1,5 million $ visaient le déplacement de certaines infrastructures afin d'agrandir la fosse à ciel ouvert Grand Duc. Perspectives Les prévisions de production d'or pour 2022 au complexe Westwood devraient se situer entre 65 000 et 75 000 onces. Les niveaux de production à Westwood devraient continuer d'augmenter au quatrième trimestre grâce aux volumes supérieurs de minerai générés par l'extraction sous terre et la hausse de la teneur du minerai provenant de la fosse à ciel ouvert Grand Duc. La fourchette des prévisions révisée tient compte des taux de développement et continuera de s'accroître mois après mois. L'activité minière souterraine devrait se poursuivre pour donner accès à de nouvelles séquences des chantiers dans le cadre du plan de production de 2023. Comme il est mentionné plus haut, des coûts supplémentaires en résulteront. Malgré ces incidences, la Société prévoit que les coûts décaissés par once vendue diminueront au quatrième trimestre de 2022 et s'attend à ce qu'il y ait des hausses de la production et des ventes. Des négociations sont en cours en vue de renouveler la convention collective en vigueur avec le syndicat de Westwood, qui expire en novembre. Projet Côté Gold (participation d'IAMGOLD - 64,75 %) | Ontario, Canada Au 30 septembre 2022, dans l'ensemble, le projet était réalisé à environ 64,2 %. L'ingénierie détaillée étant achevée, l'accent est maintenant mis sur l'ingénierie liée au chantier de construction. Voici une mise à jour concernant les activités du projet. Activités du projet Mise à jour Santé et sécurité Le projet a dépassé les 6,9 millions d'heures sans blessure occasionnant une perte de temps. La main-d'œuvre du projet a pratiquement atteint le maximum de sa capacité. Les répercussions de la COVID-19 ont été limitées, mais elles sont étroitement surveillées et maîtrisées au cas par cas. Travail et effectifs La main-d'œuvre au site comptait environ 1 500 personnes et atteignait presque la capacité maximale. Un camp temporaire offrant une capacité supplémentaire de 220 chambres pour répondre à la demande maximale anticipée a été achevé en août et est actuellement en service. Activités de terrassement Les travaux de terrassement ont progressé considérablement sur plusieurs fronts au cours de la période estivale, y compris l'installation de gestion des résidus, les canaux de réalignement des eaux, le barrage de la lagune de finition et autres infrastructures de gestion de l'eau.

Le barrage de Côté Lake, le barrage de la lagune de finition, le barrage n o 4 et les plateformes de l'usine d'émulsion sont terminés, et les travaux sur le barrage de collecte des infiltrations est, l'installation de gestion des résidus, le barrage ouest et le canal 2 de réalignement des eaux progressent.

4 et les plateformes de l'usine d'émulsion sont terminés, et les travaux sur le barrage de collecte des infiltrations est, l'installation de gestion des résidus, le barrage ouest et le canal 2 de réalignement des eaux progressent. Le programme déplacement des poissons avance bien, et les poissons ont été retirés de la lagune de finition en septembre. De plus petits plans d'eau dans les secteurs ouest d'expansion de la halde à morts-terrains devraient être terminés d'ici la fin de l'exercice.

À la suite de l'installation des systèmes de traitement d'eau au deuxième trimestre pour corriger le volume supérieur de crue nivale survenue au printemps, le niveau de l'eau dans la fosse est demeuré faible, ce qui a permis l'excavation des morts-terrains. Une étude de gestion de l'eau du site pour évaluer les systèmes d'assèchement est en cours en prévision de la crue nivale de 2023. L'enlèvement des morts-terrains dans la fosse et l'accès à la roche fraîche demeurent une priorité.

Les travaux sur le barrage de base est et du socle de l'installation de gestion des résidus a progressé vers le nord et le sud, y compris les activités de nettoyage et de goujonnage du socle au nord, l'achèvement du coulage du béton sur le socle au sud, l'installation d'une géomembrane et de la matière granulée adéquate comprenant du minerai tout venant sur le barrage. Approvisionnement L'équipement mobile lourd continue d'arriver au site, notamment les camions de transport CAT 793F (livraison de 11), les chargeuses 994 (livraison de 2) et les bouteurs D10, (livraison de 4) à la fin de septembre. Le transfert et l'assemblage de la salle de commande autonome étaient terminés à la mi-septembre, conformément au calendrier mis à jour du projet. La livraison de l'équipement est en cours, et les stocks sont conservés dans l'aire de dépôt et à des entrepôts hors site. Certains équipements sont retenus chez des fournisseurs établis en Amérique du Nord afin de réduire la charge au site et aux installations d'entreposage hors site. La conservation de l'équipement est en cours d'exécution en ce moment avant la saison hivernale pour l'harmoniser aux exigences du calendrier du site. À l'heure actuelle, il n'a pas eu de conséquence importante sur le calendrier relativement à la chaîne d'approvisionnement ou la logistique. Usine de traitement Les travaux de génie civil à l'usine de traitement, notamment la mise en place du béton préfabriqué et coulé sur place, se sont poursuivis, et un certain nombre de secteurs sélectionnés sont prêts pour le transfert en vue de faire avancer l'installation mécanique. Le béton du concasseur primaire est achevé à l'élévation 409, à l'exception d'une dernière section verticale restante à former et couler. Les travaux sont en cours au concasseur secondaire, au broyeur à rouleaux à haute pression (HPGR) et au bâtiment des tamis.

Les travaux de structure, de mécanique et de tuyauterie à l'usine de traitement sont bien avancés. Les premières sections du broyeur à boulets sont montées sur le support, et la boîte de pompe a été mise en place. Les activités d'acier structurel et de platelage en tôle avancent, y compris la tuyauterie. Les travaux de structure, de mécanique et de tuyauterie ont débuté à l'intérieur de l'usine, tandis que les efforts demeurent concentrés sur les travaux de construction extérieurs aux réservoirs de lixiviation, aux épaississeurs et à l'acier structurel. Les fondations en béton du broyeur à rouleaux à haute pression/concasseur secondaire, des bâtiments de tamis et des trémies du minerai fin ont été transférés à l'entrepreneur en structures, équipement mécanique, tuyauterie, électricité et instrumentation. Infrastructure La ligne électrique aérienne est achevée, à l'exception du raccordement à Hydro One, et de la principale sous-station électrique qui est en construction. Le déroulage et l'installation du réseau de 13,8 kV se poursuivent. La mise à niveau des travaux électrique d'Hydro One est terminée. La construction des bases des tours du système autonome a progressé, et 11 des 13 bases sont achevées.

La structure du laboratoire d'analyse et le revêtement sont terminés, et les activités sont maintenant passées aux travaux intérieurs. Les fondations du garage des camions sont réalisées à 95 %, et la mise en place de l'acier structurel est bien avancée. L'aire de nettoyage de camions et l'intérieur de l'entrepôt sont sur la bonne voie.

