IAMGOLD publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021 et génère 285 millions $ en flux de trésorerie disponible

Pour plus d'informations, consultez le rapport de gestion et les états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE 2021 : Production attribuable de 601 000 onces se situant près du haut de la fourchette des prévisions mises à jour

Prévisions mises à jour des coûts d'exploitation atteintes ; un coût des ventes de 1 270 $ par once vendue, des coûts décaissés 1 par once vendue de 1 132 $ et des coûts de maintien tout inclus 1 par once vendue de 1 426 $ pour l'exercice complet

Flux de trésorerie disponible de 293 millions $ générés avant les variations du fonds de roulement 1

Flux de trésorerie disponible 1 provenant des sites d'exploitation minière de 133,8 millions $ et BAIIA 1 ajusté de 355,7 millions $

Perte nette attribuable aux porteurs de capitaux propres atteignant 0,53 $ par action et profit net ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres 1 de 0,06 $ par action

Liquidités totales disponibles 1 de 1,1 milliard $, y compris 544,9 millions $ en trésorerie et équivalents de trésorerie

Projet Côté Gold réalisé à 43,4 % et ingénierie détaillée effectuée à 92,2 %

Première estimation des ressources au gisement Gosselin, adjacent au projet Côté Gold, représentant 3,35 millions d'onces de ressources indiquées et 1,71 million d'onces de ressources présumées

Engagement à atteindre des émissions de gaz à effets de serre (« GES ») nettes négatives d'ici 2050 Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 23 février 2022) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») présente ses résultats financiers consolidés et ses résultats d'exploitation du quatrième trimestre et de l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Les résultats préliminaires d'exploitation du quatrième trimestre de 2021 et de l'exercice terminé de 2021 ont été publiés le 12 janvier 2022. Les principaux faits saillants des résultats financiers comprennent : Faits saillants de la société Le 14 février 2022, la Société a annoncé une entente collaborative avec RCF Management L.L.C. (« RCF »). Aux termes de l'entente, Mme Maryse Bélanger, M. David Smith et M. Ian Ashby ont été nommés au conseil d'administration d'IAMGOLD (le « conseil ») en tant qu'administrateurs indépendants, et Mme Bélanger a été nommée présidente du conseil. M. Richard Hall a démissionné du conseil. À la suite de l'annonce d'aujourd'hui des résultats de fin d'année de la Société, M. Ronald Gagel a démissionné du conseil d'administration, à compter de maintenant. De plus, M. Tim Snider a fait savoir qu'il ne se représentera pas à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société en 2022.

La Société continue de faire progresser sa stratégie d'accorder la priorité à une affectation adéquate du capital et des ressources entre ses mines existantes et son projet Côté Gold afin de générer le meilleur rendement sur le capital investi tout en faisant avancer Côté Gold vers la production.

Le 29 janvier 2022, M. Donald Charter, président du conseil d'administration, a pris sa retraite du conseil d'administration conformément à ses plans de longue date et aux lignes directrices de 2020 du conseil d'administration sur la durée des mandats et la composition du conseil d'administration.

Le 12 janvier 2022, M. Gordon Stothard, président et chef de la direction, a démissionné de son poste et du conseil d'administration. Mme Daniella Dimitrov, chef de la direction financière, a été nommée présidente, chef de la direction financière et, dans l'intérim, chef de la direction.

En décembre 2021, la Société a nommé M. Jerzy Orzechowski directeur administratif de projet pour Côté Gold pour superviser la gestion de la mise en valeur de Côté Gold.

IAMGOLD a lancé le programme d'excellence opérationnelle IAM ALL IN axé sur la découverte d'occasions d'amélioration dans les domaines de la préservation des liquidités, du contrôle des coûts, de l'allocation des capitaux et de l'optimisation des processus dans l'ensemble des exploitations. Ce programme a commencé à Essakane et sera lancé à Rosebel et à Westwood cette année. (en millions $, sauf indication contraire)

4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020 Produits

294,6 $



294,1 $



1 151,7 $



1 241,7 $

Profit brut

(76,3) $



6,9 $



2,7 $



250,3 $

BAIIA1

(193,4) $



19,6 $



27,1 $



380,3 $

BAIIA ajusté1

90,0 $



82,5 $



355,7 $



450,4 $

Profit net (perte nette) attribuable aux porteurs de capitaux propres

(194,1) $



(75,3) $



(254,4) $



38,5 $

Profit net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres1

44,3 $



(20,1) $



26,8 $



87,7 $

Profit net (perte nette) par action attribuable aux porteurs de capitaux propres

(0,41) $



(0,16) $



(0,53) $



0,08 $

Profit net (perte nette) ajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres1

0,09 $



(0,04) $



0,06 $



0,19 $

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement1

76,0 $



79,6 $



293,0 $



368,1 $

Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

67,5 $



78,5 $



285,0 $



347,6 $

Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière1

12,3 $



31,9 $



133,8 $



223,2 $

Coûts en immobilisations1 - maintien

41,4 $



26,4 $



105,4 $



79,1 $

Coûts en immobilisations1 - expansion

190,1 $



113,0 $



520,3 $



213,6 $



31 déc.



30 sept.



31 déc.



31 déc.





2021



2021



2021



2020 Situation financière (en millions $)















Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme

552,5 $



748,3 $



552,5 $



947,5 $

Dette à long terme

464,4 $



466,8 $



464,4 $



466,6 $

Facilité de crédit disponible

498,3 $



498,3 $



498,3 $



498,3 $ 1 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ». Résultats financiers Le profit net (perte nette) par action attribuable aux porteurs de capitaux propres se chiffrait à (0,41) $ au quatrième trimestre et à (0,53) $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Le profit net (perte nette) ajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres1 s'élevait à 0,09 $ au quatrième trimestre et à 0,06 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, après l'ajustement de la dépréciation de la valeur nette de réalisation (« VNR ») des empilements de minerai et de la perte de valeur de Rosebel, comme mentionné ci-dessous. La perte avant intérêts, impôts et amortissement1 totalisait 193,4 millions $ au quatrième trimestre, et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA »)1 se chiffrait à 27,1 millions $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Le BAIIA1 ajusté s'élevait à 90,0 millions $ au quatrième trimestre et à 355,7 millions $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Le flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation1 totalisait 12,3 millions $ au quatrième trimestre et 133,8 millions $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Le flux de trésorerie annuel provenant des sites d'exploitation minière a baissé de 89,4 millions $ par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison de la diminution du flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation à Rosebel (111,6 millions $) et à Westwood (68,5 millions $) et de la hausse des coûts en immobilisations à Rosebel (30,8 millions $) et à Essakane (21,9 millions $), qui ont été en partie contrebalancées par une augmentation du flux de trésorerie disponible provenant des activités d'exploitation à Essakane (136,5 millions $). La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation s'élevait à 67,5 millions $ (76,0 millions $ avant les variations du fonds de roulement) au quatrième trimestre et à 285,0 millions $ (293,0 millions $ avant les variations du fonds de roulement) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation était en baisse de 62,6 millions $ par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison des produits moindres et des coûts décaissés d'exploitation supérieurs (98,2 millions $), des impôts sur les résultats accrus payés (10,5 millions $), qui ont été en partie contrebalancés par des entrées de trésorerie provenant du règlement de dérivés (31,7 millions $) et le produit d'une demande de règlement aux termes d'une police d'assurance (10,2 millions $). La mise à jour des estimations des réserves minérales et des ressources minérales et le plan minier long terme de Rosebel ont été considérés comme un indice de perte de valeur par la Société. Une charge de perte de valeur hors trésorerie de 205,1 millions $ (après une charge de perte de valeur après impôt de 132,9 millions $) a été comptabilisée dans le profit (perte) aux états financiers consolidés au quatrième trimestre. Rendement opérationnel



4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020 Production aurifère - attribuable (milliers d'onces)

153



53



601



653

Ventes d'or - attribuables (milliers d'onces)

152



150



590



646

Prix moyen réalisé de l'or2 ($ /once)

1 794 $



1 787 $



1 790 $



1 778 $

Coût des ventes1 ($/once vendue) - attribuable

1 597 $



1 247 $



1 270 $



1 057 $

Coûts décaissés2 ($/oz vendue) - attribuable

1 184 $



1 208 $



1 132 $



988 $

CMTI2 ($/oz vendue) - attribuable

1 537 $



1 508 $



1 426 $



1 232 $ 1 Dans le présent communiqué de presse, le coût des ventes, hormis la dépréciation, est présenté dans la note sur le coût des ventes dans les états financiers annuels consolidés

2 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ». La production d'or attribuable atteignait 153 000 onces au quatrième trimestre et 601 000 onces en 2021, soit près du haut de la fourchette des prévisions mises à jour. Le coût des ventes (exception faite de la dépréciation) par once vendue s'élevait à 1 597 $ au quatrième trimestre et à 1 270 $ par once d'or vendue pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, soit une hausse de 20 % par rapport aux 1 057 $ par once d'or vendue en 2020. Le montant de 2021 comprenait une dépréciation de la VNR hors trésorerie des empilements de minerai et des stocks de produits finis de 147 $ par once vendue (néant en 2020), soit49 $ par once inclus dans les coûts décaissés et dans les CMTI par once vendue (court terme) et 98 $ par once exclus dans coûts décaissés et les CMTI par once venue (long terme) et l'incidence positive des gains dérivés réalisés de 19 $ par once vendue (perte de 27 $ par once vendue en 2020). Hormis la dépréciation de la VNR, le coût des ventes par once était supérieur en raison de la production et du volume des ventes moindres. Les coûts décaissés1 par once vendue s'élevaient à 1 184 $ au quatrième trimestre et à 1 132 $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 et étaient conformes aux prévisions mises à jour. Les coûts décaissés, qui se sont établis à 988 $ par once vendue en 2020, ont augmenté de 15 % en raison des coûts d'exploitation supérieurs, qui comprenaient une dépréciation de la VNR hors trésorerie des empilements de minerai et des stocks de produits finis à court terme de 50 $ par once vendue (néant en 2020), et d'une baisse de la production et du volume des ventes. Les CMTI par once vendue s'élevaient à 1 537 $ au quatrième trimestre et à 1 426 $ par once vendue pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, soit près de la fourchette des prévisions mises à jour. Les CMTI, qui se sont établis à 1 232 $ par once vendue en 2020, se sont accrus de 16 %, en raison d'une production et d'un volume des ventes moindres ainsi que des coûts en immobilisations de maintien plus élevés. Les CMTI comprenant une dépréciation de la VNR hors trésorerie des empilements de minerai et des stocks de produits finis à court terme de 50 $ par once vendue (néant en 2020). Le taux de fréquence JART2 (taux de fréquence des jours d'absence, restrictions et transferts) se chiffrait à 0,34, et le taux de fréquence TIE2 (total d'incidents enregistrables), à 0,80 pour 2021, soit sous les cibles annuelles générales respectives de ces taux de 0,51 et 0,85. Le projet Côté Gold a dépassé les 3,4 millions d'heures sans blessure occasionnant une perte de temps jusqu'à maintenant. Prospection (en millions $)

4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020 Projets de prospection - primaire

