IAMGOLD présente une mise à jour trimestrielle sur la progression du projet Côté Gold

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 4 août 2021) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») présente une mise à jour du deuxième trimestre relativement à ses activités à son projet Côté Gold (« Côté Gold » ou le « projet »). Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars américains, à un taux de change $ US/$ CA de 1,30, sauf indication contraire.

Survol

Le district Côté Gold, situé à 125 kilomètres au sud-ouest de Timmins et à 175 kilomètres au nord de Sudbury (Ontario), au Canada, comprend le projet de construction Côté Gold et la zone d'exploration Gosselin adjacente. La coentreprise détenue à 70 % par IAMGOLD, en tant qu'exploitant, et à 30 % par Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (« SMM ») met en valeur ce projet, qui constitue une exploitation à ciel ouvert de 13,1 millions de tonnes par an et qui, sur une base à 100 %, devrait produire en moyenne environ 469 000 onces d'or à des coûts de maintien tout inclus de moins de 800 $ l'once vendue par année au cours des six premières années d'exploitation, conformément au plan minier prolongé dont il est fait mention dans l'étude de faisabilité de 2018 (voir le communiqué de presse du 1er novembre 2018), sous réserve de l'obtention de certains permis supplémentaires. La Société détient en réalité 64,75 % du projet et de la zone Gosselin, qui fait l'objet d'un programme de forage de délimitation des ressources et qui pourrait fournir une alimentation supplémentaire à l'usine de Côté Gold. La Société compte publier une première estimation des ressources minérales pour la zone Gosselin au cours du quatrième trimestre de 2021.

Au 30 juin 2021, les travaux techniques étaient achevés à environ 82 %, et le projet dans son ensemble, à 27 %. La négociation des contrats visant l'acquisition et l'expédition des principaux équipements progressent, et le contrat se rapportant à la logistique a été octroyé. Le projet demeure sur la bonne voie en vue de commencer la production commerciale au second semestre de 2023.

Activités au cours du trimestre

Le deuxième trimestre a vu une augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans la région de Timmins. Bien que seulement un petit nombre de membres du personnel aient été touchées par cette vague, des tests plus poussés et des restrictions supplémentaires sur la circulation au site ont limité le nombre de nouveaux cas. À ce jour, l'échéancier de la construction de la Société n'a pas subi de conséquences importantes en raison de la COVID-19.

Les travaux de terrassement continuent de progresser : des routes ont été construites ; des travaux liés au pompage d'eau et au déplacement de poissons ont été réalisés ; un batardeau de gestion des résidus a été achevé et les activités de forage et de dynamitage se poursuivent dans la fosse à ciel ouvert.

Les travaux de dynamitage à l'emplacement de l'usine ont été achevés, et les derniers travaux de nivellement se poursuivent. La centrale de béton a été mise en service, et les travaux de coulée de béton et de coffrage dans le cadre des travaux liés aux fondations du broyeur à boulets et du broyeur vertical ont été amorcés. La ligne d'eau douce et la ligne électrique aérienne de 13,8 kV, qui devrait fournir une puissance de 4 MW au site au troisième trimestre de 2021, ont été terminées et sont en cours de mise en service. Les travaux électriques de Hydro One se poursuivent : les modifications aux raccordements à la sous-station principale Porcupine à Timmins ont été achevées, et les travaux de renforcement des pylônes et d'installation des câbles sont en cours d'exécution.

La construction du camp permanent progresse, et celui-ci sera mis en service à environ 60 % de sa capacité permanente prévue à la fin du mois de juillet. Le projet accueillait plus de 700 travailleurs et travailleuses sur le site à la fin du mois de juillet grâce aux chambres temporaires et permanentes. Le bâtiment administratif a été achevé, et la station de traitement des eaux usées est en cours de mise en service.

Les travaux liés à l'obtention de permis et à l'engagement des parties prenantes se poursuivent. Le 28 juillet 2021, la Société, la Métis Nation of Ontario (Nation métisse de l'Ontario) et SMM ont célébré la signature d'une entente sur les répercussions et les avantages (« ERA ») relativement à Côté Gold. Outre l'ERA existante qui a été conclue avec la Première Nation de Mattagami et la Première Nation Flying Post, la Société a signé toutes les ERA qu'elle prévoyait conclure dans le cadre du projet.

La préparation opérationnelle a commencé par l'arrivée du nouveau directeur général de l'exploitation et sera axée sur la révision de la conception organisationnelle, l'entretien et les systèmes de santé et sécurité.

Sommaire des coûts

Le 22 juillet 2021, la Société a annoncé qu'elle avait décelé des hausses de coûts dans le cadre d'un examen du projet. Conformément aux modalités de la coentreprise, les coûts en immobilisations mis à jour feront l'objet d'un examen par SMM. Le tableau ci-dessous présente une comparaison entre l'estimation des coûts du projet mis à jour et l'estimation antérieure datée du mois de juillet 2020.