Les travaux d'installation et d'enfouissement de la tuyauterie se sont poursuivis à des taux de productivité plus faibles, ce qui a entraîné l'ajout d'un quart de nuit et l'augmentation de la taille des équipes pour atténuer les activités prévues tout en accordant la priorité à l'excavation nécessaire avant l'arrivée de l'hiver. L'édifice administratif et les bureaux sont montés et en service. Permis et développement durable Les demandes de permis et les travaux de développement durable sont en cours d'exécution. Les travaux d'obtention des permis visant des éléments non critiques sont bien avancés, et les permis devraient être délivrés pendant le reste de la construction du projet.

Les consultations communautaires et la mise en œuvre des ententes sur les répercussions et les avantages signées avec les partenaires autochtones se poursuivent. Des programmes de santé, de sécurité et environnementaux ainsi que leurs plans d'intervention d'urgence respectifs sont en cours d'élaboration. Préparation opérationnelle La préparation opérationnelle a progressé dans de multiples secteurs et demeure axée sur la conception organisationnelle et le déploiement de la stratégie d'embauche, la sélection et la mise en œuvre des technologies, la normalisation des processus et des systèmes d'entretien de la mine, de l'usine et du site, l'établissement des besoins en pièces de rechange pour l'équipement et les achats connexes, l'avancement de la négociation des contrats visant les principaux consommables, ainsi que la documentation de formation sur les camions de transport autonomes. Deux cohortes d'opérateurs et d'opératrices ont terminé leur formation d'accueil et d'intégration. Dépenses du projet Le solde des dépenses restantes estimées du projet attribuable à la Société pour terminer la construction et mener Côté Gold à la production se chiffre entre 1,0 et 1,1 milliard en date du 1er octobre 2022, déduction faite des contrats de location et du fonds de roulement en supposant un taux de change US $/ CA $ de 1,25. La Société a engagé et dépensé respectivement 159,0 millions $ et 158,9 millions $ (à un taux de change moyen $ US / $ CA comptabilisé de 1,31) au troisième trimestre de 2022 et 924,7 millions $ et 825,4 millions $ (à un taux de change moyen $ US / $ CA de 1,27) depuis le 1er juillet 2020, y compris les coûts en immobilisations et les coûts autres qu'en immobilisations du projet résumés dans le tableau ci-dessous. Le projet est conforme au rapport technique actualisé.



3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021



Dépenses à ce jour Coûts en immobilisations1,2 (en millions $)

162,3 $



169,6 $



67,3 $



410,4 $



200,4 $



805,8 $ Contrat de location-acquisition pour investissement

(10,7)



-



-



(10,7)



-



(10,7) Coûts autres qu'en immobilisations3

7,3



2,8



4,3



13,9



11,3



30,3 Coûts dépensés

158,9



172,4



71,6



413,6



211,7



825,4 Ajustement du fonds de roulement4

0,1



(23,5)



51,1



24,3



80,6



99,3 Coûts engagés

159,0 $



148,9 $



122,7 $



437,9 $



292,3 $



924,7 $ Les coûts en immobilisations avant le 1er juillet 2020 ne sont pas inclus dans la portion des coûts de projet totaux annncés par la Société. Les coûts en immobilisations comprennent certains crédits compensatoires, notamment des gains réalisés sur dérivés de 1,7 million $ au troisième trimestre de 2022. Les coûts en immobilisations excluent le gain réalisé de 0,2 million $ sur des contrats de change à terme appelés target accrual redemption forward (« TARF ») en anglais qui prévoient des options de prolongation (voir la section « Risque de marché - Résumé du portefeuille de couvertures ») du rapport de gestion du troisième trimestre 2022 de la Société).. Les coûts autres qu'en immobilisations comprennent les coûts de prospection et d'exploitation minière comptabilisés dans les empilements, qui totalisaient 1,0 million $ au troisième trimestre de 2022. L'ajustement du fonds de roulement consiste principalement en des travaux effectués, mais non encore facturés, combinés à une hausse du solde des comptes fournisseurs, qui a été en partie contrebalancée par une augmentation des taxes de vente à recevoir. Résumé des étapes importantes à venir et du calendrier La production de Côté Gold devrait commencer au début de 2024. La construction du projet a débuté au troisième trimestre de 2020, et les travaux majeurs de préparation du site ont commencé au premier trimestre de 2021. Les autres étapes notables à venir sont les suivantes :