5,6 $



7,4 $



27,8 $



19,9 $

Projets de prospection - aux mines1

5,5



4,8



19,6



16,4



11,1 $



12,2 $



47,4 $



36,3 $ 1 Les projets de prospection aux mines au quatrième trimestre comprenaient la prospection à proximité des mines et le développement des ressources de 3,0 millions $ (2,5 millions $ au troisième trimestre de 2021, 2,7 millions $ au quatrième trimestre de 2020, 10,7 millions $ en 2021 et 8,4 millions $ en 2020). Au quatrième trimestre, les coûts de prospection et des études de projet totalisaient 11,1 millions $, dont 8,1 millions $ étaient imputés aux charges et 3,0 millions $ à la prospection incorporée. Au cours de l'exercice, les activités de forage aux projets actifs et aux sites miniers totalisaient environ 195 000 mètres. Liquidités et ressources en capital Au 31 décembre 2021, la Société avait 544,9 millions $ en trésorerie et équivalents de trésorerie, et 7,6 millions $ en placements à court terme et une trésorerie nette1 de 16,3 millions $. Environ 498 millions $ étaient disponibles en vertu de la facilité de crédit renouvelable garantie de la Société (la « facilité de crédit »), portant ainsi les liquidités disponibles au 31 décembre 2021 à 1,1 milliard $. Au cours de 2021, la Société a conclu des accords de paiements anticipés sur la vente à terme d'or (« accords de paiements anticipés de 2022 ») à un coût moyen pondéré de 4,45 % par année en contrepartie de 150 000 onces d'or. Ces accords établissent un prix de vente à terme moyen de 1 753 $ par once pour 50 000 onces et un tunnel se situant entre 1 700 $ et 2 100 $ par once pour 100 000 onces. Ils prévoient que la Société recevra un paiement anticipé total de 236 millions $ au cours de 2022 et qu'elle devra livrer ces 150 000 onces au cours de 2024. Les accords de paiement anticipés de 2022 ont pour effet de reporter l'accord de paiement anticipé sur la vente à terme d'or conclu en 2019 qui visait 150 000 onces d'or (l'« accord de paiement anticipé de 2019 ») de 2022 à 2024, soit après l'achèvement de la construction de Côté Gold. En janvier 2022, les 12 500 premières onces ont été livrées selon l'accord de paiement anticipé de 2019, et la Société a reçu 2,5 millions $ en trésorerie en lien avec le tunnel aux termes de l'accord de paiement anticipé de 2019 et 19,7 millions $ en trésorerie en vertu des accords de paiement anticipés de 2022. La Société met au point des contrats de location visant des équipements mobiles d'une valeur d'environ 125 millions $ qui seront achetés au nom de la coentreprise Côté Gold non constituée en société. Sumitomo Metal Mining Co. (« SMM ») garantira certains des contrats représentant sa portion de participation de 30 %. Le solde des coûts de mise en valeur du projet Côté Gold ne comprend pas les contrats de location, comme indiqué précédemment. En plus des accords de paiement anticipé sur la vente à terme d'or mentionnés ci-dessus et afin d'atténuer la volatilité pendant la construction de Côté Gold entre 2021 et la mi-2023, la Société a conclu des contrats dérivés visant certaines de ses ventes d'or futures, les taux de change et d'autres risques liés aux marchandises. Au 31 décembre 2021, la production attribuable, qui a été estimée à environ 26 % pour 2022 et à 10 % pour 2023, a fait l'objet d'une couverture prévoyant des prix moyens entre 1 300 $ par once et 3 000 $ par once. La Société a également conclu diverses opérations de couverture sur le pétrole et des monnaies. Se reporter à la section « Risque de marché - résumé du portefeuille de couverture » dans le rapport de gestion pour de plus amples renseignements sur les contrats dérivés en vigueur de la Société. La trésorerie nette générée par les activités d'exploitation dépendent fortement du prix de l'or ainsi que d'autres facteurs, notamment du taux de change US $/CA $. La Société prévoit achever la construction restante de Côté Gold en 2022 et en 2023, ce qui entraînera d'importants coûts en immobilisations qui, combinés aux coûts en immobilisations de maintien et d'expansion à ses mines existantes, devraient dépasser la trésorerie actuelle et la trésorerie provenant des activités d'exploitation. Par conséquent, la Société prévoit effectuer son premier prélèvement de sa facilité de crédit au cours du premier semestre de 2022 et devrait prélever la quasi-totalité du montant de cette facilité au cours des années 2022 et 2023. En supposant que les prix des marchandises et des taux d'intérêt actuels se maintiennent, que les activités d'exploitation se déroulent conformément aux prévisions de 2022 et au plan de 2023, et qu'il n'y ait pas de changements importants dans les coûts de Côté Gold ou dans le délai pour atteindre la production commerciale (voir également la section sur le Projet Côté Gold plus loin), la Société croit qu'elle devrait disposer de liquidités suffisantes, en plus de sa facilité de crédit existante et des locations d'équipement supplémentaires, pour mettre en œuvre ses plans opérationnels à court terme et achever la mise en valeur de Côté Gold. Pour s'assurer qu'elle dispose des liquidités et d'une flexibilité adéquates, la Société examine régulièrement ses coûts et évalue des occasions en tenant compte des liquidités actuelles, des marchés de capitaux, des taux de change, des rendements opérationnels et financiers actuels et de l'avancement de la mise en valeur des projets. En conséquence, la Société peut prendre des mesures supplémentaires pour augmenter ses liquidités et ses ressources en capital, y compris un financement supplémentaire, la cession stratégique d'actifs ou la recherche de partenariats en coentreprise. EXPLOITATIONS ET PROJETS District d'Essakane, Burkina Faso - Mine Essakane (participation d'IAMGOLD - 90 %)1



4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020



2019 Importantes statistiques d'exploitation





























Minerai extrait (milliers de tonnes)

4 113



3 908



16 015



15 762



17 702

Stériles extraits (milliers de tonnes)

10 903



11 335



44 405



39 479



38 605

Matière extraite (milliers de tonnes) - total

15 016



15 243



60 420



55 241



56 307

Ratio de découverture2

2,7



2,9



2,8



2,5



2,2

Minerai usiné (milliers de tonnes)

3 292



3 298



12 948



12 439



13 373

Teneur traitée (g/t)

1,13



1,33



1,31



1,18



1,04

Récupération (%)

91



83



84



86



91

Production aurifère (milliers d'onces) - 100 %

108



118



457



404



409

Production aurifère attribuable (milliers d'onces) - 90 %

98



106



412



364



368

Ventes d'or (milliers d'onces) - 100 %

102



122



453



399



413

Prix moyen réalisé de l'or3 ($/once)

1 794 $



1 790 $



1 794 $



1 791 $



1 400 $ Résultats financiers (millions $)1

















Produits5

184,2 $



217,4 $



813,9 $



715,0 $



579,2 $ Coûts d'exploitation

(80,3 )

(95,5 )

(364,8 )

(335,4 )

(330,6 ) Redevances

(9,2 )

(10,9 )

(40,7 )

(36,8 )

(27,1 ) Coûts décaissés3

(89,5) $



(106,4) $



(405,5) $



(372,2) $



(357,7) $

Autres coûts d'exploitation minière4

(47,1 )

(5,9 )

(66,6 )

(35,8 )

(7,7 ) Coût des ventes5

(136,6) $



(112,3) $



(472,1) $



(408,0) $



(365,4) $

Coûts en immobilisations de maintien3,6

(22,9 )

(11,6 )

(51,2 )

(37,3 )

(39,0 ) Autres coûts et ajustements7

41,6



(1,5 )

36,7



7,6



(20,2 ) Coûts de maintien tout inclus3

(117,9) $



(125,4) $



(486,6) $



(437,7) $



(424,6) $

Coûts en immobilisations d'expansion3,8

(24,1) $



(27,2) $



(84,4) $



(76,4) $



(62,0) $ Mesures de rendement9



















Coût des ventes excluant la dépréciation ($/once vendue)

1 333 $



925 $



1 042 $



1 023 $



884 $

Coûts décaissés3 ($/once vendue)

873 $



878 $



895 $



934 $



866 $

Coûts de maintien tout inclus3 ($/once vendue)

1 150 $



1 033 $



1 074 $



1 098 $



1 028 $ 1 Sur une base à 100 %, à moins d'indication contraire.

2 Le ratio de découverture se calcule en divisant les stériles extraits par le minerai extrait.

3 Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ».

4 Les autres coûts comprennent l'ajout de la portion à long terme hors trésorerie de la dépréciation de la VNR des stocks d'empilement de 42,9 millions $ au quatrième trimestre (néant au troisième trimestre de 2021, néant en 2020 et néant en 2019) en plus de certains coûts liés aux impôts, taxes et permis, certaines provisions, des coûts d'exploitation de la période précédente et l'exclusion des crédits de sous-produit.

5 Conformément à la note 36 des états financiers annuels consolidés concernant les produits et le coût des ventes. Le coût des ventes est présenté déduction faite de la charge de dépréciation.

6 Comprend les frais de découverture incorporés de maintien au quatrième trimestre de 2021 de 6,7 millions $ (1,0 million $ au troisième trimestre de 2021) et de 7,7 millions $ en 2021 (néant en 2020 et 3,6 millions $ en 2019).

7 Les autres coûts et ajustements comprennent les ajustements pour exclure la portion à long terme hors trésorerie de la dépréciation de la VNR des stocks d'empilement de 42,9 millions $ au quatrième trimestre et en 2021 (néant au troisième trimestre de 2021, néant en 2020 et néant en 2019) en plus des paiements du principal des contrats de location de maintien, de l'augmentation due à la désactualisation et de la dotation aux amortissements pour épuisement liées à la réhabilitation de l'environnement et des coûts d'exploitation de la période précédente, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits.

8 Comprend les frais de découverture incorporés d'expansion du quatrième trimestre de 2021 de 21,1 millions $ (21,8 millions $ au troisième trimestre de 2021) et de 65,0 millions $ en 2021 (57,8 millions $ en 2020 et 30,4 millions $ en 2019).

9 Le coût des ventes, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. Essakane a continué d'obtenir de bons résultats et a atteint une production aurifère attribuable de 98 000 au quatrième trimestre et une production record de 412 000 onces pour l'exercice. La production du trimestre était moindre en raison des basses teneurs obtenues selon l'échéancier d'exploitation, qui ont été en partie contrebalancées par une meilleure récupération. Les activités d'extraction représentant 15,0 millions de tonnes au quatrième trimestre étaient conformes à celles du trimestre précédent, tandis que le ratio de découverture de 2,7 était inférieur de 7 % à celui du trimestre précédent. La mine a commencé à exclure de la séquence d'exploitation les zones de minerai enrichi au fond de la fosse, ce qui a provoqué une baisse de la teneur au quatrième trimestre. Les activités d'extraction totalisant 60,4 millions de tonnes pour l'exercice étaient supérieures à celles de 2020 en raison des efficiences opérationnelles et de la réduction de la durée des cycles grâce aux modifications apportées à la flotte de transport. Le ratio de découverture de 2,8 en 2021 était plus élevé de 12 % en raison de l'accent continu mis sur les campagnes de découverture dans les bancs supérieurs au cours de l'exercice. Le débit de l'usine représentant 3,3 millions de tonnes au quatrième trimestre était conforme à celui du trimestre précédent, et la disponibilité de l'usine est demeurée au-dessus de 92 %. Le débit de l'usine totalisant 12,9 millions de tonnes en 2021 était supérieur de 4 % à celui de 2020 en raison de la réalisation du projet de désengorgement de l'usine et d'autres initiatives d'optimisation. Par suite de l'évolution de la situation de la COVID-19 en 2021 et en 2022, les mesures et le contrôle ont été raffermis pour limiter la transmission, renforcer la sensibilisation et promouvoir la vaccination. Environ 64 % de la main-d'œuvre est entièrement vaccinée. Le projet d'amélioration IAM ALL IN est maintenant passé à la phase d'exécution et se concentre sur la productivité de l'usine et de la mine et sur le fonds de roulement, y compris la gestion des pièces de rechange, l'efficacité des activités d'exploitation et les programmes d'entretien. La Société a fait état de certains incidents de sûreté survenus au Burkina Faso et l'évolution de la situation dans le pays (voir les communiqués de presse du 1er septembre, du 29 octobre et du 1er novembre 2021 et du 25 janvier 2022). Tout le personnel d'IAMGOLD est toujours en sécurité, et les chaînes d'approvisionnement n'ont pas subi trop de répercussions de la situation de sûreté. Les effectifs ont été progressivement augmentés pour revenir à un niveau proche de la normale après une réduction temporaire vers la fin de 2021, et la Société continue de surveiller la situation. La Société s'attend toujours à ce que la production de 2022 soit conforme aux prévisions. La Société a pris des mesures proactives pour assurer la sécurité et la sûreté du personnel dans le pays et évalue en permanence la sûreté. Des investissements dans les infrastructures de la région et du site minier afin de renforcer davantage les mesures de sûreté sont effectués tout en communiquant régulièrement avec les autorités compétentes et autres partenaires au Burkina Faso en ce qui concerne la sûreté, les voies d'approvisionnement et le transport dans la région. Perspectives La production aurifère attribuable d'Essakane en 2022 devrait atteindre entre 360 000 et 385 000 onces et être relativement stable au cours de l'année, puisque les teneurs prévues devraient correspondre aux teneurs des réserves et être légèrement contrebalancées par une plus forte récupération attribuable au contenu inférieur en graphite prévu. Au-delà de 2022, Essakane devrait continuer de produire entre 325 000 et 375 000 onces annuellement en 2023 et en 2024. Les coûts décaissés devraient augmenter légèrement en raison des pressions inflationnistes sur les coûts, des changements apportés au transport et à la logistique en lien avec la main-d'œuvre et de la mise à niveau de l'infrastructure de transport à la mine et à l'extérieur de la mine pour prendre en considération la situation liée à la sûreté. Le coût de nos principaux consommables, qui consistent en des explosifs, du cyanure, de la chaux et des corps broyants, devrait augmenter de 5 % à 7 % en moyenne comparativement aux prix de 2021, ce qui entraînera une hausse d'environ 1 % à 2 % des coûts décaissés pris en compte dans les estimations des prévisions de 2022. La hausse des CMTI tient compte de l'augmentation des coûts d'exploitation ainsi que de l'accroissement des coûts en immobilisations de maintien et des frais de découverture incorporés. Les coûts en immobilisations, qui consistent principalement en des frais de découverture incorporés, devraient se situer à environ 170 millions $ comparativement à 136 millions $ en 2021. District de Rosebel, Suriname - Mine Rosebel (participation d'IAMGOLD - 95 %)1



4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020



2019 Importantes statistiques d'exploitation





























Minerai extrait2 (milliers de tonnes)

2 194



1 432



5 975



7 032



12 277

Stériles extraits2 (milliers de tonnes)

11 594



9 703



37 163



35 348



41 049

Matière extraite2 (milliers de tonnes) - total

13 788



11 135



43 138



42 380



53 326

Ratio de découverture2,3

5,3



6,8



6,2



5,0



3,3

Minerai usiné (milliers de tonnes) - Rosebel

1 461



1 719



6 232



7 973



12 166

Minerai usiné2 (milliers de tonnes) - Saramacca

988



956



3 655



2 347



-

Minerai usiné2 (milliers de tonnes) - total

2 449



2 675



9 887



10 320



12 166

Teneur à l'usine2,4 (g/t)

0,78



0,68



0,70



0,82



0,71

Récupération2 (%)

86



82



85



91



95

Production aurifère2 (milliers d'onces) - 100 %

53



47



188



245



264

Production aurifère1 (milliers d'onces) - propriétaire-exploitant

44



42



162



221



264

Production aurifère attribuable (milliers d'onces) - 95 %

42



40



154



210



251

Ventes d'or1 (milliers d'onces) - propriétaire-exploitant

50



36



156



216



254

Prix moyen réalisé de l'or5 ($/once)

1 795 $



1 779 $



1 777 $



1 757 $



1 387 $ Résultats financiers (millions $)1



















Produits8

88,2 $



64,0 $



276,2 $



380,5 $



352,5 $ Coûts d'exploitation

(68,3 )

(59,5 )

(218,3 )

(201,6 )

(222,0 ) Redevances

(5,4 )

(5,1 )

(19,9 )

(22,4 )

(21,5 ) Coûts décaissés5,6

(73,7) $



(64,6) $



(238,2) $



(224,0) $



(243,5) $

Autres coûts d'exploitation minière7

(20,7 )

(0,5 )

(21,9 )

(7,1 )

(12,3 ) Coût des ventes8

(94,4) $



(65,1) $



(260,1) $



(231,1) $



(255,8) $

Coûts en immobilisations de maintien5

(13,3 )

(10,8 )

(42,2 )

(29,3 )

(42,7 ) Autres coûts et ajustements9

18,1



(1,6 )

13,5



(4,4 )

2,6 CMTI5

(89,6) $



(77,5) $



(288,8) $



(264,8) $



(295,9) $

Coûts en immobilisations d'expansion5,10

(17,1) $



(12,8) $



(56,4) $



(38,5) $



(41,0) $ Mesures de rendement11



















Coût des ventes excluant la dépréciation ($/once vendue)

1 922 $



1 808 $



1 674 $



1 068 $



1 007 $

Coûts décaissés5 ($/once vendue)

1 501 $



1 796 $



1 533 $



1 035 $



959 $

CMTI5 ($/once vendue)

1 824 $



2 156 $



1 859 $



1 224 $



1 165 $ 1. Rosebel à 100 % et Saramacca à 70 % à compter du 1er avril 2020, comme indiqué dans les états financiers annuels consolidés, à moins d'indication contraire.

