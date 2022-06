IAMGOLD investit 2 M$US dans des projets de développement local au Burkina Faso de concert avec une agence des NU

Chez IAMGOLD, nous sommes engagés à enrichir la vie des parties prenantes et à travailler en coopération avec nos communautés hôtes afin qu'elles puissent profiter de la présence de notre entreprise, partout où elle exerce ses activités.

Ainsi, IAMGOLD est très heureuse d'annoncer que sa mine Essakane au Burkina Faso a dernièrement signé une convention de financement de 2,5 millions $ US avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) afin de mener une série d'initiatives de développement local innovantes dans le pays.

Mathieu Ciowela (à gauche), représentant du Programme des Nations Unies pour le développement au Burkina Faso, et Mohamed Ourriban (à droite), directeur général de la mine Essakane, lors de la signature de la convention le 29 avril 2022. Photo courtoisie de : PNUD/Burkina Faso.

Grâce à ce partenariat, IAMGOLD investira un total de 2 millions $ US dans des initiatives de développement local qui profiteront aux habitants de la région du Sahel, en particulier aux communautés hôtes de Falagountou, de Markoye, de Gorom-Gorom et de Dori, qui avoisinent la mine. La convention, d'une durée de deux ans, contribuera à l'élaboration et à la mise en œuvre de divers projets visant à soutenir la gouvernance locale, à favoriser l'emploi des jeunes, à réduire la pauvreté et à renforcer les infrastructures locales.

IAMGOLD est fière de s'associer au PNUD, l'agence principale des Nations Unies pour le développement international. Œuvrant dans 170 pays et territoires, le PNUD collabore avec une multitude de partenaires, dont IAMGOLD, pour éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités et l'exclusion, et renforcer la résilience afin de soutenir les progrès des pays.

Située dans la région du Sahel, à 330 km au nord-est de la capitale burkinabè, Ouagadougou, la mine Essakane est un acteur principal de l'économie du Burkina Faso et un employeur privé important. En plus des projets de développement communautaire que met en œuvre IAMGOLD, chaque année, la société engendre d'importantes retombées économiques et sociales pour son personnel et ses communautés hôtes dans les pays où elle mène ses activités. Elle y parvient en versant des impôts, des redevances et des droits aux gouvernements, des paiements opérationnels aux fournisseurs nationaux et locaux, ainsi que des salaires aux employés. En effet, en 2021, les activités d'IAMGOLD au Burkina Faso ont injecté plus de 370,74 millions $ US dans l'économie du pays.

Nous sommes très fiers du travail qu'ont effectué notre direction générale et notre personnel en relations communautaires sur le terrain pour lancer cette initiative. Les programmes comme celui-ci sont non seulement essentiels au développement communautaire durable, ils sont impératifs au maintien de notre permis d'exploitation social.

Pour plus d'informations sur le Programme des Nations Unies pour le développement, visitez www.undp.org/fr.