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/6077/143635_6216ce3374937828_001full.jpg La Société met en garde le lecteur que d'autres perturbations potentielles, y compris celles causées par la COVID-19, la guerre en Ukraine, l'inflation, les autres perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les conditions météorologiques, les conflits de travail et le marché du travail difficile qui pourraient continuer d'avoir des répercussions sur le calendrier des activités, la disponibilité de la main-d'œuvre, la productivité, la chaîne d'approvisionnement et la logistique et, par conséquent, pourraient influer sur le calendrier réel de la production commerciale et sur les coûts du projet. Zone Gosselin La zone Gosselin est située immédiatement au nord-est du gisement Côté Gold. Environ 16 000 mètres de forage au diamant sont prévus en 2022 pour délimiter et prolonger davantage les ressources minérales de Gosselin et tester des cibles sélectionnées le long d'un corridor du gisement interprété comme étant favorable. Approximativement 15 000 mètres ont été réalisés au cours des trois premiers trimestres de 2022. Au cours du premier trimestre de 2022, la Société a annoncé le reste des résultats d'analyse de son programme de forage de délimitation au diamant de 2021 à la zone Gosselin, confirmant les teneurs attendues dans la ressource modélisée, et dans certains cas, le prolongement de la zone de minéralisation à l'extérieur des limites du modèle de minéralisation de la ressource (voir le communiqué de presse du 27 janvier 2022). Des études techniques supplémentaires sont prévues et comporteront un programme d'échantillonnage pour faire progresser les travaux d'essais métallurgiques et les études de l'infrastructure et des activités minières pour revoir les différentes solutions possibles en vue d'optimiser l'inclusion des ressources du gisement Gosselin dans les futurs PMLT de Côté Gold. Projet Nelligan (participation d'IAMGOLD - 75 %) | district de Chibougamau, Québec, Canada Le projet aurifère Nelligan, situé à environ 40 kilomètres au sud de Chapais-Chibougamau au Québec, est détenu en vertu d'une convention de participation conditionnelle de 75 % à IAMGOLD et 25 % à Vanstar Mining Resources Inc.(« Vanstar ») dans le but de former une coentreprise avec cette dernière. La Société détient une option d'acquérir une participation supplémentaire de 5 % pour une participation totale de 80 % en effectuant une étude de faisabilité sur le projet. Environ 4 700 mètres de forage au diamant ont été réalisés au cours des trois premiers trimestres de 2022 pour appuyer la réalisation d'une mise à jour de l'estimation des ressources prévue d'ici la fin de 2022. Au troisième trimestre, Vanstar a publié des résultats d'analyse provenant de son programme de forage de 2022 qui recoupaient de multiples intersections de minéralisation aurifère, comprenant les principaux éléments suivant : 69,0 mètres d'une teneur de 2,24 g Au/t, 52,3 mètres d'une teneur de 1,60 g Au/t et 23,8 mètres d'une teneur de 3,21 g Au/t (voir le communiqué de presse de Vanstar en date du 6 juillet 2022). Pour de plus amples renseignements, se reporter au rapport de gestion et aux états financiers consolidés intermédiaires non audités pour les trois et les neuf mois terminés le 30 septembre 2022 qui se trouvent sur le site Web de la Société à l'adresse www.iamgold.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. La Société utilise certaines mesures de rendement financier hors PCGR dans le présent communiqué de presse. Se reporter à la section des « Mesures de rendement financier hors PCGR » du présent communiqué de presse et du rapport de gestion pour obtenir davantage d'information. TÉLÉCONFÉRENCE Une téléconférence aura lieu le mercredi 9 novembre 2022 à 8 h 30 (heure de l'Est) au cours de laquelle la haute direction discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers de la Société du troisième trimestre de 2022. Les auditeurs peuvent avoir accès à une transmission en direct de la conférence téléphonique dans la section « Events » du site Internet de la Société www.iamgold.com en cliquant sur le lien webdiffusion ou en composant le numéro : Sans frais (Amérique du Nord) : 1 800 319-4610 À l'international : +1 604 638-5340 Webémission : https://services.choruscall.ca/links/iamgold2022q3.html La webdiffusion archivée en ligne sera disponible en accédant au site Internet de la Société à www.iamgold.com. Une rediffusion téléphonique sera disponible pendant un mois après la conférence en composant le numéro sans frais 1 800 319-6413 en Amérique du Nord ou +1 604 638-9010 ailleurs dans le monde en entrant le mot de passe : 9533. RENVOIS (sauf les tableaux) Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir la section des « Mesures financières hors PCGR » ci-dessous. De plus amples informations sur ces mesures financières hors PCGR figurent aux pages 31 à 36 du rapport de gestion de la Société du troisième trimestre de 2022 déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Le taux de fréquence JART (jours d'absence, restrictions, transferts) et le taux de fréquence TIE (total d'incidents enregistrables) sont calculés sur 200 000 heures travaillées. AU SUJET D'IAMGOLD IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. La Société possède trois mines en exploitation : Essakane (Burkina Faso), Rosebel (Suriname) et Westwood (Canada), et construit le projet à grande échelle et à longue durée Côté Gold (Canada), dont la mise en production est prévue au début de 2024. De plus, la Société possède un robuste éventail de projets de mise en valeur, de développement et d'exploration dans des districts à fort potentiel dans les Amériques et en Afrique de l'Ouest. La Société emploie environ 5 000 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Personnes-ressources IAMGOLD Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883

info@iamgold.com MESURES FINANCIÈRES HORS PCGR Le présent communiqué de presse présente des mesures de rendement hors PCGR, y compris le prix réalisé de l'or par once vendue, les coûts décaissés, les coûts décaissés par once vendue, les CMTI, les CMTI par once vendue, la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement, la trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière, les liquidités disponibles, la trésorerie nette, le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres et le résultat net (perte nette) ajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres, les coûts en immobilisations de maintien et les coûts en immobilisations d'expansion. Les mesures financières hors PCGR comprises dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2022 de la Société sont intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse. De plus amples informations sur ces mesures financières hors PCGR figurent aux pages 31 à 36 du rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre 2022 déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Le rapprochement des montants présentés dans les états financiers consolidés est compris ci-dessous. Prix moyen réalisé de l'or par once vendue Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue permet à la direction de mieux comprendre le prix moyen réalisé de l'or vendu pour chaque période de présentation de l'information financière, déduction faite de l'incidence des produits non aurifères et des crédits de sous-produits, qui, dans le cas de la Société, ne sont pas considérables, et permet aux investisseurs de comprendre le rendement financier de la Société sur la base des produits moyens réalisés de la vente de la production d'or au cours de la période considérée. (en millions $, sauf indication contraire)

3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Produits

343,3 $



334,0 $



294,1 $



1 033,9 $





857,1 $ Crédits de sous-produits et autres produits

(0,5)



(0,9)



(0,4)



(1,4)



(1,0) Produits

342,8 $



333,1 $



293,7 $



1 032,5 $





856,1 $ Ventes (milliers d'onces) - 100 %

203



185



165



584



479 Prix moyen réalisé de l'or par once 1,2, 3 ($/once)

1 690 $



1 799 $



1 787 $



1 766 $



1 788 $ Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue est calculé en fonction des ventes provenant des mines Westwood, Rosebel et Essakane de la Société. Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue est établi en fonction de 37 500 onces livrées et d'un prix de 1 500 $ l'once, conformément à l'accord de paiement anticipé de 2019. Coûts décaissés, coûts décaissés par once vendue, CMTI et CMTI par once vendue La Société présente les coûts décaissés, coûts décaissés par once vendue, CMTI et CMTI par once vendue afin de fournir aux investisseurs des informations sur les mesures clés utilisées par la direction pour surveiller le rendement des sites miniers en production commerciale et sa capacité à générer des flux de trésorerie positifs. Les coûts décaissés comprennent les coûts d'exploitation minière d'un site, y compris l'extraction, le traitement, l'administration, les redevances et les taxes sur la production, ainsi que les gains ou les pertes réalisés sur dérivés, mais ne comprennent pas l'amortissement, les coûts de réhabilitation, les coûts en immobilisations, ni les coûts de prospection et d'évaluation. Les CMTI comprennent les coûts des ventes, déduction faite de la charge d'amortissement, les coûts en immobilisations de maintien, qui sont nécessaires au maintien des exploitations existantes, les coûts de prospection incorporés, la portion de maintien des paiements du principal, les charges d'amortissement et de désactualisation de réhabilitation environnementale, les crédits de sous-produits et les frais généraux et administratifs. Ces coûts sont ensuite divisés par le nombre d'onces d'or attribuables à la Société vendues par les sites miniers en production commerciale au cours de la période pour obtenir les coûts décaissés par once vendue et les CMTI par once vendue. La Société présente cette mesure visant les CMTI en incluant et en excluant une déduction pour les crédits de sous-produits pour les mines Essakane, Rosebel et Westwood. Avant le premier trimestre de 2022, en ce qui concerne les coûts décaissés, la Société excluait les coûts liés à certains impôts et permis, les provisions, les coûts d'exploitation des périodes précédentes et les coûts liés au développement communautaire. Depuis le premier trimestre de 2022, ces coûts ne sont plus exclus. Ces changements ont été apportés afin de mieux s'aligner sur les sociétés homologues. Toutes les périodes correspondantes ont été retraitées et mises à jour en jour conséquence. Le tableau suivant présente un rapprochement entre les coûts décaissés et les coûts décaissés par once vendue sur une base attribuable et le coût des ventes selon les états financiers intérimaires consolidés. (en millions $, sauf indication contraire)