2. Comprend Saramacca sur une base à 100 %

3. Le ratio de découverture se calcule en divisant les stériles extraits par le minerai extrait.

4. Comprend la teneur traitée par tonne au quatrième trimestre de 2021 à la concession Rosebel de 0,70 g/t et celle à la concession Saramacca de 0,91 g/t (teneurs respectives de 0,64 g/t et de 0,76 g/t au troisième trimestre de 2021), ainsi que les teneurs respectives de 0,61 et de 0,85 g/t en 2021 (teneurs respectives de 0,68 g/t et de 1,27 g/t en 2020).

5. Il s'agit d'une mesure financière hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ».

6. Les coûts décaissés comprennent les crédits de sous-produits.

7. Les autres coûts liés à la mine comprennent l'ajout de la portion à long terme hors trésorerie des dépréciations de la VNR des stocks d'empilement de 20,0 millions $ au quatrième trimestre et en 2021 (néant au troisième trimestre de 2021, néant en 2020), en plus des coûts de développement communautaire, de certaines provisions, des coûts d'exploitation de la période précédente et de l'exclusion des crédits de sous-produits.

8. Conformément à la note 36 des états financiers annuels consolidés concernant les produits et le coût des ventes. Le coût des ventes est présenté déduction faite de la charge d'amortissement.

9. Les autres coûts et ajustements comprennent l'ajustement pour exclure de la portion à long terme hors trésorerie des dépréciations de la VNR des stocks d'empilement de 20,0 millions $ au quatrième trimestre et pour l'exercice complet de 2021(néant au troisième trimestre de 2021, et néant à l'exercice complet de 2020) en plus des paiements du principal des contrats de location de maintien, de l'augmentation due à la désactualisation et de la dotation aux amortissements pour épuisement liées à la réhabilitation de l'environnement, qui ont été en partie contrebalancés par les crédits de sous-produits.

10. Comprend les frais de découverture incorporés d'expansion du quatrième trimestre de 2021 de 10,3 millions $ (8,4 millions $ au troisième trimestre de 2021) et de 33,6 millions $ en 2021 (14,9 millions $ en 2020).

11. Le coût des ventes, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. Rosebel a obtenu une production aurifère attribuable de 42 000 onces au quatrième trimestre pour un total de 154 000 onces pour l'exercice. La production a augmenté pendant le trimestre en raison des teneurs traitées plus fortes et d'une meilleure récupération. Le matériel extrait de 13,8 millions de tonnes pendant le trimestre reflétait l'accroissement des activités minières tout au long de l'année L'accent mis sur les agrandissements stratégiques et la découverture s'est poursuivi. Le retard dans les travaux d'entretien de la flotte minière vieillissante et la baisse de la disponibilité et de la fiabilité de l'équipement qui en découle ont continué à poser des défis au cours du trimestre, mais les livraisons de nouveaux équipements mobiles pour remplacer la flotte minière vieillissante ont commencé. Le débit de l'usine de 2,4 millions de tonnes a diminué de 8 % au quatrième trimestre comparativement au trimestre précédent en raison des travaux d'entretien. Une plus forte récupération en plus d'un accroissement des ventes et d'une réduction des stocks d'or provenait des améliorations d'efficacité du circuit d'adsorption/désorption du charbon qui ont été achevées vers la fin du trimestre. L'augmentation de la récupération et les niveaux moindres d'or dans le circuit devraient se maintenir en 2022 et par la suite. Rosebel a fourni 48 % de l'alimentation de l'usine en minerai à une teneur moyenne de 0,72 g/t, tandis que Saramacca a procuré 37 % de l'alimentation de l'usine en minerai d'une teneur moyenne de 0,95 g/t. Les 15 % résiduels de l'alimentation à l'usine provenaient des empilements de minerai à long terme à basse teneur d'une teneur moyenne de 0,58 g/t. La situation de la COVID-19 au site et au Suriname a commencé à se stabiliser et s'est améliorée au cours du quatrième trimestre. Cependant, le nouveau variant Omicron reste préoccupant, car le nombre de nouveaux cas enregistrés en janvier 2022 était le plus élevé depuis le début de la pandémie. Tout au long de 2021, les niveaux de productivité de la main-d'œuvre ont subi les effets néfastes de la propagation du virus puisqu'environ 40 % de la main-d'œuvre totale a été infectée par la COVID-19 depuis le début de la pandémie. Le site continue de surveiller la situation et de mettre en place des mesures d'atténuation pour réduire les répercussions, notamment en s'engageant activement dans des initiatives associées à la communauté. Environ 41 % de la main-d'œuvre était entièrement vaccinée en décembre 2021. La Société collabore avec le groupe de travail du gouvernement affecté à la gestion de la situation de sûreté au site en ce qui a trait aux mineurs illégaux. Les forces de la sécurité du gouvernement ont augmenté leurs patrouilles au site minier durant le quatrième trimestre, ce qui a permis de réduire une partie des intrusions. Au projet Saramacca, la construction de l'infrastructure nécessaire, notamment l'aire de l'installation, les bassins de sédimentation (fonctionnels), la route de transport, les passages à niveau des voies publiques ainsi que la majorité des activités déjà planifiées en lien avec les drains rocheux de la halde à stériles ouest, ont été terminés au quatrième trimestre de 2021. En outre, les puits d'assèchement, le développement des drains rocheux, qui se poursuit, et l'achèvement d'autres activités de terrassement, y compris la remise en état des pentes et la phase 2 de la voie de contournement, devraient être terminés au cours de 2022. La Société a réalisé une mise à jour de l'estimation des réserves minérales et des ressources minérales au 31 décembre 2021 et du plan minier long terme pour Rosebel (voir le communiqué de presse en date du 12 janvier 2022). L'estimation mise à jour des réserves minérales pour Rosebel (sur une base à 100 % et à un prix de l'or de 1 300 $) comprend des réserves minérales prouvées et probables totalisant 3,8 millions d'onces d'or, et l'estimation mise à jour des ressources minérales (sur une base à 100 %, à un prix de l'or de 1 500 $ et avec prise en compte des réserves minérales) compte des ressources minérales mesurées et indiquées totalisant 6,3 millions d'onces d'or. La production devrait s'accélérer et atteindre 300 000 onces estimées par an sur une base à 100 % à compter de 2025 jusqu'à la fin de la vie de la mine, qui est actuellement prévue pour 2033 d'après l'estimation des réserves minérales mise à jour. Les estimations mises à jour des réserves minérales et des ressources minérales et le plan minier long terme de Rosebel sont considérés comme un indice de perte de valeur pour l'unité génératrice de trésorerie de Rosebel, composée du complexe Rosebel et des redevances payables par la Société à Euro Ressources S.A. Par conséquent, une évaluation a été effectuée, et il a été déterminé que la valeur comptable dépassait la valeur recouvrable d'environ 373,8 millions $. Cette détermination a entraîné la comptabilisation d'une perte de valeur hors trésorerie de 205,1 millions $ (perte de valeur après impôts de 132,9 millions $), qui a été comptabilisée au profit (perte) dans les états financiers consolidés au quatrième trimestre. Le projet d'amélioration IAM ALL IN est à la phase de découverte, et les consultations au site commenceront au premier semestre de 2020. Perspectives La production aurifère attribuable à Rosebel en 2022 devrait se situer entre 155 000 et 180 000 onces et être plus forte au second semestre après la fin de la saison des pluies. De plus, la récupération devrait augmenter par rapport à 2021 grâce aux initiatives de remise à neuf au complexe de l'usine. Les coûts décaissés devraient augmenter en raison des pressions inflationnistes sur les coûts, mais les coûts unitaires par once vendue devraient diminuer grâce au niveau de production plus élevé prévu. Le coût des principaux consommables, qui consistent en des explosifs, du cyanure, de la chaux et des corps broyants, devrait augmenter de 5 % à 7 % comparativement aux prix de 2021 et entraînera une hausse d'environ 1 % à 2 % des coûts décaissés pris en compte dans les estimations des prévisions de 2022. Les coûts en immobilisations, qui représentent principalement des frais de découverture incorporés et la mise en valeur de Saramacca, devraient se situer à environ 140 millions $ comparativement à 99 millions $ en 2021. Au-delà de 2022, Rosebel devrait produire entre 180 000 et 200 000 onces attribuables en 2023 et 2024. Comme la Société accorde actuellement la priorité à l'allocation de capital, elle entamera un processus de révision stratégique afin d'évaluer les options pour Rosebel. District d'Abitibi, Canada - Mine Westwood (participation d'IAMGOLD - 100 %)



4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020



2019 Importantes statistiques d'exploitation





























Minerai extrait (milliers de tonnes) - sous terre

61



31



106



370



537

Minerai extrait (milliers de tonnes) - autres sources

229



171



919



558



-

Minerai extrait (milliers de tonnes) - total

290



202



1 025



928



537

Minerai usiné (milliers de tonnes)

254



220



965



932



625

Teneur à l'usine (g/t) - sous terre

4,60



4,17



4,46



5,44



4,82

Teneur à l'usine (g/t) - autres sources

0,96



0,59



0,85



1,10



-

Teneur à l'usine (g/t) - totale

1,83



1,11



1,24



2,83



4,82

Récupération (%)

90



92



92



94



94

Production aurifère (milliers d'onces) - 100 %

13



7



35



79



91

Ventes d'or (milliers d'onces) - 100 %

12



7



34



81



94

Prix moyen réalisé de l'or1 ($/once)

1 788 $



1 779 $



1 789 $



1 771 $



1 407 $ Résultats financiers (en millions $)



















Produits2

22,2 $



12,7 $



61,6 $



146,2 $



133,6 $ Coûts décaissés1

(28,6) $



(24,6) $



(76,1 )

(90,1) $



(86,1) $

Autres coûts d'exploitation minière3

(0,3 )

(0,1 )

(0,9 )

(5,5 )

(13,3 ) Coût des ventes2

(28,9) $



(24,7) $



(77,0) $



(95,6) $



(99,4) $

Coûts en immobilisations de maintien1

(5,1 )

(3,8 )

(11,4 )

(11,7 )

(13,8 ) Autres coûts et ajustements4

(0,3 )

(0,4 )

(0,5 )

2,6



12,1 CMTI1

(34,3) $



(28,9) $



(88,9) $



(104,7) $



(101,1) $

Coûts en immobilisations d'expansion1

(0,3) $



(0,8) $



(2,9) $



(9,5) $



(17,9) $ Mesures de rendement5



















Coût des ventes excluant la dépréciation ($/once vendue)

2 335 $



3 512 $



2 252 $



1 175 $



1 061 $

Coûts décaissés1 ($/once vendue)

2 313 $



3 482 $



2 226 $



1 108 $



918 $

CMTI1 ($/once vendue)

2 775 $



4 087 $



2 600 $



1 286 $



1 079 $ 1 Il s'agit d'une mesure de rendement hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ».

2 Conformément à la note 36 des états financiers annuels consolidés concernant les produits et le coût des ventes. Le coût des ventes est présenté déduction faite de la charge de dépréciation.

3 Les autres coûts d'exploitation comprennent certaines provisions, des coûts d'exploitation de la période précédente et des crédits de sous-produits.

4 Les autres coûts et ajustements comprennent la portion de maintien des paiements du principal des contrats de location, ainsi que l'augmentation due à la désactualisation et la dotation aux amortissements pour épuisement liées à la réhabilitation environnementale, qui ont été en partie contrebalancées par les crédits de sous-produits.