Estimation des coûts du projet Juillet 2020 Juillet 2021 Part de 70 % de la Société de l'estimation des coûts du projet 1,2 875 à 925 millions $ 1 125 millions $ à 1 175 millions $ Contrats de location (sur une base de projet à 70 %) 80 millions $ 100 à 120 millions $2 Taux de change $ US/$ CA 1,35 $ 1,30 $ Coûts dépensés - 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 - 193,0 millions3 $ Tranche restante de l'estimation des coûts du projet de la Société de 70 % 875 à 925 millions $ 930 à 980 millions $

1 Les coûts totaux représentent environ 95 % des coûts en immobilisations et 5 % des coûts autres qu'en immobilisations. Environ 95 % des coûts en immobilisations estimatifs sont en dollars canadiens. La Société a mis en œuvre un programme de couverture visant notamment le taux de change $ US/$ CA qui est décrit en détail dans le rapport de gestion du deuxième trimestre, sous « Risque de marché » - « Résumé du portefeuille de couvertures ».

2 Les paiements de location sont retranchés des contrats de location durant la période de construction. Ce montant était précédemment de 120 millions $ à un taux de change $ US/$ CA de 1,30 (voir le communiqué de presse du 3 mai 2021).

3 Comptabilisé à un taux de change $ US/$ CA moyen de 1,2871.

Selon ces hypothèses, la tranche restante de la part de 70 % des coûts estimatifs du projet revenant à la Société à compter du 1er juillet 2021 devrait se situer entre 930 millions $ et 980 millions $. Sur une base annuelle, la part de la Société de la tranche restante des coûts estimés devant être engagés au titre de l'achèvement du projet devrait être établie comme suit : second semestre de 2021 - environ de 301,3 millions $ ; 2022 - environ de 510 millions $ à 540 millions $ ; 2023 - environ de 120 millions $ à 140 millions $. Les montants présentés ci-dessus sont établis selon un taux de change $ US/$ CA de 1,30 et tiennent compte des ajustements du fonds de roulement. Par conséquent, ces montants devraient varier.

Au 30 juin 2021, la Société disposait de liquidités disponibles de 1,3 milliard $.

Comme il a été indiqué précédemment, sur la base des informations actuellement disponibles et des travaux réalisés à ce jour, qui se poursuivent, la modification de l'estimation des coûts du projet est principalement due à l'augmentation des estimations relatives à la structure, à la mécanique, à la tuyauterie, à l'électricité et au béton pour l'installation de l'usine de traitement, ainsi qu'à l'augmentation des estimations relatives au terrassement et au béton en raison de la mise à jour des estimations et de certains changements de portée, ce qui représente, collectivement, près de 50 % de l'augmentation. Des augmentations supplémentaires des coûts liés aux installations de la mine ont été estimées, et une partie des coûts associés au camp, qui avait été comptabilisée dans les coûts d'exploitation en tant que frais de location, a été ajoutée, ce qui s'est traduit par une hausse des coûts indirects, de l'ingénierie, approvisionnement et gestion de construction (« IAGC »), des coûts des propriétaires, des coûts directs liés à la COVID-19 et des fluctuations des taux de change, qui ont été partiellement contrebalancés par le transfert de certains coûts à la période d'exploitation. La fourchette révisée des coûts du projet tient compte de l'ajout de nouveaux fonds au titre des imprévus à l'estimation des coûts restants. Ces révisions découlent de l'augmentation des estimations, notamment des quantités et des effectifs, ainsi que des modifications de la portée, des répercussions défavorables de la COVID-19 sur la productivité de la main-d'œuvre et de l'inflation. Les paramètres du projet demeurent semblables à ceux annoncés précédemment dans le communiqué de presse de la Société du 21 juillet 2020, et certains coûts décaissés et coûts de maintien tout inclus par once d'or vendue estimés découlent principalement de l'incidence de la récente inflation sur les fournitures opérationnelles.