3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Coût des ventes1

313,6 $



284,6 $



287,2 $



873,8 $



778,1 $ Charge d'amortissement1

(84,3)



(78,1)



(85,1)



(237,4)



(228,8) Coût des ventes1, exception faite de la charge d'amortissement

229,3 $



206,5 $



202,1 $



636,4 $



549,3 $ Ajustement effectué pour tenir compte de ce qui suit :

















Ajustement des empilements et produits finis

(2,1)



(1,1)



-



(5,8)



- Autres coûts d'exploitation minière2

(0,5)



(0,9)



(0,3)



(2,4)



(1,0) Coûts imputés à des participations ne donnant pas le contrôle2

(16,1)



(13,4)



(14,5)



(42,9)



(41,8) Coûts décaissés - attribuables

210,6 $



191,1 $



187,3 $



585,3 $



506,5 $



















Ventes d'or totales3 (milliers d'onces) - attribuables

187



170



150



538



438 Coûts décaissés4 ($/once vendue) - attribuables

1 126 $



1 119 $



1 245 $



1 087 $



1 155 $ Conformément à la note 27 des états financiers intérimaires consolidés concernant le coût des ventes et la charge d'amortissement. Les ajustements à la consolidation d'Essakane (90 %) et Rosebel (95 %) en fonction de leur proportion attribuable du coût des ventes. Comprend Essakane, Rosebel et Westwood sur une base respective de 90 %, 95 % et 100 %. Les coûts décaissés par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. Le tableau suivant présente un rapprochement entre les CMTI et les CMTI par once vendue sur une base attribuable et le coût des ventes selon les états financiers intérimaires consolidés. (en millions de dollars attribuables, sauf indication contraire)

3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Coût des ventes1

313,6 $



284,6 $



287,2 $



873,8 $



778,1 $ Charge d'amortissement1

(84,3)



(78,1)



(85,1)



(237,4)



(228,8) Coût des ventes1, exception faite de la charge d'amortissement

229,3 $



206,5 $



202,1 $



636,4 $



549,3 $ Ajustement effectué pour tenir compte de ce qui suit :

















Coûts en immobilisations de maintien1

71,1



67,1



26,4



214,8



64,0 Frais généraux et administratifs2

10,0



14,4



11,2



37,3



31,4 Ajustement des empilements et produits finis

(2,1)



(1,1)



-



(5,8)



- Autres coûts3

4,6



5,3



3,4



10,6



10,1 Coûts attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle4

(21,5)



(18,2)



(16,4)



(58,9)



(46,8) CMTI - attribuables

291,4 $



274,0 $



226,7 $



834,4 $



608,0 $



















Ventes d'or totales5 (milliers d'onces) - attribuables

187



170



150



538



438 CMTI6 ($/once vendue) - attribuables

1 559 $



1 604 $



1 508 $



1 550 $



1 387 $ CMTI, exception faite des crédits de sous-produits6 ($/once vendue) - attribuables

1 562 $



1 609 $



1 510 $



1 554 $



1 389 $ Conformément à la note 27 des états financiers intérimaires consolidés concernant le coût des ventes et la charge d'amortissement. Les frais généraux et administratifs excluent la charge d'amortissement. Les autres coûts comprennent la portion de maintien des paiements du principal, la désactualisation de réhabilitation environnementale et l'épuisement, ainsi que les coûts d'exploitation des périodes précédentes, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits. Les ajustements à la consolidation d'Essakane (90 %) et Rosebel (95 %) en fonction de leur proportion attribuable du coût des ventes. Comprend Essakane, Rosebel et Westwood sur une base respective de 90 %, 95 % et 100 %. Le calcul des CMTI par once vendue pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. La Société présente ses coûts en immobilisations de maintien dans ses CMTI afin de tenir compte du capital lié à la production et à la vente d'or à même les activités minières. Les distinctions entre les coûts en immobilisations de maintien et les coûts en immobilisations d'expansion utilisées par la Société sont conformes aux lignes directrices établies par le World Gold Council. Les coûts en immobilisations d'expansion sont constitués des coûts en immobilisations engagés au titre de nouveaux projets et des coûts en immobilisations liés à des projets majeurs ou à l'expansion d'exploitations existantes lorsque ces projets apporteront des avantages importants aux exploitations. Depuis 2022, une proportion accrue des frais de découverture est classée dans les coûts en immobilisations de maintien par rapport aux coûts en immobilisations d'expansion en raison des secteurs particuliers dans lesquels l'extraction est prévue et le stade du plan minier long terme, conformément aux directives du World Gold Council. Cette mesure financière hors PCGR assure une transparence aux fins des investisseurs concernant les coûts en immobilisations nécessaires pour soutenir les activités en cours dans ses mines par rapport aux coûts en immobilisations globaux. (en millions $, sauf indication contraire)

3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Coûts en immobilisations des immobilisations corporelles

229,6 $



255,7 $



138,7 $



653,6 $



392,5 $ Coûts en immobilisations dans les actifs de prospection et d'évaluation

0,4



0,4



0,7



1,2



1,7



230,0 $



256,1 $



139,4 $



654,8 $



394,2 $ Coûts en immobilisations - maintien

71,1



67,1



26,4



214,8



64,0 Coûts en immobilisations - expansion

158,9 $



189,0 $



113,0 $



440,0 $



330,2 $ (millions de dollars, sauf indication contraire)

3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Essakane

37,6 $



31,1 $



11,6 $



116,4 $



28,3 $ Rosebel

26,8



27,7



10,8



75,0



28,9 Westwood

6,4



8,8



3,8



22,5



6,3



70,8 $



67,6 $



26,2 $



213,9 $



63,5 $ Siège social

0,3



(0,5 )

0,2



0,9



0,5 Coûts en immobilisations - maintien

71,1 $



67,1 $



26,4 $



214,8 $



64,0 $ (millions de dollars, sauf indication contraire)

3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Essakane

1,0 $



0,5 $



27,2 $



2,5 $



60,3 $ Rosebel

2,7



14,7



12,8



23,4



39,3 Westwood

1,5



0,7



0,8



2,7



2,6



5,2 $



15,9 $



40,8 $



28,6 $



102,2 $ Côté Gold (70 %)

151,5



169,6



67,3



399,6



200,4 Boto

2,2



3,5



4,9



11,8



27,6 Coûts en immobilisations - expansion

158,9 $



189,0 $



113,0 $



440,0 $



330,2 $ BAIIA et BAIIA ajusté Le BAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissements) est un indicateur de la capacité de la Société à produire des flux de trésorerie d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement, le service de la dette et les coûts en immobilisations. Le BAIIA ajusté représente le BAIIA diminué de certaines incidences, comme des changements dans l'estimation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés, une perte (gain) non réalisée sur dérivés non utilisés à des fins de couverture, les pertes de valeur et les reprises de perte de valeur, la dépréciation d'actifs et les pertes (gains) de change qui sont des éléments hors trésorerie et certains éléments de trésorerie qui sont non récurrents ou temporaires par nature, ces éléments n'étant pas représentatifs du rendement opérationnel récurrent. La direction estime que ces informations supplémentaires sont utiles aux investisseurs pour comprendre la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie d'exploitation en excluant du calcul ces montants hors trésorerie et les montants en trésorerie qui ne sont pas représentatifs du rendement récurrent des opérations sous-jacentes pour les périodes présentées. Le tableau suivant présente un rapprochement entre le BAIIA et le BAIIA ajusté aux états financiers intérimaires consolidés : (en millions $, sauf indication contraire)