5 Le coût des ventes, les coûts décaissés et les CMTI par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. La production aurifère au quatrième trimestre de 13 000 onces était de 86 % supérieure à celle du trimestre précédent puisque l'accroissement des activités souterraines d'extraction de minerai à plus forte teneur s'est poursuivi et que la teneur du matériel provenant de la fosse à ciel ouvert Grand Duc a augmenté. Même si la productivité minière souterraine s'améliore, le rythme de l'accroissement des activités demeure modéré, puisque la Société continue d'accorder la priorité aux mesures d'amélioration du soutènement et à d'autres mesures de sécurité, auxquelles s'ajoute la formation pour augmenter les taux de productivité. Les pressions provoquées par le manque de main-d'œuvre en général dans la région se poursuivent et ont une incidence négative sur les efforts de recrutement planifiés. La production aurifère de 35 000 onces pour l'exercice était de 56 % moindre qu'en 2020 en raison des activités souterraines en mode de surveillance et maintenance au premier semestre de 2021. Le programme pour mettre à niveau le soutènement et construire de nouvelles galeries d'évacuation se déroule comme prévu, et le développement souterrain s'est poursuivi avec environ 400 mètres de développement latéral achevés au cours du trimestre. La reconception et l'élaboration de nouvelles méthodes d'extraction pour les zones ouest et centrale progressent. Selon l'information actuellement disponible, la direction s'attend à ce que l'extraction dans ces zones reprenne au premier semestre de 2022. Le débit de l'usine de 254 000 tonnes était supérieur de 15 % au trimestre précédent en raison des améliorations apportées à l'alimentation provenant de la fosse à ciel ouvert Grand Duc au moyen d'un programme d'optimisation de la fragmentation. Comme mentionné aux trimestres précédents, le débit continue de subir l'effet négatif de la proportion plus élevée de roche dure provenant de Grand Duc. La mine explore continuellement des solutions possibles pour améliorer le traitement du minerai de roche dure provenant de Grand Duc. La situation de la COVID-19 était stable au quatrième trimestre, mais au premier trimestre, l'exploitation a été frappée par l'absentéisme. Environ 77 % de la main-d'œuvre déclare être entièrement vaccinée. Perspectives En 2022, la production aurifère du complexe Westwood devrait se situer entre 55 000 et 75 000 onces, sous réserve du redémarrage sécuritaire de deux zones souterraines additionnelles (zone centrale et zone ouest). Les niveaux de production devraient augmenter chaque trimestre grâce au minerai extrait à plus forte teneur provenant de l'accroissement des activités minières sous terre et des teneurs croissantes du minerai issu de la fosse à ciel ouvert adjacente Grand Duc. Au-delà de 2022, la Société continuera d'évaluer des solutions de rechange stratégiques tout en établissant une exploitation sécuritaire, rentable et durable à mesure que s'accroissent les activités minières et le développement et en maintenant les activités mises en œuvre en 2021 pour répondre aux besoins en matière de soutènement. Le développement additionnel et la reprise de l'extraction dans les zones centrale et ouest devraient permettre au complexe Westwood d'augmenter sa production à un niveau se situant entre 90 000 et 100 000 onces par année et, par ricochet, d'améliorer le profil de coûts. Les coûts décaissés devraient augmenter en raison de l'incidence de l'inflation toutefois les coûts unitaires par once vendue devraient diminuer à mesure que la production s'accroît. Les coûts en immobilisations devraient se situer à environ 50 millions $, comparativement à 14 millions $ en 2021, dont 40 millions $ seront affectés aux coûts en immobilisations de maintien, portant principalement sur le développement souterrain, et 10 millions $ aux coûts en immobilisations d'expansion. Projet Côté Gold (participation d'IAMGOLD - 64,75 %) En décembre 2021, la Société a nommé M. Jerzy Orzechowski à titre de directeur administratif de projet pour Côté Gold afin de superviser la mise en valeur de ce projet. Au 31 décembre 2021, l'ingénierie détaillée atteignait environ 92,2 %. Les travaux de génie civil et de bétonnage de l'usine sont en grande partie terminés, tandis que les travaux de mécanique, de tuyauterie, d'électricité et d'instrumentation se poursuivront jusqu'au premier trimestre de 2022. Dans l'ensemble, le projet était réalisé à 43,4 %. Voici une mise à jour sur les activités au projet au quatrième trimestre de 2021 et en janvier 2022 : Activités du projet Mise à jour Santé et sécurité Le projet a dépassé les 3,4 millions d'heures sans blessure occasionnant une perte de temps. Les programmes de surveillance de la COVID-19, y compris les tests antigènes, les tests PCR et les tests des eaux usées demeurent fermement en place. La Société a passé en revue les protocoles en raison de l'émergence du variant Omicron. Le retour de la main-d'œuvre après la période des fêtes était structuré pour ajuster l'augmentation de personnes et permettre une étroite surveillance des menaces causées par le variant Omicron. On constate des améliorations du taux de vaccination sur le site. Activités de terrassement Les activités de terrassement se sont poursuivies et visaient à assurer que les infrastructures importantes de crue nivale pour 2022 sont en place. Les travaux de réalignement des canaux d'eau se sont poursuivis. Les barrages nos 1 et 2 du lac Clam sont maintenant terminés. Les travaux finaux de levage au barrage sud du nouveau lac ont été achevés avant la fin de l'année. Le barrage nord du nouveau lac progresse. L'excavation des barrages de base du parc à résidus a commencé comme prévu au début de décembre. La construction de la voie d'accès principale est terminée. La productivité liée aux travaux de terrassement n'atteint pas les cibles fixées, et les plans d'atténuation mis en place se poursuivent au premier trimestre de 2022. Activités minières La prédécouverture des morts-terrains dans la fosse avance et, pendant la période, de la roche fraîche a été atteinte à l'est. Le premier sautage du minerai a eu lieu en octobre 2021 dans le secteur sud de la fosse, et les activités d'extraction ont franchi l'élévation 382 dans plusieurs secteurs de la fosse, ce qui correspond à l'atteinte d'une étape importante pour le projet. Usine de traitement L'installation de la structure d'acier du bâtiment principal de l'usine a débuté à la mi-octobre. Ces travaux sont principalement achevés, y compris tous les levages critiques, et il reste seulement une portion mineure d'acier de remplissage à installer dans la section du broyage du bâtiment. L'installation des panneaux de revêtement des murs a avancé, et ces travaux étaient réalisés à plus de 50 % à la fin de février. Les autres travaux civils associés à l'installation de traitement, y compris le bâtiment du concasseur secondaire (HPGR) et le bâtiment du concasseur primaire, ont été achevés. Les ossatures, les goulottes et les soutiens associés à l'alimentateur du concasseur principal sont maintenant arrivés au site. La fabrication des convoyeurs avance bien, et ces derniers sont livrés au fur et à mesure que les sections sont réalisées. Les composantes majeures de l'usine à boulets, comme le moteur, les refroidisseurs et les coquilles, progressent bien, et les éléments ont commencé à être expédiés. Autres activités et chaîne d'approvisionnement La mise en service du camp permanent est terminée, ce qui porte le nombre total de chambres (y compris celles du camp de construction) à 1 388. Le projet comptait en moyenne 800 travailleurs au site avant la baisse d'activités pendant la période des fêtes. L'usine permanente de traitement de l'eau potable a été mise en service, et le camp devrait être alimenté par le réseau électrique au courant de la nouvelle année. Les travaux sur la ligne électrique de 115KV sur 42 kilomètres ont commencé par le déboisement.

La livraison des équipements est en cours, et les stocks sur le site continuent d'augmenter. Une installation de stockage interne a été mise sur pied à l'extérieur du site et est prête à recevoir du matériel. La Société continue de surveiller de près les risques logistiques mondiaux et, à l'heure actuelle, ne prévoit pas de répercussions importantes sur le calendrier du projet, malgré les difficultés touchant la chaîne d'approvisionnement, qui pourraient être exacerbées par les incidences de la vague Omicron actuelle. Permis et développement durable La Société a obtenu un certain nombre de permis d'exploitation importants pendant le trimestre, notamment l'autorisation environnementale provinciale pour les activités d'exploitation, soit le principal permis restant, ainsi que le permis de prélèvement d'eau et les permis à l'appui de la construction de la ligne de transport d'électricité. Les consultations communautaires et la mise en œuvre des ententes sur les répercussions et les avantages signées avec les partenaires autochtones se poursuivent. Les permis mineurs restants, qui ne sont pas critiques, devraient être reçus pendant le reste du projet. Préparation opérationnelle La préparation opérationnelle a continué de progresser, principalement en ce qui concerne la conception de l'organisation, le recrutement et le lancement de programmes de formation, qui devraient s'intensifier au cours du premier trimestre de 2022. Les autres activités clés comprennent les travaux en cours liés à la détermination des besoins en pièces de rechange pour l'équipement critique et les stratégies d'approvisionnement pour les articles à long délai de livraison et les principaux consommables. Les commandes des pièces de rechange et de l'équipement de rechange à long délai de livraison ont commencé avant la fin de l'exercice. Pendant la majorité de 2021, aucun retard important n'a été causé au site en raison de la pandémie de la COVID-19. À compter de décembre, étant donné la hausse rapide du nombre de cas en Ontario et dans les autres provinces, le variant Omicron a eu un effet négatif sur les activités de construction. Les flambées de COVID-19 durant les fêtes et en janvier ont ralenti la mobilisation de la main-d'œuvre au site. Environ 60 % du personnel prévu était au site durant la première partie de janvier, et un grand nombre de membres du personnel étaient infectés, y compris dans l'équipe de la construction des structures en acier. La dotation en personnel a continué d'augmenter depuis, et à la mi-février, elle avait atteint le nombre planifié, soit de 750 à 850 personnes. Une politique de vaccination obligatoire a été mise en place en janvier, et au 1er février, 100 % des membres du personnel du site avaient reçu au moins une dose de vaccin. Deux doses seront exigées à compter du 1er avril. Pour ces raisons, le processus de pose de panneaux de revêtement à l'usine de traitement a pris du retard en janvier et en février et, bien qu'il soit réalisé à 50 %, il n'est plus considéré comme critique par suite de la mise en place d'un plan pour atténuer ces retards et optimiser la date d'accès pour l'installation des équipements mécaniques. Les efforts se concentrent actuellement sur le début des travaux de bétonnage à l'intérieur du bâtiment afin que l'installation des équipements mécaniques puisse commencer au deuxième trimestre et que la pose de panneaux de revêtement puisse être terminée lorsque possible. Dépenses du projet À la fin du quatrième trimestre de 2021, 87 % de l'approvisionnement, et 79 % des dossiers d'appel d'offres avaient été attribués. La Société a respectivement engagé et dépensé 118,8 millions $ et 147,2 millions $ (à un taux de change moyen $ CA/$ US enregistré de 1,27) au quatrième trimestre de 2021, ainsi que 486,8 millions $ et 411,8 millions $ (à un taux de change moyen $ CA/$ US enregistré de 1,26) depuis le 1er juillet 2020, y compris des coûts en immobilisations résumés dans le tableau ci-dessous et des coûts autres qu'en immobilisations du projet.



4e t. 2021



2021



2020



Dépenses à

ce jour Coûts en immobilisations1,2 (en millions $)

142,6 $



343,0 $



52,4 $



395,4 $

Coûts autres qu'en capital3

4,6



15,9



0,5



16,4 Coûts dépensés

147,2



358,9



52,9



411,8

Ajustement du fonds de roulement4

(28,4 )

52,2



22,8



75,0 Coûts engagés

118,8 $



411,1 $



75,7 $



486,8 $ 1. Les coûts en immobilisations avant le 1er juillet 2020 ne sont pas inclus dans la portion des coûts de projet totaux annoncés de la Société.

2. Les coûts en immobilisations comprennent certains crédits compensatoires, notamment des gains réalisés sur instruments dérivés de 4,8 millions $ au quatrième trimestre et de 16,2 millions $ en 2021.

3. Les coûts autres qu'en capital comprennent le minerai extrait enregistré dans les empilements totalisant 1,8 million $ au quatrième trimestre 2021.

4. L'ajustement du fonds de roulement consiste en des travaux non encore facturés combinés à une hausse du solde des comptes fournisseurs, qui ont été en partie contrebalancés par une augmentation des taxes de vente à recevoir. Prochaines grandes étapes, coûts restants et calendrier La construction du projet a commencé au troisième trimestre de 2020, et les travaux majeurs de préparation du site ont commencé au premier trimestre de 2021. Voici la mise à jour des dernières étapes importantes : Début de l'installation de l'équipement de l'usine de traitement : 2 e t. 2022 (voir plus haut)

t. 2022 (voir plus haut) Bâtiment de l'usine de traitement fermé : 2 e t. 2022 (voir plus haut)

t. 2022 (voir plus haut) Début de l'exploitation minière par l'exploitant : 3 e t. 2022

