IAMGOLD entreprend des actions exhaustives pour lutter contre les changements climatiques

IAMGOLD annonce son engagement à atteindre des émissions nettes négatives de gaz à effet de serre (GES) au plus tard en 2050.

L'engagement d'IAMGOLD à l'égard d'émissions nettes négatives de GES comporte deux cibles globales distinctes. La première concerne des réductions des émissions de GES de champ d'application 1 (directes) et de champ d'application 2 (indirectes - énergie). IAMGOLD s'engage à réduire son profil d'émissions aussi près de zéro que possible au plus tard en 2050. Les travaux initiaux se concentreront sur la définition d'options spécifiques pour gérer les plus grandes sources d'émissions de la Société : les flottes de véhicules lourds et légers ainsi que la production et la consommation d'énergie. Les engagements d'IAMGOLD seront mis à jour en 2025 pour y intégrer ses émissions de champ d'application 3 (indirectes - chaîne de valeur).

La seconde cible concerne l'élimination des GES. Inverser les effets des changements climatiques demande non seulement la réduction des émissions, mais aussi l'élimination de quantités substantielles de GES existants dans l'atmosphère. Dans le cadre de cette cible, IAMGOLD s'engage à avoir une incidence nette positive sur la biodiversité, c'est-à-dire que la Société s'engagera à créer plus d'habitats qu'elle en perturbe. IAMGOLD prévoit atteindre cette cible globale par des investissements dans des solutions axées sur la nature qui contribuent à la réalisation des objectifs de biodiversité et qui servent de puits de carbone. La Société recherchera des occasions d'investissement à ses sites d'exploitation, ainsi qu'à l'échelle régionale et mondiale, afin d'assurer le maximum de bénéfices pour chaque dollar investi.

Gordon Stothart, président et chef de la direction d'IAMGOLD, a déclaré : « Selon nous, inverser les effets des changements climatiques ne signifie pas de stabiliser les émissions ; cela demande que nous réduisions le volume total des GES émis dans l'atmosphère et les océans du monde année après année. Nous savons que nous perdons des habitats à un rythme insoutenable et nous croyons que l'industrie minière doit contribuer à être un catalyseur dans la création d'habitats. »

M. Stothart a également affirmé : « Les réductions absolues constituent une partie fondamentale de la stratégie d'IAMGOLD pour lutter activement contre les changements climatiques, tout comme les investissements dans des projets de compensation du carbone axés sur la nature afin de soutenir l'élimination des GES. IAMGOLD s'engage à travailler parallèlement sur des initiatives de réduction et d'élimination. »

D'ici la fin de 2022, IAMGOLD réalisera une vérification externe de ses déclarations sur ses émissions, fixera et annoncera des cibles à moyen terme sur la réduction et l'élimination et publiera une feuille de route de haut niveau sur la façon dont la Société prévoit atteindre sa cible globale d'émissions nettes négatives au plus tard en 2050. Cette feuille de route comprendra aussi une date estimée avant laquelle la Société s'attend à atteindre une incidence nette positive sur la biodiversité. Un comité d'orientation consacré à ces initiatives assurera la progression de ces efforts, appuyé par divers conseillers externes. Suivant son cadre conceptuel de responsabilité et de communication de l'information financière, IAMGOLD produira des rapports conformément aux lignes directrices du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques. IAMGOLD s'attend à publier son rapport initial de divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques à la fin de 2022.