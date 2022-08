IAMGOLD dépose son rapport technique pour le projet Côté Gold

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 12 août 2022) - IAMGOLD Corporation (NYSE: IAG) (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce que la Société a déposé un rapport technique pour le projet aurifère Côté Gold (« Côté Gold » ou le « Projet ») intitulé Technical Report on the Côté Gold Project, Ontario, Canada (le « rapport technique de 2022 »), qui est daté du 12 août 2022.

Le rapport technique de 2022 a été préparé par des représentants de SLR Consulting (Canada) Ltd., Wood Canada Limited et IAMGOLD, chacun desquels est une « personne qualifiée » (« PQ »), conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »), tel qu'il est indiqué dans le communiqué de presse de la Société daté du 3 août 2022. Le rapport technique de 2022 remplace le rapport technique sur le projet Côté Gold daté du 26 novembre 2021.

Le rapport technique de 2022 se trouve sur le site de la Société à l'adresse www.iamgold.com ou sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml.

AU SUJET D'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. La Société possède trois mines en exploitation : Essakane (Burkina Faso), Rosebel (Suriname) et Westwood (Canada), et construit le projet à grande échelle et à longue durée Côté Gold (Canada), dont la mise en production est prévue au début de 2024. De plus, la Société possède un robuste éventail de projets de mise en valeur, de développement et d'exploration dans des districts à fort potentiel dans les Amériques et en Afrique de l'Ouest.

La Société emploie environ 5 000 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE: IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX: IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