t. 2022 Phase 1 du parc à résidus : 4 e t. 2022

t. 2022 Disponibilité de la source permanente de courant : 4 e t. 2022

t. 2022 Fin de la mise en service : 3 e t. 2023

t. 2023 Production commerciale : 2e semestre de 2023 Côté Gold demeure sur la bonne voie en vue de commencer la production commerciale au second semestre de 2023. La Société met en garde, toutefois, que d'autres perturbations éventuelles causées par la COVID-19 pourraient avoir une incidence sur le calendrier des activités, la disponibilité de la main-d'œuvre, la productivité ainsi que la chaîne d'approvisionnement et la logistique, et pourraient donc voir des répercussions sur la date de commencement de la production commerciale. L'estimation précédente de la Société de sa portion des coûts restants pour l'achèvement depuis le 1er janvier 2022, déduction faite des contrats de location, se chiffrait environ entre 710 et 760 millions $ (évaluée selon un taux de change $ US/$ CA de 1,30). Des pressions inflationnistes et d'autres pressions sur les coûts qui ont été décelées ont eu des incidences sur les travaux de terrassement, les composantes électriques et d'instruments, les pièces de rechange des exploitations et les principaux consommables, les frais de transport, les coûts indirects et les services d'IAGC. Par conséquent, les coûts restants pour l'achèvement devraient dépasser le haut de la fourchette de l'estimation précédente. L'estimation précédente des coûts fait donc l'objet d'une révision et le moment des coûts pourrait varier. Étant donné la nomination d'un nouveau directeur administratif de projet et en raison, entre autres, des circonstances présentées ci-dessus, l'équipe de projet évalue ces incidences par le moyen d'une analyse de risque du calendrier et des coûts et d'une évaluation d'occasions potentielles d'atténuation et d'optimisation dans divers secteurs, y compris le terrassement, le traitement, le plan long terme de la mine et l'exploitation. Cette évaluation pourrait donner lieu à une redéfinition du calendrier et des coûts, qui pourrait se traduire par une hausse des coûts en vue de terminer la construction (voir également la section Liquidités et ressources en capital plus haut). L'évaluation a commencé, et la Société compte fournir une mise à jour avant la fin du deuxième trimestre. Zone Gosselin La zone Gosselin est située immédiatement au nord-est du gisement Côté Gold. Environ 16 000 mètres de forage au diamant, qui se concentraient sur la délimitation du gisement et dont les résultats ont été publiés tout au long de l'année, ont été effectués en 2021. Durant le quatrième trimestre, la Société a annoncé une première estimation des ressources minérales du gisement Gosselin (sur une base à 100 % et selon un prix de l'or de 1 500 $ US l'once) comportant des ressources indiquées de 124,5 millions de tonnes à une moyenne de 0,84 g/t Au, soit 3,35 millions d'onces indiquées, et des ressources présumées de 72,9 millions de tonnes à une moyenne de 0,73 g/t Au, soit 1,71 million d'onces présumées. Cette estimation représente une augmentation de 33 % du total de l'or contenu dans la catégorie des ressources indiquées et une augmentation de 45 % du total de l'or contenu dans la catégorie des ressources présumées au projet Côté Gold. Le gisement Gosselin a seulement été foré à une profondeur correspondant environ à la moitié de celle du gisement Côté Gold et demeure ouvert en profondeur et latéralement (voir le communiqué de presse du 18 octobre 2021). En janvier 2022, la Société a annoncé d'autres résultats d'analyse de son programme de forage de délimitation au diamant à la zone Gosselin, confirmant, dans certains cas, le prolongement de la zone de minéralisation à l'extérieur des limites du modèle de minéralisation de la ressource (voir le communiqué de presse du 27 janvier 2022). Des études techniques supplémentaires sont prévues et comprendront : un programme d'échantillonnage pour faire avancer les travaux d'essais métallurgiques futurs pour évaluer les caractéristiques de broyage et la récupération d'or sur différents types de minerai et différentes teneurs ; des études minières et d'infrastructure pour étudier les options d'optimisation en intégrant les ressources du gisement Gosselin dans les plans miniers à long terme futurs de Côté Gold ; et le commencement de la collecte de données de référence supplémentaires pour soutenir les exigences futures de permis. District de Bambouk - Projet Boto, Sénégal (participation d'IAMGOLD - 90 %) Les activités prévues pour 2021 correspondaient notamment à des travaux préliminaires, soit l'achèvement d'une route d'accès permanente au site, les travaux techniques relatifs à l'équipement critique de l'usine et les programmes de développement durable visant à promouvoir la cohésion avec les communautés locales, à obtenir leur soutien et à assurer une protection adéquate de l'environnement. La Société continue d'évaluer la portée du projet, les coûts en immobilisations connexes et le moment de leur réalisation, ainsi que les solutions potentielles d'amélioration de la valeur du projet en général. Les coûts en immobilisations totalisaient 6,0 millions $ au quatrième trimestre et 33,6 millions $ pour l'exercice complet par suite de la réduction des activités annoncée à la mi-2021. La Société continue de faire progresser le plan d'action de réinstallation du village de Kouliminde afin d'assurer le soutien local continu du projet, et au cours du troisième trimestre, elle a terminé le processus de négociations et d'engagement avec les autorités locales et les communautés touchées par la mise en valeur future du projet Boto. En 2022, la Société cible l'achèvement de la route vers Boto, qui sera accessible toute l'année, ainsi que la construction planifiée du village de réinstallation de Kouliminde. Des analyses d'optimisation du plan de mine ainsi que des efforts d'atténuation des risques du projet sont planifiés. Les coûts en immobilisations totaux en 2022 devraient se chiffrer à environ 20 millions $. Projet aurifère Karita, Guinée Le projet Karita, détenu en propriété exclusive par la Société, couvre une superficie d'environ 100 kilomètres carrés située en Guinée entre son projet aurifère Boto au Sénégal, au nord, et son projet aurifère Diakha-Siribaya au Mali, au sud. En 2019, le premier programme de forage en circulation inverse a confirmé la découverte d'une minéralisation le long de cette portion de la zone de cisaillement sénégalo-malienne. Les principaux résultats d'analyse comprenaient : 29,0 mètres d'une teneur de 2,96 g/t Au, 21,0 mètres d'une teneur de 9,01 g/t Au et 16,0 mètres d'une teneur de 3,17 g/t Au (voir le communiqué de presse du 2 octobre 2019). Un programme de forage de délimitation visant à étayer la réalisation d'une future première estimation des ressources était planifié en 2021, mais l'exécution de ce programme a été retardée à plusieurs reprises durant l'année en raison des fermetures des frontières occasionnées par la COVID-19. Le programme de forage de délimitation qui était planifié a commencé au début de 2022. Projet aurifère Diakha-Siribaya, Mali Le projet Diakha-Siribaya, détenu en propriété exclusive par la Société, couvre une superficie totale d'approximativement 600 kilomètres carrés et est situé à environ 10 kilomètres au sud du projet Boto, dans la boutonnière Kédougou-Kéniéba du craton ouest-africain du Mali occidental, le long de la frontière du Sénégal et de la Guinée. Environ 27 000 mètres de forage de définition au diamant et de forage en circulation inverse ont été effectués en 2021 en vue de faire passer des ressources présumées à la catégorie des ressources indiquées au gisement Diakha et d'évaluer des cibles d'exploration prioritaires pour tenter de découvrir de nouvelles zones de minéralisation potentielles. Les résultats du programme de forage de 2021 serviront à étayer une estimation mise à jour de la ressource minérale, qui devrait être terminée en 2022. Les faits saillants publiés provenant du programme comprennent : 20,0 mètres d'une teneur de 5,40 g/t Au et 16,0 mètres d'une teneur de 14,0 g/t Au (voir le communiqué de presse du 30 novembre 2021). PERSPECTIVES Exploitations Une production aurifère attribuable se situant entre 570 000 et 640 000 onces est attendue en 2022 :



Réel

2021



Prévisions pour

l'exercice complet

de 20221 Essakane (milliers d'onces)

412



360 à 385

Rosebel (milliers d'onces)

154



155 à 180

Westwood (milliers d'onces)

35



55 à 75 Total de la production attribuable (milliers d'onces)2

601



570 à 640









Coût des ventes2 ($/once vendue)

1 270 $



1 100 $ à 1 150 $

Coûts décaissés2,3 ($/once vendue)

1 132 $



1 100 $ à 1 150 $

Coûts de maintien tout inclus2,3 ($/once vendue)

1 426 $



1 650 $ à 1 690 $

Charge d'amortissement (en millions $)

339,8 $



280 $ à 290 $

Impôts sur les résultats4 payés (en millions $)

46,4 $



55 $ à 65 $ 1 Les prévisions pour l'exercice complet de 2022 ont été établies selon les hypothèses suivantes : un prix moyen réalisé de l'or de 1 700 $ l'once, un taux de change $ US/$ CA de 1,25, un taux de change € /$ US de 1,20 et un prix moyen du pétrole brut de 70 $ le baril.

2 Comprend Essakane, Rosebel et Westwood sur une base respective de 90 %, 95 % et 100 %.

3 Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Voir les « Mesures financières hors PCGR ».

4 Les paiements d'impôts en trésorerie ne sont pas effectués de manière égale tous les trimestres puisque les paiements correspondent à des versements définitifs au titre de l'exercice précédent et à des versements à payer à différentes périodes prescrites selon les différents pays. Les coûts décaissés1 devraient se situer entre 1 100 $ et 1 150 $ par once vendue et les CMTI1 devraient se situer entre 1 650 $ et 1 690 $ par once vendue. Les coûts décaissés comprennent des hypothèses liées à l'incidence attendue de l'inflation. Les coûts de nos principaux consommables consistent en des explosifs, du cyanure, de la chaux et des corps broyants et devraient augmenter de 5 % à 7 % en moyenne comparativement aux prix de 2021, ce qui entraînera une hausse d'environ 1 % à 2 % des coûts décaissés dans les prévisions de 2022. La hausse des CMTI par once vendue est principalement attribuable à une augmentation des coûts en immobilisations de maintien découlant du classement d'une plus grande proportion des frais de découverture incorporés dans les coûts en immobilisations de maintien plutôt que dans les coûts d'expansion en raison de l'alignement de l'exploitation prévue de zones particulières et des étapes de la durée de vie de la mine sur les lignes directrices du World Gold Council. Coûts en immobilisations1 Les coûts en immobilisations de maintien1 pour 2022, dont la majorité est associée aux frais de découverture incorporés et au développement souterrain, devraient se situer à environ 310 millions $ (± 5 %). Les coûts en immobilisations d'expansion1 pour 2022 devraient se chiffrer entre environ 660 et 690 millions $, les coûts prévus pour Côté Gold se situant entre environ 590 et 620 millions $ (voir également la section Projet Côté Gold plus haut), et les autres coûts en immobilisations d'expansion1 (exception faite de Côté Gold) prévus, à environ 70 millions $ (± 5 %), y compris environ 20 millions $ au projet Boto.



Réel en 2021



Prévisions pour l'exercice complet de 2022

(en millions $)

Maintien2



Expansion3



Total



Maintien2



Expansion3



Total Essakane

51,2 $



84,4 $ $



135,6 $



165 $



5 $



170 $

Rosebel4

42,2



56,4



98,6



105



35



140

Westwood

11,4



2,9



14,3



40



10



50



104,8



143,7



248,5



310



50



360

Côté Gold5 (70 %)

-



343,0



343,0



-



-590 - 620



590 - 620605

Boto

-



33,6



33,6



-



20



20

Siège social

0,6



-



0,6



-



-



- Total6,7,8 (± 5 %)

105,4 $



520,3 $



625,7 $



310 $



660 - 690 $

970 - 1 000 $ 1 Sur une base à 100 %, à moins d'indication contraire.

2 Les coûts en immobilisations de maintien comprennent des frais de découverture incorporés (i) de 7,7 millions $ pour Essakane et de néant pour Rosebel en 2021 et (ii) de 110 millions $ pour Essakane et de 45 millions $ pour Rosebel selon les prévisions de l'exercice complet de 2022. Voir les sections sur les perspectives des sites.

3 Les coûts en immobilisations d'expansion comprennent des frais de découverture incorporés (i) de 65,0 millions $ pour Essakane et de 33,6 millions $ pour Rosebel en 2021 et (ii) de néant pour Essakane et de 20 millions $ pour Rosebel selon les prévisions de l'exercice complet de 2022. Voir les sections sur les perspectives des sites.

4 Rosebel comprend Saramacca sur une base à 70 %.

5 Les prévisions des coûts en immobilisations de Côté Gold pour 2022 sont de 590 à 620 millions $.

6 Le tableau des perspectives de prospection comprend également 9,7 millions $ en coûts d'actifs de prospection et d'évaluation incorporés.

7 Les coûts d'emprunts incorporés ne sont pas compris.

8 Outre les coûts en immobilisations mentionnés ci-dessus, des paiements totaux de 24 millions $ au titre du principal de contrats de location sont prévus. Exploration Les prévisions de coûts d'exploration de la Société pour 2022 se chiffrent à 35 millions $ et devraient comprendre l'achèvement de 105 000 à 125 000 mètres de forage au diamant et en circulation inverse qui seront concentrés sur les perspectives d'exploration à proximité des mines, Côté Gold et la région Bambouk. TÉLÉCONFÉRENCE Une conférence aura lieu le jeudi 24 février 2022 à 8 h 30 (heure de l'est) au cours de laquelle la direction discutera des résultats d'exploitation et des résultats financiers de la Société du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2021. Une webdiffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web d'IAMGOLD à l'adresse : www.iamgold.com ou sur ce lien. Renseignements au sujet de la téléconférence : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-4610 ou à l'international : 1 604 638-5340 L'enregistrement de l'appel sera disponible pendant un mois après la téléconférence en composant : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-6413 ou à l'international : 1 604 638-9010, mot de passe : 8291#. Au sujet d'IAMGOLD IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités dans trois régions : l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. La Société développe dans ces régions des districts d'exploitation minière à fort potentiel qui regroupent des mines en exploitation et des projets de développement et de construction, de mise en valeur et d'exploration. Les mines en exploitation de la Société comprennent la mine Essakane, au Burkina Faso, la mine Rosebel (y compris Saramacca), au Suriname, et la mine Westwood, au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de construction Côté Gold, au Canada, le projet de mise en valeur Boto, au Sénégal, ainsi que les projets d'exploration primaire et à proximité des mines, qui sont situés dans divers pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. IAMGOLD emploie environ 5 000 personnes. La Société est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE: IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX: IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI3. Personnes-ressources IAMGOLD Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883 Philip Rabenok, directeur, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 933-5783 | Cellulaire : 647 967-9942 Sans frais : 1 888 464-9999

info@iamgold.com RENVOIS (sauf les tableaux) 1. Il s'agit une mesure financière hors PCGR. Voir la section des « Mesures financières hors PCGR » ci-dessous. De plus amples informations sur ces mesures financières hors PCGR figurent aux pages 33 à 38 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre de 2021 déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. 2 La fréquence du taux JART (jours d'absence, restrictions, transferts) et le taux de fréquence TIE (total d'incidents enregistrables) sont calculés sur 200 000 heures travaillées. 3 Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice éthique d'actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est modelé sur l'indice S&P/TSX 60. Il regroupe des sociétés qui satisfont à divers critères généraux en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. MESURES FINANCIÈRES HORS PCGR Le présent communiqué de presse présente des mesures de rendement hors PCGR, y compris le prix réalisé de l'or par once vendue, les coûts décaissés, les coûts décaissés par once vendue, les CMTI, les CMTI par once vendue, la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement, la trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation minière, les liquidités disponibles, la trésorerie nette, le BAIIA, le BAIIA ajusté, le profit net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres et le profit net (perte nette) rajusté par action attribuable aux porteurs de capitaux propres, les coûts en immobilisations de maintien et les coûts en immobilisations d'expansion. Les mesures financières hors PCGR comprises dans le rapport de gestion du quatrième trimestre 2021 de la Société sont intégrées par renvoi dans le présent communiqué de presse. De plus amples informations sur ces mesures financières hors PCGR figurent aux pages 343 à 38 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre 2021 déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Le rapprochement des montants présentés dans les états financiers consolidés est compris ci-dessous. Prix moyen réalisé de l'or par once vendue Le tableau suivant fournit un rapprochement entre le prix moyen réalisé de l'or par once vendue et les produits selon les états financiers consolidés. (en millions $, sauf indication contraire)

4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020



2019 Produits

294,6 $



294,1 $



1 151,7 $



1 241,7 $



1 065,3 $

Crédits de sous-produits et autres produits

(0,4 )

(0,4 )

(1,4 )

(3,1 )

(2,4 ) Produits - ajustés

294,2 $



293,7 $



1 150,3 $



1 238,6 $



1 062,9 $

Ventes (milliers d'onces) - 100 %

164



165



643



696



761 Prix moyen réalisé de l'or par once1,2 ($/once)

1 794 $



1 787 $



1 790 $



1 778 $



1 397 $ 1. Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement.