Calendrier et prochaines grandes étapes

Selon le calendrier, la construction se déroulera sur environ 32 mois, et les autres travaux se dérouleront sur 23 mois. Les prochaines grandes étapes devraient avoir lieu comme suit :

• Début de la construction : 3e t. 2020 - commencement conformément au calendrier

• Début des travaux majeurs de terrassement : 2e t. 2021 - commencement au début du 1er t. 2021

• Achèvement de la route d'accès principale : 3e t. 2021

• Bâtiment de l'usine de traitement fermé : 1er t. 2022

• Début de l'exploitation minière par l'exploitant : 3e t. 2022

• Fin de la phase 1 du parc à résidus : 4e t. 2022

• Disponibilité de la source permanente de courant : 4e t. 2022

• Fin de la mise en service : 3e t. 2023

• Production commerciale : 2e semestre de 2023

Les travaux demeureront axés sur le terrassement, la construction de la route de transport et l'infrastructure de gestion des eaux autour du site de la fosse. Les travaux de pré-découverture dans la fosse devraient se poursuivre, et le camp permanent devrait être entièrement mis en service au troisième trimestre 2021. Les travaux de génie civil, qui sont actuellement en cours sur le site de l'usine, devraient se poursuivre avec la mise en place du béton préfabriqué et coulé sur place, ainsi que la préparation de l'érection de l'ossature du bâtiment de l'usine.

La Société continue de travailler sur les possibilités d'optimiser davantage le calendrier. Le calendrier ne tient pas compte des retards ou perturbations potentiels causés directement ou indirectement par la pandémie de la COVID-19, y compris les répercussions potentielles sur le calendrier des activités, la productivité ou les effectifs, la chaîne d'approvisionnement et la logistique. La Société a obtenu tous les principaux permis pour les activités de construction prévues en 2021. Des permis supplémentaires sont nécessaires pour achever certains éléments de construction ultérieurs prévus pour 2022, ainsi que pour la mise en œuvre des activités prévue pour 2023, et la Société s'attend à tous les recevoir en temps voulu.

Potentiel du district

Le projet recèle des réserves prouvées et probables estimées à 7,3 millions d'onces d'or contenues (sur une base à 100 %) (calculées à un prix de l'or de 1 200 $ l'once d'or) et des ressources mesurées et indiquées estimées à 10,2 millions d'onces (calculées à 1 500 $ l'once d'or) (y compris les réserves minérales), en plus de ressources présumées estimées à 3,8 millions d'onces (voir le communiqué de presse en date du 17 février 2021).

Outre les programmes de forage de délimitation visant à étayer les futures activités minières au gisement Côté Gold, la Société réalise également un programme d'exploration primaire sur la propriété Côté Gold. Ce programme d'exploration primaire est pris en compte dans le budget d'exploration de la Société. En 2021, la Société compte affecter 2,8 millions $ à l'exploration primaire connexe à la propriété Côté Gold, y compris dans la zone Gosselin, et a déjà dépensé 1,4 million $ au cours du premier semestre de 2021.

Le centre de la zone Gosselin est situé à environ 1,5 kilomètre au nord-est du gisement Côté Gold. Dans le cadre du programme de délimitation de la zone Gosselin, des travaux de forage au diamant d'entre 13 000 et 16 000 mètres sont prévus pour 2021, dont 10 200 mètres ont déjà été forés au premier semestre de 2021. La Société compte publier une première estimation des ressources minérales pour la zone Gosselin au cours du quatrième trimestre de 2021.

Images de Côté Gold - Juillet 2021

Site de l'usine - Vue aérienne

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_001full.jpg

Fondations en béton préfabriqué

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_002full.jpg

Terrassement - Chargement et transport

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_003full.jpg

Réservoir de mélange de produits caustiques

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_004full.jpg

Construction du camp permanent

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_005full.jpg

Site de l'usine - Fondation du radier de l'usine

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_006full.jpg

Détournement du canal de dérivation

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_007full.jpg

Terrassement - Batardeau lac Côté

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_008full.jpg

Fondations du broyeur à boulets et du radier de l'usine

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_009full.jpg

Coulage du béton - Centrale à béton

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_010full.jpg

Ligne de transport d'énergie - Érection du pylône

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_011full.jpg

Ligne de transport d'énergie - Route SR6 / Installation des câbles

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_012full.jpg

Ligne de transport d'énergie - Installation des câbles

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_013full.jpg

Route de transport

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_014full.jpg

Construction du camp

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/6077/92136_063633ada4fbf83e_015full.jpg



Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités dans trois régions : l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. La Société développe dans ces régions des districts d'exploitation minière à fort potentiel qui regroupent des mines en exploitation et des projets de développement, de construction, de mise en valeur et d'exploration. Les mines en exploitation de la Société comprennent la mine Westwood, au Canada, la mine Rosebel (y compris Saramacca), au Suriname, et la mine Essakane, au Burkina Faso. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de construction Côté Gold, au Canada, le projet de mise en valeur Boto, au Sénégal, ainsi que les projets d'exploration primaire et à proximité des mines, qui sont situés dans divers pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest.

IAMGOLD emploie environ 5 000 personnes. La Société est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE: IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX: IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI1.

1 Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice éthique d'actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est modelé sur l'indice S&P/TSX 60. Il regroupe des sociétés qui satisfont à divers critères généraux en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.