3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Résultat (perte) avant les impôts sur les résultats

(129,1) $



21,6 $



(70,1) $



(49,1) $



(27,0) $ Majoré de ce qui suit :

















Amortissement

84,7



78,5



85,4



238,5



230,1 Frais financiers

3,1



1,3



4,3



5,6



17,4 BAIIA

(41,3) $



101,4 $



19,6 $



195,0 $



220,5 $ Éléments ajustés :

















Perte non réalisée sur dérivés non utilisés à des fins de couverture

17,2



3,4



14,2



15,7



7,5 Recouvrements d'assurance

-



-



-



(1,2)



(10,2) Dépréciation d'actifs

0,3



0,7



0,7



2,4



2,2 Dépréciation de la VNR des stocks d'empilement/produits finis

3,2



4,5



13,6



12,0



23,0 Perte de change

10,8



1,4



5,9



15,6



5,2 Gain sur la vente de redevances

-



-



-



-



(45,9) Coûts de restructuration

-



-



-



-



1,0 Dépenses liées à la COVID-19, déduction faite de la subvention

-



-



4,2



-



13,6 Coûts de surveillance et maintien à Westwood

-



-



-



-



24,5 Juste valeur de la contrepartie différée de la vente de Sadiola

0,6



(0,4)



-



(0,2)



- Perte de valeur

115,8



-



-



115,8



- Gain sur la vente d'un placement dans INV Metals Inc.

-



-



(16,1)



-



(16,1) Changements dans l'estimation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés

(3,5)



-



40,4



(3,5)



40,4 Autre

-



(1,0)



-



(1,0)



- BAIIA ajusté

103,1 $



110,0 $



82,5 $



350,6 $



265,7 $ Les dépenses liées à la COVID-19 font partie des coûts d'exploitation pour l'exercice financier de 2022. Résultat net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres Le résultat net ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres représente le résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres diminué de certaines incidences, nettes d'impôts, comme des changements dans l'estimation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés, un gain (perte) non réalisé sur dérivés et bons de souscription non utilisés à des fins de couverture, des charges d'amortissement et des reprises de pertes de valeur, une dépréciation d'actifs et une perte (gain) de change qui sont des éléments hors trésorerie et certains éléments de trésorerie qui sont non récurrents ou temporaires par nature, ces éléments n'étant pas indicatifs du rendement opérationnel récurrent. Cette mesure ne représente pas nécessairement le résultat net (perte nette) ou les flux de trésorerie établis conformément aux IFRS. La direction estime que cette mesure reflète mieux le rendement de la Société pour la période courante et présente une meilleure indication du rendement prévu pour les périodes futures. Par conséquent, la Société croit que cette mesure est aussi utile aux investisseurs pour évaluer le rendement sous-jacent de la Société. . Le tableau suivant présente un rapprochement du résultat (perte) avant les charges d'impôts et les participations ne donnant pas le contrôle selon les états consolidés des résultats (perte) de (129,1millions $) et du résultat net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres de la Société de (13,7 millions $) au troisième trimestre de 2022. (en millions $, sauf indication contraire)

3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Résultat (perte) avant les impôts sur les résultats et les participations ne donnant pas le contrôle

(129,1) $



21,6 $



(70,1) $



(49,1) $



(27,0) $ Éléments ajustés :

















Perte non réalisée sur dérivés non utilisés à des fins de couverture

17,2



3,4



14,2



15,7



7,5 Recouvrements d'assurance

-



-



-



(1,2)



(10,2) Dépréciation d'actifs

0,3



0,7



0,7



2,4



2,2 Dépréciation de la VNR des stocks d'empilement/produits finis

4,0



5,2



16,2



14,5



27,4 Perte de change

10,8



1,4



5,9



15,6



5,2 Gain sur la vente de redevances

-



-



-



-



(45,9) Coûts de restructuration

-



-



-



-



1,0 Dépenses liées à la COVID-19, déduction faite de la subvention

-



-



4,2



-



13,6 Coûts de surveillance et maintien à Westwood

-



-



-



-



24,5 Juste valeur de la contrepartie différée de la vente de Sadiola

0,6



(0,4)



-



(0,2)



- Perte de valeur

115,8



-



-



115,8



- Gain sur la vente d'un placement dans INV Metals Inc.

-



-



(16,1)



-



(16,1) Changements dans l'estimation des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations des sites fermés

(3,5)



-



40,4



(3,5)



40,4 Autre

-



(1,0)



-



(1,0) $



- $ Résultat (perte) ajusté avant les impôts sur les résultats et les participations ne donnant pas le contrôle

16,1 $



30,9 $



(4,6) $



109,0 $



22,6 $ Impôts sur les résultats

19,2



(25,1)



(2,4)



(32,5)



(24,1) Impôt sur l'écart de conversion de change des soldes d'impôt différé sur les résultats

(8,9)



(6,4)



(2,4)



(15,7)



(4,4) Incidence fiscale sur les éléments ajustés

(41,7)



0,4



(7,9)



(42,2)



(2,4) Participations ne donnant pas le contrôle

1,6



(6,1)



(2,8)



(12,5)



(9,2) Résultat net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres

(13,7) $



(6,3) $



(20,1) $



6,1 $



(17,5) $ Résultat net (perte nette) ajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres

(0,03) $



(0,01) $



(0,04) $



0,01 $



(0,04) $ Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires en circulation de base

(en millions)

479,0



478,9



476,8



478,5



476,4 Les dépenses liées à la COVID-19 font partie des coûts d'exploitation pour l'exercice financier de 2022. Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement La Société fait référence à la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement, qui est calculée comme la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation diminuée des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants. Plusieurs facteurs peuvent rendre le fonds de roulement volatil, notamment une accumulation ou une diminution des stocks. La direction estime que cette mesure hors PCGR, qui exclut ces éléments hors trésorerie, permet aux investisseurs de mieux évaluer le rendement de la Société en matière de flux de trésorerie d'exploitation. Le tableau suivant présente un rapprochement entre la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement et la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation. (en millions $, sauf indication contraire)

3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

117,7 $



81,9 $



78,5 $



341,9 $



217,5 $ Éléments ajustés des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants

















Créances et autres actifs courants

(5,7)



8,9



(0,3)



1,5



(26,0) Stocks et empilements de minerai non courants

20,3



17,7



13,0



20,4



35,9 Fournisseurs et autres créditeurs

(23,5)