2. Le prix moyen réalisé de l'or par once vendue est calculé en fonction des ventes provenant des mines Westwood, Rosebel et Essakane de la Société. Coûts décaissés, coûts décaissés par once vendue, CMTI et CMTI par once vendue Le tableau suivant fournit un rapprochement entre les coûts décaissés et les coûts décaissés par once vendue sur une base attribuable et le coût des ventes selon les états financiers consolidés. (en millions $, sauf indication contraire)

4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020



2019 Coût des ventes1

370,9 $



287,2 $



1 149,0 $



991,4 $



995,7 $

Charge de dépréciation1

(111,0 )

(85,1 )

(339,8 )

(256,7 )

(275,1 ) Coût des ventes1, exception faite de la charge d'amortissement

259,9 $



202,1 $



809,2 $



734,7 $



720,6 $ Ajustement effectué pour tenir compte de ce qui suit :



















Estimation révisée du règlement de la taxe d'eau

-



-



-



(7,2 )

-

Ajustement des empilements et produits finis

(62,9 )

-



(62,9 )

-



-

Normalisation des coûts

-



-



-



-



(20,9 ) Autres coûts d'exploitation minière2

(5,2 )

(6,4 )

(26,5 )

(41,2 )

(12,4 ) Coûts imputés à des participations ne donnant pas le contrôle3

(12,7 )

(13,9 )

(52,5 )

(48,4 )

(48,0 ) Coûts décaissés - attribuables

179,1 $



181,8 $



667,3 $



637,9 $



639,3 $ Ventes d'or totales4 (milliers d'onces) - attribuables

152



150



590



646



707 Coûts décaissés5 ($/once vendue) - attribuables

1 184 $



1 208 $



1 132 $



988 $



904 $ 1 Conformément à la note 36 des états financiers consolidés pour les coûts des ventes et la dépréciation.

2 Les autres coûts d'exploitation minière comprennent certaines taxes, ainsi que les coûts liés aux permis, les coûts de développement communautaire et les coûts d'exploitation de la période précédente, qui ont été partiellement compensés par les crédits liés aux sous-produits.

3 Les ajustements à la consolidation d'Essakane (90 %) et Rosebel (95 %) en fonction de leur proportion attribuable du coût des ventes.

4 Comprend Essakane, Rosebel et Westwood sur une base respective de 90 %, 95 % et 100 %.

5 Les coûts décaissés par once vendue pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. Le tableau suivant fournit un rapprochement entre les CMTI et les CMTI par once vendue sur une base attribuable et le coût des ventes selon les états financiers consolidés. (en millions de $ attribuables, sauf indication contraire)

4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020



2019 Coût des ventes1

370,9 $



287,2 $



1 149,0 $



991,4 $



995,7 $

Charge d'amortissement1

(111,0 )

(85,1 )

(339,8 )

(256,7 )

(275,1 ) Coût des ventes, exception faite de la charge d'amortissement

259,9 $



202,1 $



809,2 $



734,7 $



720,6 $ Ajustement effectué pour tenir compte de ce qui suit :



















Coûts en immobilisations de maintien

41,4



26,4



105,4



79,1



95,9

Frais généraux et administratifs2

6,8



11,2



38,2



45,1



40,6

Ajustement des empilements et produits finis

(62,9 )





(62,9 )







Autres coûts3

3,7



3,4



13,8



(6,6 )

6,5

Coûts attribuables à des participations ne donnant pas le contrôle4

(16,3 )

(16,4 )

(63,1 )

(57,0 )

(57,4 ) Coûts de maintien tout inclus - attribuables

232,6 $



226,7 $



840,6 $



795,3 $



806,2 $



















Ventes d'or totales5 (milliers d'onces) - attribuables

152



150



590



646



707 Coûts de maintien tout inclus6 ($/once vendue) - attribuables

1 537 $



1 508 $



1 426 $



1 232 $



1 141 $ Coûts de maintien tout inclus, exception faite du crédit lié aux sous-produits6 ($/once vendue) - attribuables

1 540 $



1 510 $



1 428 $



1 236 $



1 144 $ 1. Conformément à la note 36 des états financiers consolidés pour les coûts des ventes et la dépréciation.

2. Les frais généraux et administratifs excluent la charge d'amortissement.

3. Les autres coûts comprennent certaines taxes, ainsi que les coûts liés aux permis, les coûts de développement communautaire et les coûts d'exploitation de la période précédente, qui ont été partiellement compensés par les crédits liés aux sous-produits.

4. Les ajustements à la consolidation d'Essakane (90 %) et Rosebel (95 %) en fonction de leur proportion attribuable du coût des ventes.

5. Comprend Essakane, Rosebel et Westwood sur une base respective de 90 %, 95 % et 100 %.

6. Le calcul des CMTI par once vendue pourrait ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. (en millions $, sauf indication contraire)

4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020



2019 Coûts en immobilisations dans les immobilisations corporelles

231,3 $



138,7 $



623,8 $



292,1 $



248,1 $

Coûts en immobilisations dans les actifs de prospection et d'évaluation

0,2



0,7



1,9



0,6



3,3



231,5 $



139,4 $



625,7 $



292,7 $



251,4 $ Coûts en immobilisations - maintien

41,4



26,4



105,4



79,1



95,9

Coûts en immobilisations - expansion

190,1 $



113,0 $



520,3 $



213,6 $



155,5 $ (en millions $, sauf indication contraire)1

4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020



2019 Essakane

22,9 $



11,6 $



51,2 $



37,3 $



39,0 $

Rosebel

13,3



10,8



42,2



29,3



42,7

Westwood

5,1



3,8



11,4



11,7



13,8



41,3 $



26,2 $



104,8 $



78,3 $



95,5 $

Siège social

0,1



0,2



0,6



0,8



0,4 Coûts en immobilisations - maintien

41,4 $



26,4 $



105,4 $



79,1 $



95,9 $ (en millions $, sauf indication contraire)1

4e t. 2021



3e t. 2021



2021



2020



2019 Essakane

24,1 $



27,2 $



84,4 $



76,4 $



62,0 $

Rosebel

17,1



12,8



56,4



38,5



41,0

Westwood

0,3



0,8



2,9



9,5



17,9



41,5 $



40,8 $



143,7 $



124,4 $



120,9 $ Côté Gold (70 %)

142,6



67,3



343,0



73,1



31,3

Boto

6,0



4,9



33,6



16,1



3,3 Coûts en immobilisations - expansion

190,1 $



113,0 $



520,3 $



213,6 $



155,5 $ 1. Les chiffres pourraient ne pas correspondre aux montants présentés dans ce tableau pour des raisons d'arrondissement. Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement Le tableau suivant fournit un rapprochement entre la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement avant les variations du fonds de roulement et la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation. (en millions $, sauf indication contraire)

4e t. 2021



3e t. 2021



4e t. 2020



2021



2020



2019 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

67,5 $



78,5 $



128,7 $



285,0 $



347,6 $



363,0 $

Éléments ajustés des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants























Créances et autres actifs courants

9,0



(0,3 )

4,5



(17,0 )

24,4



(12,3 ) Stocks et empilements de minerai non courants

0,8



13,0



(13,3 )

36,7



3,4



22,2

Fournisseurs et autres créditeurs

(1,3 )

(11,6 )

(11,9 )

(11,7 )

(7,3 )

(5,4 ) Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation avant les variations du fonds de roulement

76,0 $



79,6 $



108,0 $



293,0 $



368,1 $



367,5 $ Flux de trésorerie disponible provenant des sites d'exploitation (en millions $ sauf indication contraire)

4e t. 2021



3e t. 2021



4e t. 2020



2021



2020



2019 Trésorerie nette provenant des activités d'exploitations

67,5 $



78,5 $



128,7 $





285,0 $



347,6 $



363,0 $

Majorée de :























Flux de trésorerie d'exploitation utilisé par les activités autres que les sites d'exploitation minière

27,6



20,4



10,8



97,3



78,3



(87,9 ) Flux de trésorerie provenant des sites d'exploitation

95,1 $



98,9 $



139,5 $



382,3 $



425,9 $



275,1 $

























Coûts en immobilisations dans les immobilisations corporelles

231,5 $ $



139,4 $



106,4 $



625,7 $



292,7 $



251,4 $ Moins :





















Coûts en immobilisations dans les projets de construction et de mise en valeur et siège social

(148,7 )

(72,4 )

(44,6 )

(377,2 )

(90,0 )

(35,0 ) Coûts en immobilisations dans les sites d'exploitation

82,8 $



67,0 $



61,8 $



248,5 $



202,7 $



216,4 $ Flux de trésorerie disponibles provenant des sites d'exploitation

12,3 $



31,9 $



77,7 $



133,8 $



223,2 $



58,7 $ Liquidités disponibles et trésorerie nette



31 décembre



31 décembre



31 décembre

(en millions $, sauf indication contraire)

2021



2020



2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie

544,9 $



941,5 $



830,6 $

Placements à court terme

7,6



6,0



6,1

Facilité de crédit disponible

498,3



498,3



499,6 Liquidités disponibles

1 050,8 $



1 445,8 $



1 336,3 $



31 décembre



31 décembre



31 décembre

(en millions $, sauf indication contraire)

2021



2020



2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie

544,9 $



941,5 $



830,6 $

Placements à court terme

7,6



6,0



6,1

Contrats de location

(65,6 )

(66,8 )

(58,8 ) Dette à long terme1

(468,9 )

(478,2 )

(420,7 ) Lettres de crédit consenties aux termes de la facilité de crédit utilisées

(1,7 )

(1,7 )

(0,4 ) Trésorerie nette

16,3 $



400,8 $



356,8 $ 1 Comprend le capital des billets de 450 millions $ et des prêts au titre de l'équipement de 18,9 millions $ (établis respectivement à 450 millions $ et à 28,2 millions $ au 31 décembre 2020 et respectivement à 400 millions $ et à 20,7 millions $ au 31 décembre 2019). Les frais d'opérations différés et les dérivés incorporés relatifs aux billets ne sont pas pris en compte. BAIIA et BAIIA ajusté (en millions $, sauf indication contraire)

4e t. 2021



3e t. 2021



4e t. 2020



2021



2020



2019 Profit (perte) avant les impôts sur les résultats

(292,6 ) $



(70,1 ) $



84,9 $



(319,6 ) $



98,8 $



(328,3 ) $

Majoré de ce qui suit :























Amortissement

111,4



85,4



69,9



341,5



258,2



276,6

Frais financiers

(12,2 )

4,3



6,0



5,2



23,3



14,4

BAIIA

(193,4 ) $



19,6 $



160,8 $



27,1 $



380,3 $



(37,3 ) $

Éléments ajustés :























Perte sur le remboursement de billets de premier rang de 7 %

-



-



-



-



22,5



-

Perte (gain) non réalisée sur les dérivés incorporés - options de paiement anticipé sur les billets de premier rang de 7 %

-



-



(4,2 )

-



7,8



(11,3 ) Perte (gain) non réalisée sur les dérivés incorporés - billets de premier rang de 5,75 %

(0,1 )

12,5



-



6,9



-



-

Perte (gain) non réalisée sur les dérivés incorporés - accord d'achat d'énergie de Rosebel

9,0



(0,9 )

(3,6 )

5,9



23,3



-

Perte (gain) non réalisée sur les bons de souscription et la valeur temps des dérivés

-



-



-



-



12,4



(4,1 ) Gain sur la vente de redevances

-



-



-



(45,9 )

-





Gain sur la création de la société non constituée en société de Rosebel

-



-



-



-



(16,9 )

-

Coûts d'arrêt temporaire à Rosebel

-



-



-



-



16,0



-

Dépenses liées à la COVID-19, déduction faite de la subvention

2,4



4,2



4,2



16,0



22,0



-

Coûts de surveillance et maintien à Westwood

-



-



14,6



24,5



19,8



-

Dépréciation d'actifs

2,7



0,7



1,0



4,9



2,0



10,7

Perte (gain) de change

0,8



5,9



(3,4 )

6,0



(2,2 )

4,1

Estimation révisée du règlement de la taxe d'eau

-



-



-



-



7,2



-

Perte (gain) non réalisée sur les placements dans des obligations

(0,2 )

