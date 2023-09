Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 27 septembre 2023) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce la nomination de Bruno Lemelin au poste de chef de l'exploitation qui prend effet immédiatement.

« Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de la haute direction, je tiens à exprimer notre enthousiasme à l'égard de la promotion de Bruno Lemelin à titre de chef de l'exploitation », a indiqué Renaud Adams, président et chef de la direction. « La vaste expérience qu'a acquise Bruno en gestion d'exploitations minières complexes tout au long de sa carrière, alliée à ses fortes compétences en leadership, font de lui le candidat idéal pour diriger nos activités opérationnelles. Grâce à Côté Gold, qui est en bonne voie pour entrer en production au début de l'année prochaine, IAMGOLD est bien placée pour se démarquer de ses pairs de l'industrie et devenir un producteur d'or à marge élevée de premier plan. »

Bruno Lemelin, un dirigeant hautement respecté qui cumule plus de 20 ans d'expertise opérationnelle, s'est joint à IAMGOLD en 2014 en tant que directeur, Mine, puis directeur général d'Essakane de 2016 à 2018, avant d'être promu vice-président régional, Amériques en 2019, après quoi il a été nommé vice-président principal, Projets et exploitations, en mars 2020. Avant de se joindre à IAMGOLD, il a forgé son expertise dans le domaine minier auprès de différentes sociétés minières internationales, notamment chez SNC-Lavalin à titre de vice-président, Développement minier durable, de 2011 à 2014, chez Xstrata (aujourd'hui Glencore) à Sudbury (Ontario) de 2001 à 2003, et à la mine Raglan, au Nunavik (Québec) de 2003 à 2011 en tant que chef de l'ingénierie minière et directeur, Stratégie, risques et communications.

Bruno a étudié à l'Université Laval et est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en économie minérale et détient également deux baccalauréats, l'un en génie minier et l'autre en administration des affaires. Il est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec et de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est un producteur d'or de rang intermédiaire et un promoteur de projets établi au Canada qui possède des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest. En partenariat avec l'entreprise japonaise Sumitomo Metal Mining, la Société construit actuellement Côté Gold au Canada, un projet minier à grande échelle et de longue durée dont la mise en production est prévue au début de 2024. De plus, la Société possède un éventail de projets d'exploration à des stades primaires et avancés dans des districts à fort potentiel dans les Amériques. IAMGOLD emploie environ 3 300 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE: IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX: IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

