IAMGOLD nomme un directeur administratif de projet pour Côté Gold et annonce un changement à la haute direction

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 22 décembre 2021) - IAMGOLD Corporation (TSX : IMG) (NYSE : IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce la nomination de Jerzy Orzechowski à titre de directeur administratif de projet pour le projet en construction Côté Gold (« Côté Gold ») dans le nord-est de l'Ontario. La Société annonce également que Daniella Dimitrov assume désormais un rôle élargi dans l'équipe de la haute direction et prendra en charge la stratégie et le développement des affaires tout en continuant à exercer son rôle précédent, soit celui de chef de la direction financière et première vice-présidente.

« Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de la direction d'IAMGOLD, je désire souhaiter la bienvenue à Jerzy à titre de directeur administratif de projet pour Côté Gold et féliciter Daniella pour ses nouvelles responsabilités », a déclaré Gordon Stothart, président et chef de la direction d'IAMGOLD. « Il s'agit d'un moment trépidant pour notre société. Nous veillons à optimiser notre éventail d'actifs tout en faisant progresser la réalisation de Côté Gold, qui est un actif de premier ordre, à longue durée de vie et à faible coût, qui devrait produire en moyenne 316 000 onces d'or par an pour IAMGOLD selon des coûts de maintien tout inclus de 802 $ par once tout au long de la durée de vie de la mine, ce qui permettra à IAMGOLD d'atteindre son objectif de devenir un producteur d'or à marge élevée de premier plan.

« La vaste expérience de Jerzy avec des projets d'envergure est un atout certain dans la direction de l'ensemble du projet en construction Côté Gold. La nomination de Jerzy entre en vigueur dès maintenant et fait suite à une évaluation en profondeur, par celui-ci, du projet. Jerzy affectera tous ses efforts à ce rôle. L'équipe de la direction du projet se rapportera à Jerzy, et celui-ci se rapportera directement à moi. En outre, Jerzy participera à l'encadrement du projet qui est assuré par le comité d'examen de Côté Gold du conseil d'administration. La nomination de Jerzy cimente l'engagement de la Société à faire en sorte que le projet Côté Gold devienne un modèle pour l'industrie minière canadienne pour de nombreuses années à venir. »

M. Orzechowski est un cadre supérieur spécialisé dans le développement, la gestion, l'ingénierie, la construction et la planification stratégique de projets, qui compte 40 ans d'expérience dans diverses stratégies d'exécution de projets (IAC, IAGC, coentreprises, projets de type clé en main) et dans toutes les phases de mise en œuvre et d'exécution de grands projets d'investissement. Il était plus récemment responsable de l'organisation, de la structuration et de l'exécution du projet cuprifère Timok en Serbie en tant que vice-président, et a agi en tant que directeur de projet et directeur général auprès de Rakita Doo, une filiale serbe entièrement détenue par Nevsun Resources. Auparavant, M. Orzechowski a occupé le poste de directeur de projet, Afrique auprès de Kinross Gold, ainsi que celui de directeur de projet auprès de SNC Lavalin, dans le cadre duquel il était responsable de toutes les activités liées à l'IAGC pour la construction du complexe d'aluminerie EMAL à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. M. Orzechowski est titulaire d'une maîtrise en sciences, génie électrique, de l'École polytechnique de Varsovie, en Pologne.

Le nouveau titre de Mme Dimitrov est chef de la direction financière et première vice-présidente, Stratégie et développement des affaires. Avant de se joindre à IAMGOLD en mars 2021, elle a occupé les postes d'associée, Banque d'investissement auprès de Sprott Capital Partners, de présidente et chef de la direction auprès d'Orvana Minerals, de première vice-présidente auprès de Baffinland Iron et de chef de la direction des finances auprès de Dundee Securities. Elle détient un Global Executive M.B.A. de la Kellogg School of Management et de la Schulich School of Business, ainsi qu'un diplôme en droit de l'Université de Windsor.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités dans trois régions : l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. La Société développe dans ces régions des districts d'exploitation minière à fort potentiel qui regroupent des mines en exploitation et des projets de développement et de construction, de mise en valeur et d'exploration. Les mines en exploitation de la Société comprennent la mine Essakane, au Burkina Faso, la mine Rosebel (y compris Saramacca), au Suriname, et la mine Westwood, au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de construction Côté Gold, au Canada, le projet de mise en valeur Boto, au Sénégal, ainsi que les projets d'exploration primaire et à proximité des mines, qui sont situés dans divers pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest.

IAMGOLD emploie environ 5 000 personnes. La Société est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI1.

1 Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice éthique d'actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est modelé sur l'indice S&P/TSX 60. Il regroupe des sociétés qui satisfont à divers critères généraux en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.

Personnes-ressources IAMGOLD

Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, directeur, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 933-5783 | Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999

info@iamgold.com

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at www.iamgold.com/.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/108371