0,2



-



(0,1 )

-



-

Coûts de restructuration

-



-



-



1,0



-



3,2

Dépréciation de la VNR

70,3



13,6



-



93,3



-



-

Perte de valeur (reprise)

205,1







(45,8 )

205,1



(45,8 )

287,8

Perte (gain) non réalisée sur contrats de change à terme appelés target redemption forward (TARF) en anglais

(1,9 )

3,8



-



3,0



-



-

Montants d'assurance recouvrés

-



-



-



(10,2 )

-



-

Gain sur la vente de la participation dans la propriété Borosi Est

-



-



-



-



(4,1 )

-

Normalisation des coûts

-







-



-



-



29,5

Reprise de pertes de valeur liées aux empilements

-







-



-



-



(15,6 ) Gain sur la vente d'INV

-



(16,1 )

-



(16,1 )

-



-

Variations des estimations des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

0,3



40,4



6,1



40,7



6,1



21,0

Gain non réalisé sur contrat à terme renouvelable

(0,4 )

(1,4 )

-



(1,8 )

-



-

Juste valeur de la contrepartie différée de la vente de Sadiola

(4,6 )

-



-



(4,6 )

-



- BAIIA ajusté

90,0 $



82,5 $



129,7 $



355,7 $



450,4 $



288,0 $ Profit net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres (en millions $, sauf indication contraire)

4e t. 2021



3e t. 2021



4e t. 2020



2021



2020



2019 Profit (perte) avant les impôts sur les résultats et les participations ne donnant pas le contrôle

(292,6 ) $



(70,1 ) $



84,9 $



(319,6) $



98,8 $



(328,3 ) $

Éléments ajustés :























Perte (gain) non réalisée sur les dérivés incorporés - billets de premier rang de 5,75 %

(0,1 )

12,5



-



6,9



-



-

Gain sur la création de la société non constituée en société de Rosebel

-



-



-



-



(16,9 )

-

Montants d'assurance recouvrés

-



-



-



(10,2 )





-

Coûts d'arrêt temporaire à Rosebel

-



-



-



-



16,0



-

Dépenses liées à la COVID-19, déduction faite de la subvention

2,4



4,2



4,2



16,0



22,0



-

Perte sur le remboursement de billets de premier rang de 7 %

-



-



-



-



22,5



-

Coûts de surveillance et maintien à Westwood

-



-



14,6



24,5



19,8



-

Dépréciation d'actifs

2,7



0,7



1,0



4,9



2,0



10,7

Perte (gain) non réalisée sur les dérivés incorporés - options de paiement anticipé sur les billets de premier rang de 7 %

-



-



(4,2 )

-



7,8



(11,3 ) Perte (gain) non réalisée sur les dérivés incorporés - accord d'achat d'énergie de Rosebel

9,0



(0,9 )

(3,6 )

5,9



23,3



-

Gain sur la vente de redevances

-



-



-



(45,9 )

-





Perte (gain) de change

0,8



5,9



(3,4 )

6,0



(2,2 )

4,1

Coûts de restructuration

-



-



-



1,0



-



3,2

Diminution de la VNR

111,2



16,2



-



138,6



-



-

Perte de valeur (reprise)

205,1



-



(45,8 )

205,1



(45,8 )

287,8

Perte (gain) non réalisée sur contrats de change à terme appelés target redemption forward (TARF) en anglais

(1,9 )

3,8



-



3,0



-



-

Perte (gain) non réalisée sur les placements dans des obligations

(0,2 )

0,2



-



(0,1 )

-



-

Perte (gain) non réalisée sur les bons de souscription et la valeur temps des dérivés

-



-



-



-



12,4



(4,1 ) Normalisation des coûts

-



-



-



-



-



29,5

Reprise de pertes de valeur liées aux empilements

-



-



-



-



-



(15,6 ) Gain sur la vente de la participation dans la propriété Borosi Est

-



-



-



-



(4,1 )

-

Estimation révisée du règlement de la taxe d'eau

-



-



-



-



7,2



-

Gain sur la vente d'INV

-



(16,1 )

-



(16,1 )

-



-

Variations des estimations des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

0,3



40,4



6,1



40,7



6,1



21,0

Gain non réalisé sur contrat à terme renouvelable

(0,4 )

(1,4 )

-



(1,8 )

-



-

Juste valeur de la contrepartie différée de la vente de Sadiola

(4,6 )

-



-



(4,6 )

-



- Profit (perte) rajusté avant les impôts sur les résultats et les participations ne donnant pas le contrôle

31,7 $



(4,6) $



53,8 $



54,3 $



168,9 $



(3,0 ) $

Impôts sur les résultats

88,6



(2,4 )

(16,9 )

64,5



(44,1 )

(30,4 ) Impôt sur l'écart conversion de change des soldes d'impôt différés sur les résultats

15,6



(2,4 )

(18,0 )

11,2



(12,1 )

3,1

Incidence fiscale sur les éléments ajustés

(101,5 )

(7,9 )

9,2



(103,9 )

(8,8 )

14,9

Participations ne donnant pas le contrôle

9,9



(2,8 )

(9,0 )

0,7



(16,2 )

(14,6 ) Profit net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres

44,3 $



(20,1 ) $



19,1 $



26,8 $



87,7 $



(30,0) $ Profit net (perte nette) ajusté attribuable aux porteurs de capitaux propres

0,09 $



(0,04 ) $



0,04 $



0,06 $



0,19 $



(0,06 ) $

Moyenne pondérée de base du nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions)

476,9



476,8



474,7



476,5



472,6



468,0 ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (En millions de dollars américains)

31 décembre

2021



31 décembre 2020 Actifs











Actifs courants











Trésorerie et équivalents de trésorerie

544,9 $



941,5 $

Placements à court terme

7,6



6,0

Créances et autres actifs courants

96,5



120,7

Stocks

302,1



327,3





951,1



1 395,5

Actifs non courants





Participation dans une entreprise associée

-



9,0

Immobilisations corporelles

2 587,9



2 362,0

Actifs de prospection et d'évaluation

61,7



54,8

Trésorerie affectée

42,2



38,6

Stocks

124,1



198,3

Autres actifs

204,6



96,1



3 020,5



2 758,8



3 971,6 $



4 154,3 $ Passifs et capitaux propres







Passifs courants







Fournisseurs et autres créditeurs

304,4 $



244,7 $

Impôts sur les résultats à payer

29,5



29,6

Autres passifs courants

218,9



34,6

Portion courante des contrats de location

21,4



18,0

Portion courante de la dette à long terme

7,5



7,9



581,7



334,8 Passifs non courants







Passifs d'impôts différés sur les résultats

61,2



168,8

Provisions

470,2



388,0

Contrats de location

44,2



48,8

Dette à long terme

456,9



458,7

Produit différé

-



179,8

Autres passifs

40,3



29,9



1 072,8



1 274



1 654,5



1 608,8 Capitaux propres







Attribuable aux porteurs de capitaux propres







Actions ordinaires

2 719,1



2 710,8

Surplus d'apport

59,1



60,6

Déficit cumulé

(562,2 )

(307,9 ) Cumul des autres éléments du résultat (perte)

23,8



(5,3 )



2 239,8



2 458,2

Participations ne donnant pas le contrôle

77,3



87,3



2 317,1



2 545,5











Engagements et éventualités







Événements postérieurs









3 971,6 $



4 154,3 $ Voir les états financiers de 2021 pour consulter les notes y afférents. ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (PERTE)



Exercices terminés le 31 décembre

(En millions de dollars américains, sauf les données par action)

2021



2020 Activités poursuivies











Produits

1 151,7 $



1 241,7 $

Coût des ventes

1 149,0



991,4 Profit brut

2,7



250,3

Frais généraux et administratifs

(42,0 )

(46,8 ) Dépenses de prospection

(38,1 )

(27,9 ) Perte de valeur (reprise)

(205,1 )

45,8

Autres charges

(92,0 )

(76,0 ) Profit (perte) provenant des exploitations

(374,5 )

145,4 Part de la perte nette provenant de la participation dans une entreprise associée, nette d'impôts

(0,6 )

(1,6 ) Frais financiers

(5,2 )

(23,3 ) Gain (perte) de change

(6,0 )

2,2

Produits d'intérêts, gains sur instruments dérivés et autres placements (pertes)

66,7



(23,9 ) Profit (perte) avant les impôts sur les résultats

(319,6 )

98,8

Recouvrement (charge) d'impôts

64,5



(44,1 ) Profit net (perte nette) provenant des activités poursuivies

(255,1 )

54,7

Profit net provenant des activités abandonnées

-



4,1 Profit net (perte nette)

(255,1) $



58,8 $ Profit net (perte nette) provenant des activités poursuivies attribuable aux







porteurs de capitaux propres

(254,4) $



38,5 $

Participations ne donnant pas le contrôle

(0,7 )

16,2

Profit net (perte nette) provenant des activités poursuivies

(255,1) $



54,7 $ Profit net (perte nette) attribuable aux







porteurs de capitaux propres

(254,4) $



42,6 $

Participations ne donnant pas le contrôle

(0,7 )

16,2 Profit net (perte nette)

(255,1) $



58,8 $









Attribuable aux porteurs de capitaux propres







Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires en circulation

(en millions)







De base

476,5



472,6

Diluée

476,5



478,0











Profit (perte) par action provenant des activités poursuivies de base et dilué

(0,53) $



0,08 $

Profit (perte) par action provenant des activités abandonnées de base et dilué

- $



0,01 $

Profit (perte) de base et dilué par action

(0,53) $



0,09 $ Voir les états financiers de 2021 pour consulter les notes y afférents. ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE



Exercices terminés le 31 décembre

(En millions de dollars américains)

2021



2020 Activités d'exploitation











Profit net (perte nette)

(255,1) $



58,8 $

Ajustements pour :







Charge d'amortissement

349,1



268,0

Perte de valeur (reprise)

205,1



(45,8 ) Charge (recouvrement) d'impôts

(64,5 )

44,1

Autres éléments hors trésorerie

81,6



89,4

Ajustements des éléments de trésorerie :







Produit d'une demande de règlement aux termes d'une police d'assurance

10,2



-

Dividendes de parties liées

-



8,2

Règlement de dérivés

15,3



(16,4 ) Déboursés des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations

(2,3 )

(2,2 ) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des empilements de minerai non courants

(8,0 )

(20,6 ) Trésorerie provenant des activités d'exploitation, avant les impôts sur les résultats payés

331,4



383,5

Impôts sur les résultats payés

(46,4 )

(35,9 ) Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation

285,0



347,6 Activités d'investissement







Coûts en immobilisations dans les immobilisations corporelles

(623,8 )

(292,1 ) Coûts d'emprunts capitalisés

(31,4 )

(24,5 ) Produits de la vente de redevances

45,9



-

Produits sur la création de la société non constituée en société de Rosebel

-



34,0

Autres activités d'investissement

(21,4 )

36,4 Trésorerie utilisée dans les activités d'investissement

(630,7 )

(246,2 ) Activités de financement







Intérêts payés

-



(6,9 ) Paiement des obligations de contrat de location

(18,9 )

(16,5 ) Dividendes payés à des participations ne donnant pas le contrôle

(9,3 )

(1,9 ) Produits reçus du prêt pour équipement

-



10,9

Remboursement de prêts pour équipement

(7,7 )

(6,2 ) Rachat de billets de premier rang de 7 %

-



(421,3 ) Produits nets de l'émission de billets de premier rang de 5,75 %

-



443,6

Actions ordinaires émises en échange de trésorerie pour l'exercice d'options d'achat d'actions

0,6



5,0

Autres activités de financement

(5,9 )

(5,9 ) Trésorerie provenant des (utilisée aux fins des) activités de financement

(41,2 )

0,8 Incidence des variations des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

(9,7 )

8,7 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(396,6 )