(14,6)



(11,6)



(27,2)



(10,4) Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement

108,8 $



93,9 $



79,6 $



336,6 $



217,0 $ Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière Le flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière est calculé à partir des activités des sites d'exploitation minière déduction faite des coûts en immobilisations corporelles relatives au site minier. La Société croit que cette mesure est utile aux investisseurs pour évaluer la capacité la Société d'exploiter ses sites miniers sans avoir à emprunter ou utiliser la trésorerie existante. (en millions $, sauf indication contraire)

3e t. 2022



2e t. 2022



3e t. 2021



Cumul annuel 2022



Cumul annuel 2021 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

117,7 $



81,9 $



78,5 $



341,9 $



217,5 $ Majoré de ce qui suit :

















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation utilisés aux fins d'activités non liées aux sites miniers

17,5



44,4



20,4



89,9



69,8 Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière

135,2 $



126,3 $



98,9 $



431,8 $



287,3 $



















Coûts en immobilisations

230,0 $



256,1 $



139,4 $



654,8 $



394,2 $ Moins :

















Coûts en immobilisations liés à la construction, aux projets de mise en valeur et au siège social

(154,0)



(172,6)



(72,4)



(412,3)



(228,5) Coûts en immobilisations liés aux sites d'exploitation minière

76,0 $



83,5 $



67,0 $



242,5 $



165,7 $ Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière

59,2 $



42,8 $



31,9 $



189,3 $



121,6 $ Liquidités disponibles et trésorerie (dette) nette Les liquidités disponibles sont définies comme la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements à court terme et le crédit disponible aux termes de la facilité de crédit. La trésorerie (dette) nette est calculée comme la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les placements à court terme diminués de la dette à long terme, des contrats de location et de la portion utilisée de la facilité de crédit. La Société estime que cette mesure fournit aux investisseurs des informations supplémentaires sur la position de liquidité de la Société.



30 septembre



30 juin



31 décembre (en millions $, sauf indication contraire)

2022



2022



2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie

535,6 $



451,1 $



544,9 $ Placements à court terme

0,5



1,8



7,6 Facilité de crédit disponible

100,7



348,7



498,3 Liquidités disponibles

636,8 $



801,6 $



1 050,8 $



30 septembre



30 juin



31 décembre (en millions $, sauf indication contraire)

2022



2022



2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie

535,6 $



451,1 $



544,9 $ Placements à court terme

0,5



1,8



7,6 Obligations locatives

(78,9)



(62,0)



(65,6) Dette à long terme1

(847,2)



(614,7)



(468,9) Lettres de crédit consenties aux termes de la facilité de crédit

(19,3)



(1,3)



(1,7) Trésorerie (dette) nette

(409,3) $



(225,1) $



16,3 $ Comprend le capital des billets de 450,0 millions $, la facilité de crédit de 380,0 millions $ et des prêts pour équipement de 17,2 millions $ (établis respectivement à 450 millions $, à 150,0 millions $ et à 14,7 millions $ au 30 juin 2022, et respectivement à 450 millions $, à néant et 18,9 millions $ au 31 décembre 2021). Exclut les coûts de transaction différés et le dérivé incorporé aux billets. ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

























(non audités)



30 septembre



31 décembre (millions de dollars américains)



2022



2021 Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie



535,6 $



544,9 $ Placements à court terme



0,5



7,6 Créances et autres actifs courants



116,1



96,5 Stocks



349,0



302,1





1 001,2



951,1 Actifs non courants







Immobilisations corporelles



2 845,0



2 587,9 Actifs de prospection et d'évaluation



62,9



61,7 Trésorerie soumise à restrictions



47,2



42,2 Stocks



90,4



124,1 Autres actifs



201,1



204,6





3 246,6



3 020,5





4 247,8 $



3 971,6 $ Passifs et capitaux propres







Passifs courants







Fournisseurs et autres créditeurs



347,0 $



304,4 $ Impôts sur les résultats à payer



42,1



29,5 Autres passifs courants



81,2



218,9 Portion courante des obligations locatives



21,2



21,4 Portion courante de la dette à long terme



8,0



7,5





499,5



581,7 Passifs non courants







Passifs d'impôts différés sur les résultats



21,9



61,2 Provisions



383,2



470,2 Obligations locatives



57,7



44,2 Dette à long terme



836,6



456,9 Produit différé



179,6



- Autres passifs



56,7



40,3





1 522,5



1 072,8





2 035,2



1 654,5 Capitaux propres







Attribuables aux porteurs de capitaux propres







Actions ordinaires



2 726,3



2 719,1 Surplus d'apport



56,6



59,1 Déficit cumulé



(656,8)



(562,2) Autre résultat global accumulé



15,3



23,8





2 141,4



2 239,8 Participations ne donnant pas le contrôle



71,2



77,3





2 212,6



2 317,1 Engagements et éventualités

Événements postérieurs













4 247,8 $ $



3 971,6 $ Se reporter à l'état financier du troisième trimestre de 2022 pour les notes afférentes. ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (PERTE)

















































(non audités)



Trois mois terminés le 30 septembre



Neuf mois terminés le 30 septembre (En millions de dollars américains, sauf les données par action)



2022



2021



2022



2021 Produits



343,3 $



294,1 $



1 033,9 $



857,1 $ Coût des ventes



313,6



287,2



873,8



778,1 Profit brut



29,7



6,9



160,1



79,0 Frais généraux et administratifs



(11,8)



(13,6)



(44,1)



(34,8) Dépenses de prospection



(5,6)



(10,0)



(23,1)



(29,6) Perte de valeur



(115,8)



-



(115,8)



- Autre produit (dépenses)



2,3



(46,0)



(0,4)



(85,5) Pertes d'exploitation



(101,2)



(62,7)



(23,3)



(70,9) Frais financiers



(3,1)



(4,3)



(5,6)



(17,4) Perte de change



(10,8)



(5,9)



(15,6)



(5,2) Produits d'intérêts, gains (pertes) sur dérivés et autres placements



(14,0)



2,8



(4,6)



66,5 Perte avant les impôts sur les résultats



(129,1)



(70,1)



(49,1)



(27,0) Recouvrement (charge) d'impôts



19,2



(2,4)



(32,5)



(24,1) Perte nette



(109,9) $



(72,5) $



(81,6) $



(51,1) $ Résultat net (perte nette) attribuable aux















Porteurs de capitaux propres



(108,3) $



(75,3) $



(94,1) $



(60,3) $ Participations ne donnant pas le contrôle



(1,6)



2,8



12,5



9,2 Perte nette



(109,9) $



(72,5) $



(81,6) $



(51,1) $ Attribuable aux porteurs de capitaux propres















Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires en circulation

(en millions)















De base et dilué



479,0



476,8



478,5



476,4

















Résultat de base et dilué par action



(0,23) $



(0,16) $



(0,20) $



(0,13) $ Se reporter à l'état financier du troisième trimestre de 2022 pour les notes afférentes. ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

















































