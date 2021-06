IAMGOLD et ses partenaires renforcent l'approvisionnement en eau potable de la ville de Dori, au Burkina Faso

Le jeudi 3 juin 2021, le gouverneur de la région du Sahel (hôte du site minier d'Essakane d'IAMGOLD), Salfo Kabore, accompagné de l'ambassadrice du Canada, Carol McQueen , du vice-président principal, Exploitations et projets, d'IAMGOLD Corporation, Bruno Lemelin, du directeur général d'IAMGOLD ESSAKANE SA, Mohamed Ourriban, du député maire de Dori, Aziz Diallo, ainsi que du directeur général de l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA),G. Frédéric François Kabore,ont inauguré la station de traitement d'eau potable construite sur les rives du barrage de Yakouta.

Financée par le gouvernement canadien, IAMGOLD et la Fondation One Drop, dans le cadre du projet Eau et croissance économique durable ECED/Sahel phase 1 (2015-2019), cette station de production d'eau potable est désormais livrée à l'ONEA, structure nationale chargée de la gestion de l'eau au Burkina Faso.

La réalisation de ce projet mis en œuvre par Cowater International a couté plus de 7 milliards de F CFA (17 millions $ CA). Elle vient ainsi renforcer les capacités d'alimentation en eau potable de plus de 60 000 habitants et de 13 communautés environnantes connectés au réseau de l'ONEA, donc un meilleur approvisionnement de la ville de Dori, capitale de la région du Sahel.

Les travaux réalisés dans le cadre de la première phase du projet ECED/Sahel comprennent la construction d'infrastructures dont cette station de traitement d'une capacité de 230 m3/h.

ECED Sahel est un projet multisectoriel qui est intervenu dans les secteurs de l'approvisionnement en eau potable; l'assainissement, l'agriculture et la gouvernance dans les communes riveraines de la mine Essakane, à savoir Dori, Gorom-Gorom et Falagountou. Il vise à répondre à un besoin critique d'eau dans cette région aride et sujette à la sècheresse.

Ravi, le député maire, Aziz Diallo, a témoigné au nom des populations sa gratitude pour la réalisation de cette infrastructure qui permettra l'accès à l'eau potable qui est une denrée rare et précieuse au Sahel, d'où l'appellation « or bleu ».

Lors de son allocution au nom d'IAMGOLD, Bruno Lemelin s'est dit très fier que l'entreprise ait pu contribuer et mobiliser ses partenaires pour le financement de ce projet majeur pour les populations du Sahel.

Pour Carol McQueen, l'ambassadrice du Canada, c'est un projet structurant et catalyseur qui change la vie des gens et qui leur permet de s'épanouir. Il va durer longtemps et va transformer profondément la vie des populations.