110,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

941,5



830,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin de l'exercice

544,9 $



941,5 $ Voir les états financiers de 2021 pour consulter les notes y afférents. PERSONNES QUALIFIÉES ET INFORMATIONS TECHNIQUES Les renseignements techniques et scientifiques concernant les activités d'exploration présentés dans le présent document sont préparés sous la supervision de M. Craig MacDougall, géologue professionnel, premier vice-président, Croissance, pour IAMGOLD et sont revus et vérifiés par ce dernier. M. MacDougall est une « personne qualifiée » (une « PQ ») au sens donné à cette expression dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »), La vérification des données comprend l'entrée et la revue des données par les géologues principaux du projet sur le site, la présentation de rapports hebdomadaires et mensuels à la direction de l'Exploration et la réalisation de visites sur le site du projet par la direction de l'Exploration pour examiner l'état d'avancement des activités du projet en cours et les données sous-jacentes aux résultats rapportés. Tous les résultats de forage pour les projets d'exploration ou les estimations de ressources et de réserves auxquelles il est fait référence dans le présent communiqué de presse ont été précédemment communiqués dans des communiqués de presse par la Société ou l'exploitant du projet, le cas échéant (voir les communiqués de presse dont il est fait mention) et ont été préparés conformément au Règlement 43-101. L'échantillonnage et les résultats d'analyse des programmes de forage sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ) adhérant aux meilleures pratiques de l'industrie. Les échantillons de carottes de sondages (taille HQ et NQ) sont sélectionnés par les géologues du projet et coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est habituellement conservée au site à des fins de référence. En général, les intervalles d'échantillonnage sont de 1,0 à 1,5 mètre de long, et les trous à circulation inverse sont échantillonnés à des intervalles de 1,0 mètre à la foreuse. Les échantillons sont préparés et analysés sur place pour les mines productrices de la Société et dans des laboratoires régionaux accrédités pour les projets d'exploration de la Société au moyen de techniques d'analyse telles que la pyroanalyse standard d'une charge de 50 grammes, la pyroanalyse avec fini gravimétrique ou la lixiviation rapide au cyanure LeachWELL avec pyroanalyse d'une charge de 50 grammes. Mme Lisa Ragsdale, géologue professionnelle, directrice principale, Géologie minière d'IAMGOLD Corporation, est la PQ responsable de l'examen et de l'approbation de toutes les estimations des ressources minérales contenues dans les présentes au 31 décembre 2021. M. Guy Bourque, ing., directeur principal, Exploitation minière d'IAMGOLD Corporation, est la PQ responsable de l'examen et de l'approbation de toutes les estimations des réserves minérales contenues dans les présentes au 31 décembre 2021. Les PQ mentionnées plus haut ont préalablement approuvé les informations techniques aux présentes puis les ont examinées. Elles ont vérifié les données divulguées et les données soutenant l'information ou les opinions exprimées dans les présentes. MISE EN GARDE À L'INTENTION DES INVESTISSEURS AMÉRICAINS CONCERNANT LA DIVULGATION D'ESTIMATIONS DE RÉSERVES MINÉRALES ET DE RESSOURCES MINÉRALES Les estimations des ressources minérales et des réserves minérales contenues dans le présent communiqué de presse ont été préparées conformément au Règlement 43-101 et aux Normes de définitions de l'ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales (les « normes de définitions de l'ICM »), adoptées par le conseil de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, et leurs modifications. Ces normes sont similaires à celles énoncées dans le guide appelé Industry Guide No. 7 (le « guide ») de la United States Securities and Exchange (la « SEC »), selon l'interprétation du personnel de la SEC. Toutefois, les définitions du Règlement 43-101 et les Normes de définitions de l'ICM diffèrent à certains égards de celles du guide. Par conséquent, les renseignements sur les ressources minérales et les réserves minérales contenus dans le présent communiqué de presse peuvent ne pas être comparables à des renseignements similaires qui ont été divulgués par des sociétés américaines. Aux termes du guide, une minéralisation ne peut être classée comme « réserve » que s'il a été déterminé que la minéralisation pourrait être produite ou extraite de manière économique et légale au moment où la détermination de la réserve est faite. Par suite de l'adoption de modifications aux règles de divulgation de la SEC (les « règles de modernisation de la SEC »), qui alignent plus étroitement ses exigences et politiques de divulgation pour les propriétés minières sur les pratiques et normes des autorités de réglementation actuelles globales et celles de l'industrie, y compris le Règlement 43-101 et les normes de définitions de l'ICM, et qui sont entrées en vigueur le 25 février 2019, la SEC reconnaît désormais les estimations des « ressources minérales mesurées », des « ressources minérales indiquées » et des « ressources minérales présumées ». En outre, la SEC a modifié les définitions des « réserves minérales et des « réserves minérales probables » de sorte qu'elles correspondent davantage à celles énoncées dans le Règlement 43-101 et les normes de définitions de l'ICM. Les émetteurs doivent désormais se conformer à ces règles de modernisation de la SEC au cours de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2021 ou après, bien que les émetteurs canadiens qui déclarent leurs activités aux États-Unis en utilisant le système d'information appelé Multijurisdictional Disclosure System (« MJDS ») puissent toujours utiliser le Règlement 43-101 plutôt que les règles de modernisation de la SEC lorsqu'ils utilisent les formulaires de déclaration d'enregistrement et de rapport annuel du MJDS de la SEC. Les investisseurs américains sont prévenus que, bien que la SEC reconnaisse désormais les « ressources minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » et les « ressources minérales présumées » aux termes des règles de modernisation de la SEC, ils ne doivent pas supposer qu'une partie ou la totalité des gisements minéraux de ces catégories seront un jour converties en une catégorie supérieure de ressources minérales ou en réserves minérales. Ces termes comportent une grande part d'incertitude quant à leur faisabilité économique et juridique. En vertu de la réglementation canadienne, les estimations des ressources minérales présumées ne peuvent constituer la base des études de faisabilité ou de préfaisabilité, sauf dans des circonstances limitées. Les investisseurs sont avertis de ne pas supposer que les « ressources minérales mesurées », les « ressources minérales indiquées » ou les « ressources minérales présumées » que la Société déclare dans le présent communiqué de presse sont ou seront économiquement ou légalement exploitables. Par ailleurs, les « ressources minérales présumées » comportent une grande part d'incertitude quant à leur existence et à leur faisabilité économique et juridique. On ne peut supposer qu'une partie ou l'ensemble d'une ressource minérale présumée passera à une catégorie supérieure. MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations liées au rendement financier ou opérationnel futurs de la Société, et les autres déclarations exprimant les attentes ou les estimations de la direction concernant le rendement futur, y compris les déclarations relatives aux perspectives et(ou) à la mise en valeur et au développement des projets de la Société, autres que les déclarations de faits historiques, constituent des énoncés prospectifs, au sens donné à cette expression dans les lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement appelés ci-après les « énoncés prospectifs »), et ces énoncés prospectifs reposent sur des attentes, des estimations et des projections formulées à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de donner des renseignements sur les attentes actuelles et les plans de la direction. Ils sont généralement reconnaissables par l'utilisation, entre autres, des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « compter », « prévoir », « projeter », « planifier », « viser », « couvrir », « potentiel », « budget », « prévisions », « perspectives », « cibles », « stratégie », « supérieur », « projet », y compris dans une tournure négative des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des énoncés relatifs aux prévisions de production de la société, y compris le calendrier et les montants correspondants ; aux coûts de production ; aux coûts des ventes ; aux coûts décaissés ; aux coûts de maintien tout inclus ; aux coûts de construction et aux dépenses des sites ; aux répercussions de la COVID-19 sur la Société, y compris ses activités, le calendrier du projet Côté Gold, les intrants clés, la dotation en personnel et les entrepreneurs ; aux charges d'amortissement ; au taux d'imposition effectif ; aux coûts en immobilisations prévus ; aux perspectives des exploitations ; aux avantages attendus des stratégies d'améliorations opérationnelles et d'atténuation des risques mises en œuvre par la Société ; aux plans de la Société d'atteindre des émissions nettes égales à zéro ; à la reprise des activités de développement minier stratégique ; aux projets de mise en valeur, de développement et d'expansion ; à la prospection ; à l'évaluation et à l'estimation des pertes de valeur ; aux délais d'obtention des permis ; au moment de l'obtention des permis ; aux opérations de vente ; au cours futur de l'or et autres marchandises ; aux taux de change et aux fluctuations des monnaies ; aux besoins en matière d'investissement supplémentaire ; à l'affectation du capital de la Société ; à l'estimation des réserves et des ressources minérales ; à la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales ; au calendrier d'achèvement de la construction de Côté Gold et au début de la production commerciale. La Société met en garde le lecteur que les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à des risques commerciaux, financiers, opérationnels et autres risques, à des incertitudes, à des éventualités et à d'autres facteurs, y compris ceux décrits ci-dessous, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et, par conséquent, qu'il ne faut pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs sont également fondés sur de nombreux facteurs et hypothèses importants, y compris ceux décrits dans le présent communiqué de presse, notamment en ce qui concerne les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société ; la capacité de dégager un rendement opérationnel tombant dans les fourchettes prévues ; la production et les flux de trésorerie futurs prévus ; la conjoncture locale et mondiale et l'environnement économique dans lequel la Société exercera ses activités ; les développements juridiques et politiques dans les territoires où la Société exerce ses activités ; le cours de l'or et d'autres marchandises clés ; les teneurs minérales prévues ; les taux de change internationaux ; les coûts en immobilisations et les coûts d'exploitation prévus ; ainsi que l'obtention des autorisations gouvernementales et autres autorisations requises et le moment auquel elles seront obtenues pour la construction des projets de la Société. Les risques, incertitudes, imprévus et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société soient considérablement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs comprennent ce qui suit : les stratégies d'affaires de la Société et sa capacité de les mettre en œuvre ; les risques politiques et juridiques ; les répercussions continues de la COVID-19 et de ses variants sur la Société et sa main-d'œuvre ; la disponibilité de la main-d'œuvre et des entrepreneurs ; les intrants clés de la Société et des chaînes d'approvisionnement mondiales ; la volatilité des titres de la Société ; les engagements potentiels avec des actionnaires activistes ; les litiges ; les contestations de titres de propriété, particulièrement les titres de propriétés non mises en valeur ; les risques liés à la fermeture et à la réhabilitation des mines ; la gestion de certains actifs de la Société par d'autres sociétés ou partenaires de coentreprise ; l'absence d'assurance couvrant tous les risques associés aux activités d'une société minière ; les risques commerciaux, y compris les pandémies, les conditions environnementales défavorables et les dangers ; les conditions géologiques inattendues ; la dilution que les actionnaires pourraient subir ; la concurrence croissante dans le secteur minier ; l'assujettissement considérable de la rentabilité de la Société à la situation et aux résultats de l'industrie minière dans son ensemble, et de l'industrie minière aurifère en particulier ; les fluctuations des cours mondiaux de l'or et de certaines autres marchandises (comme le diesel et l'électricité) ; la consolidation de l'industrie minière aurifère ; les risques de litiges ; les risques juridiques, législatifs, politiques ou économiques ; les nouveaux développements dans les territoires dans lesquels la Société exerce ses activités ; les mesures gouvernementales prises en réponse à la COVID-19, y compris les nouveaux variants de la COVID-19, et toute aggravation de ceux-ci ; les changements touchant les taxes et les impôts, y compris les régimes fiscaux miniers ; l'incapacité d'obtenir en temps voulu auprès des autorités les principaux permis, autorisations ou approbations nécessaires à l'exploration, à la mise en valeur, au développement ou à l'exploitation ; les difficultés opérationnelles ou techniques liées aux activités d'exploitation minière ou de développement, y compris les difficultés géotechniques et les défaillances majeures de l'équipement; les événements sismiques ; l'incapacité d'appliquer une hausse du cours de l'or excédant le plafond d'une opération à fourchette de taux (tunnel) conclue dans le cadre d'accords de paiement anticipé sur la vente à terme d'or ; la disponibilité du capital ; le niveau de liquidités et de ressources en capital ; l'accès aux marchés de capitaux et au financement ; le niveau d'endettement de la Société ; la capacité de la Société à satisfaire aux clauses restrictives de ses titres de créance en cours ; les variations des taux d'intérêt ; les changements défavorables de la notation de crédit de la Société ; les choix de la Société en ce qui a trait à l'allocation du capital ; l'efficacité des efforts continus de la Société en matière de contrôle des coûts ; la capacité à exécuter les activités de réduction des risques et les mesures d'amélioration des activités de la Société ; les risques liés aux entrepreneurs tiers, y compris la réduction du contrôle sur certains aspects des activités de la Société et(ou) l'inexécution, par les entrepreneurs, de leurs obligations contractuelles ; les risques liés à la détention de dérivés ; les fluctuations des taux de change du dollar américain et d'autres devises, des taux d'intérêt ou des taux d'emprunt de l'or ; les contrôles des capitaux et des devises dans les territoires étrangers ; l'évaluation des valeurs comptables des actifs de la Société, y compris la possibilité permanente d'une dépréciation et(ou) d'une perte de valeur importante de la valeur de ces actifs ; la nature spéculative de l'exploration et du développement, y compris les risques de diminution des quantités ou des teneurs des réserves ; l'éventuel besoin de réviser les estimations des réserves, des ressources, de la récupération métallurgique, des coûts en immobilisations et des coûts d'exploitation ; la présence de contenu nuisible dans les gisements de minerai, notamment l'argile et l'or grossier ; les inexactitudes dans les plans de durée de vie d'une mine ; l'incapacité à atteindre les objectifs opérationnels ; les défaillances de l'équipement ; les risques de sécurité, notamment les troubles civils, la guerre ou le terrorisme ; les menaces à la sécurité des systèmes d'information et à la cybersécurité ; les lois et règlements régissant la protection de l'environnement ; les relations avec le personnel et les conflits de travail ; l'entretien des parcs à résidus et la possibilité d'un déversement majeur ou d'une défaillance des parcs à résidus en raison d'événements incontrôlables, comme des événements météorologiques ou sismiques extrêmes ; le manque d'infrastructures fiables, y compris l'accès aux routes, aux ponts, aux sources d'énergie et à l'approvisionnement en eau ; les risques physiques et réglementaires liés au changement climatique ; les répercussions potentielles directes ou indirectes sur les activités de facteurs externes, y compris les maladies infectieuses ou les pandémies, telles que la COVID-19, les régimes climatiques imprévisibles et les conditions météorologiques difficiles ; l'attraction et la rétention de membres du personnel clés et autre personnel qualifié ; la disponibilité de la main-d'œuvre et des intrants miniers et la hausse des coûts connexes ; la disponibilité d'entrepreneurs qualifiés et la capacité des entrepreneurs à achever les projets en temps voulu et selon des modalités acceptables ; la relation avec les communautés entourant les activités et les projets de la Société ; les droits ou les revendications des Autochtones ; l'exploitation minière illégale ; et les risques inhérents à l'exploration, à la mise en valeur, au développement et à l'industrie minière en général. Veuillez consulter la notice annuelle ou le formulaire 40-F, qui se trouvent sur www.sedar.com et sur www.sec.gov/edgar.shtml, pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est exposée et qui peuvent entraîner des écarts importants entre les résultats financiers, le rendement ou les accomplissements réels de la Société et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Même si la Société a tenté de déceler les principaux facteurs qui pourraient occasionner un écart important entre les résultats réels et ceux mentionnés dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels ne correspondent pas aux résultats anticipés, estimés ou prévus. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres sauf si les lois l'exigent. Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov. The English version of this press release is available at www.iamgold.com/.