(non audités)



Trois mois terminés le 30 septembre



Neuf mois terminés le 30 septembre (En millions de dollars américains)



2022



2021



2022



2021 Activités d'exploitation















Perte nette



(109,9) $



(72,5) $



(81,6) $



(51,1) $ Ajustements des éléments hors trésorerie :















Charge d'amortissement



84,7



85,4



238,5



237,7 Produits différés enregistrés



(48,8)



-



(146,3)



- Perte de valeur



115,8



-



115,8



- Impôts sur les résultats



(19,2)



2,4



32,5



24,1 Perte (gain) sur dérivés



8,6



11,0



(17,0)



0,5 Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie



21,7



7,5



32,4



7,9 Dépréciation des stocks



3,5



14,3



13,5



26,5 Frais financiers



3,1



4,3



5,6



17,4 Autres éléments hors trésorerie



(6,9)



24,9



(5,3)



(26,0) Ajustements des éléments de trésorerie :















Produits liés au paiement anticipé sur l'or



59,0



-



177,0



- Produits de demandes d'indemnité



-



7,7



0,7



10,2 Règlement de dérivés



11,4



4,5



31,3



9,4 Déboursés des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations



(0,5)



(0,4)



(1,5)



(1,7) Variations des éléments du fonds de roulement hors trésorerie

et des empilements de minerai non courants



8,9



(1,1)



5,3



0,5 Trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les impôts sur les résultats payés



131,4



88,0



400,9



255,4 Impôts sur les résultats payés



(13,7)



(9,5)



(59,0)



(37,9) Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation



117,7



78,5



341,9



217,5 Activités d'investissement















Coûts en immobilisations des immobilisations corporelles



(229,6)



(138,7)



(653,6)



(392,5) Coûts d'emprunts incorporés



(4,1)



(0,4)



(18,8)



(10,0) Cession de titres négociables (net)



15,2



-



25,1



- Produits de la vente de redevances



-



-



-



45,9 Autres activités d'investissement



(10,4)



(3,3)



(11,3)



(10,8) Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement



(228,9)



(142,4)



(658,6)



(367,4) Activités de financement















Produits de la facilité de crédit



230,0



-



380,0



- Intérêts payés



-



(0,5)



-



(7,6) Paiement des obligations locatives



(5,5)



(5,1)



(16,1)



(14,3) Dividendes payés à des participations ne donnant pas le contrôle



(6,8)



(3,1)



(18,4)



(9,3) Produits de prêts pour équipement



5,3



-



6,0



- Remboursement des prêts pour équipement



(1,8)



(1,9)



(5,3)



(5,8) Actions ordinaires émises en échange de trésorerie pour l'exercice d'options d'achat d'actions



-



-



1,0



0,4 Autres activités de financement



(3,8)



(0,8)



(7,4)



(5,0) Trésorerie nette provenant des (utilisée dans les) activités de financement



217,4



(11,4)



339,8



(41,6) Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie



(21,7)



(7,5)



(32,4)



(7,9) Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie



84,5



(82,8)



(9,3)



(199,4) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période



451,1



824,9



544,9



941,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de la période



535,6 $



742,1 $



535,6 $



742,1 $ Se reporter à l'état financier du troisième trimestre de 2022 pour les notes afférentes. PERSONNES QUALIFIÉES ET INFORMATIONS TECHNIQUES Les renseignements techniques et scientifiques concernant les activités d'exploration présentés dans le présent document sont préparés sous la supervision de Craig MacDougall, géologue professionnel, premier vice-président, Croissance, pour IAMGOLD et sont revus et vérifiés par ce dernier. M. MacDougall est une personne qualifiée (« PQ ») au sens donné à cette expression dans le Règlement 43-101. MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse, y compris des énoncés relatifs au rendement financier ou opérationnel futurs de la Société, et les autres déclarations exprimant les attentes ou les estimations de la direction concernant le rendement futur, y compris les déclarations relatives aux perspectives et/ou à la mise en valeur et au développement des projets de la Société, autres que les déclarations de faits historiques, constituent des énoncés prospectifs, au sens donné à cette expression dans les lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement appelés ci-après les « énoncés prospectifs »), et ces énoncés prospectifs reposent sur des attentes, des estimations et des projections formulées à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction et les plans au sujet de l'avenir. Ils sont généralement reconnaissables par l'utilisation, entre autres, des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « compter », « prévoir », « projeter », « planifier », « viser », « couvrir », « potentiel », « budget », « prévisions », « perspectives », « cibles », « suspendu », « stratégie », « supérieur », « projet », y compris dans une tournure négative des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés relatifs à ce qui suit : l'obtention d'approbations des autorités de réglementation ; les coûts de la construction et les dépenses liées au site, y compris les coûts restants pour établir le calendrier et achever la construction de Côté Gold ; la revue stratégique de la Société de certains de ses actifs ; les répercussions de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine sur la Société, y compris sur ses exploitations, l'échéancier du projet Côté Gold, les intrants clés et l'embauche de personnel et d'entrepreneurs ; les prévisions de la Société en matière de production et de récupération à ses sites miniers en exploitation ; le coût des ventes et les révisions des prévisions de coûts ; les coûts décaissés ; les coûts de maintien tout inclus ; l'obtention de sources de rechange de consommables ; le coût de la production ; les charges d'amortissement ; le taux d'imposition effectif ; les coûts en immobilisations prévus ; les perspectives des exploitations ; les avantages attendus des stratégies d'amélioration opérationnelle et d'atténuation des risques mises en œuvre par la Société ; les projets de mise en valeur, de développement et d'expansion ; la prospection ; les évaluations et les estimations des pertes de valeur ; la réception prévue des permis ; les délais d'obtention des permis ; les opérations de vente ; le cours futur de l'or et des autres marchandises ; les taux de change et les fluctuations des monnaies ; les besoins en matière d'investissement supplémentaire ; l'affectation du capital de la Société ; l'estimation des réserves et des ressources minérales ; la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales ; les problèmes de sécurité dans les territoires où la Société exerce ses activités ; les négociations de conventions collectives prévues et la réglementation gouvernementale des opérations minières. La Société met en garde le lecteur que les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à des risques commerciaux, financiers, opérationnels et autres risques, à des incertitudes, à des éventualités et à d'autres facteurs, y compris ceux décrits ci-dessous, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et, par conséquent, qu'il ne faut pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs sont également fondés sur de nombreux facteurs et hypothèses importants, y compris ceux décrits dans le présent communiqué de presse, notamment en ce qui concerne les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société ; la capacité de dégager un rendement opérationnel tombant dans les fourchettes prévues ; la production et les flux de trésorerie futurs prévus ; la conjoncture locale et mondiale et l'environnement économique dans lequel la Société exercera ses activités ; les développements juridiques et politiques dans les territoires dans lesquels la Société exerce ses activités ; le prix de l'or et d'autres marchandises clés ; les teneurs minérales prévues ; les taux de change internationaux ; les coûts en immobilisations et les coûts d'exploitation prévus ; ainsi que l'obtention des autorisations gouvernementales et autres autorisations requises et le moment auquel elles seront obtenues pour la construction des projets de la Société. Les risques, incertitudes, imprévus et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs comprennent ce qui suit : les stratégies d'affaires de la Société et sa capacité de les mettre en œuvre, y compris l'examen stratégique en cours de certains actifs de la Société ; la capacité de la Société à remplir les conditions de la réalisation de la vente proposée de la mine Rosebel ; les risques politiques et juridiques ; les risques liés à l'estimation de réserves minérales et de ressources minérales ; les répercussions continues de la COVID-19 (et de ses variants) et de la guerre en Ukraine sur la Société et sa main-d'œuvre ; la disponibilité de la main-d'œuvre et des entrepreneurs ; les intrants clés de la Société et des chaînes d'approvisionnement mondiales ; les changements dans la conjoncture économique mondiale , y compris les augmentations des taux d'intérêt et les pressions inflationnistes sur les coûts des biens et des services ; la volatilité des titres de la Société ; les éventuelles communications avec les actionnaires ; les litiges ; les contestations de titres de propriété, particulièrement les titres de propriétés non mises en valeur ; les risques liés à la fermeture et à la réhabilitation des mines ; la gestion de certains actifs de la Société par d'autres sociétés ou partenaires en coentreprise ; la disponibilité d'une assurance couvrant tous les risques associés aux activités d'une société minière ; les risques commerciaux, y compris les pandémies, les conditions environnementales défavorables et les dangers ; les conditions géologiques inattendues ; la dilution que les actionnaires pourraient subir ; la concurrence croissante dans le secteur minier ; l'assujettissement considérable de la rentabilité de la Société à la situation et aux résultats de l'industrie minière dans son ensemble, et de l'industrie minière aurifère en particulier ; les fluctuations des cours mondiaux de l'or et d'autres marchandises (comme le diesel et l'électricité) ; la consolidation de l'industrie minière aurifère ; les risques de litiges ; les risques juridiques, législatifs, politiques ou économiques ; les nouveaux développements dans les territoires dans lesquels la Société exerce ses activités ; les mesures gouvernementales prises en réponse à la COVID-19 et à d'autres éventuelles urgences sanitaires et pandémies, y compris les nouveaux variants de la COVID-19, et toute aggravation de ceux-ci ; les changements touchant les taxes et les impôts, y compris les régimes fiscaux miniers ; l'incapacité d'obtenir en temps voulu auprès des autorités les principaux permis, autorisations ou approbations nécessaires à l'exploration, à la mise en valeur, au développement ou à l'exploitation ; les difficultés opérationnelles ou techniques liées aux activités d'exploitation minière ou de développement, y compris les difficultés géotechniques et les défaillances majeures de l'équipement ; les événements sismiques ; l'incapacité d'appliquer une hausse du cours de l'or excédant le plafond d'une opération à fourchette de taux (tunnel) conclue dans le cadre d'accords de paiement anticipé sur la vente à terme d'or ; la disponibilité du capital ; le niveau de liquidités et de ressources en capital ; l'accès aux marchés de capitaux et au financement ; le niveau d'endettement de la Société ; la capacité de la Société à satisfaire aux clauses restrictives de ses titres de créance en circulation ; les variations des taux d'intérêt ; les changements défavorables de la notation de crédit de la Société ; les choix de la Société en ce qui a trait à l'allocation du capital ; l'efficacité des efforts continus de la Société en matière de contrôle des coûts ; la capacité à exécuter les activités de réduction des risques et les mesures d'amélioration des activités de la Société ; les risques liés aux entrepreneurs tiers, y compris la réduction du contrôle sur certains aspects des activités de la Société et(ou) l'inexécution, par les entrepreneurs, de leurs obligations contractuelles ; les risques liés à la détention de dérivés ; les fluctuations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux d'emprunt de l'or ; les contrôles des capitaux et des devises dans les territoires étrangers ; l'évaluation des valeurs comptables des actifs de la Société, y compris la possibilité permanente d'une dépréciation et(ou) d'une perte de valeur importante de la valeur de ces actifs ; la nature spéculative de l'exploration et du développement, y compris les risques de diminution des quantités ou des teneurs des réserves ; l'éventuel besoin de réviser les estimations des réserves, des ressources, de la récupération métallurgique, des coûts en immobilisations et des coûts d'exploitation ; la présence de contenu nuisible dans les gisements de minerai, notamment l'argile et l'or grossier ; les inexactitudes dans les plans de durée de vie d'une mine ; l'incapacité à atteindre les objectifs opérationnels ; les défaillances de l'équipement ; les risques de sécurité, notamment les troubles civils, la guerre ou le terrorisme ; les menaces à la sécurité des systèmes d'information et à la cybersécurité ; les lois et règlements régissant la protection de l'environnement ; les relations avec le personnel et les conflits de travail et la capacité de la Société à négocier avec succès des conventions collectives ; l'entretien des parcs à résidus et la possibilité d'un déversement majeur ou d'une défaillance des parcs à résidus en raison d'événements incontrôlables, comme des événements météorologiques ou sismiques extrêmes ; le manque d'infrastructures fiables, y compris l'accès aux routes, aux ponts, aux sources d'énergie et à l'approvisionnement en eau ; les risques physiques et réglementaires liés au changement climatique ; les répercussions opérationnelles potentielles directes ou indirectes découlant de facteurs externes, y compris les maladies infectieuses, les urgences sanitaires ou les pandémies, comme la COVID-19, les régimes climatiques imprévisibles et les conditions météorologiques difficiles ; l'attraction et la rétention le personnel clé et autre personnel qualifié ; la disponibilité de la main-d'œuvre et des intrants miniers et la hausse des coûts connexes ; la disponibilité d'entrepreneurs qualifiés et la capacité des entrepreneurs à achever les projets en temps voulu et selon des modalités acceptables ; la relation avec les communautés entourant les activités et les projets de la Société ; les droits ou les revendications des autochtones ; l'exploitation minière illégale ; ainsi que les risques inhérents à l'exploration, à la mise en valeur, au développement et à l'industrie minière en général. Veuillez consulter la notice annuelle ou le formulaire 40-F, qui se trouvent sur www.sedar.com et sur www.sec.gov/edgar.shtml, pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est exposée et qui peuvent entraîner des écarts importants entre les résultats financiers, le rendement ou les accomplissements réels de la Société et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Même si la Société a tenté de déceler les principaux facteurs qui pourraient occasionner un écart important entre les résultats réels et ceux mentionnés dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels ne correspondent pas aux résultats anticipés, estimés ou prévus. La Société n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs par suite de nouveaux faits ou renseignements ou autrement, sauf si les lois l'exigent. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov. The English version of this press release is available at www.iamgold.com/. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/143635

© Newsfilecorp 2022

