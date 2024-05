Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 16 mai 2024) - IAMGOLD Corporation (NYSE : IAG) (TSX : IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») publie son rapport 2023 sur le développement durable (le « rapport ») qui fait état de la progression et des réalisations de la Société en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). La Société annonce également la publication de son premier rapport sur la gestion des résidus pour l'année 2023. Celui-ci décrit l'approche d'IAMGOLD concernant les résidus, y compris la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques et le rendement.

« IAMGOLD est déterminée à promouvoir des pratiques durables qui sont bénéfiques pour les communautés, qui réduisent au minimum les incidences sur l'environnement et qui observent les normes les plus élevées en intégrité des affaires, » a déclaré Renaud Adams, président et chef de la direction d'IAMGOLD. « Le rapport 2023 sur le développement durable marque la 17e année de publication de rapports par IAMGOLD sur les enjeux de développement durable les plus importants pour nos parties prenantes et nos activités. En tant qu'entreprise et communauté, nous sommes fiers de nos réalisations et de nos progrès en développement durable de l'an dernier et nous croyons que notre élan soutenu met en évidence notre préparation à relever les défis futurs et à saisir les occasions qui se présenteront tout en continuant d'innover, d'évoluer et de relever la barre.

« Notre premier rapport sur la gestion des résidus présente notre approche de la gestion des risques liés aux résidus et comprend des informations sur notre gouvernance, notre système de gestion et d'autres mesures de protection afin de promouvoir la gestion responsable de nos parcs à résidus, durant l'exploitation et à la fermeture. Cette gestion responsable n'est pas seulement une priorité - c'est la pierre angulaire de la philosophie d'IAMGOLD et de son engagement à atteindre des normes élevées en santé et sécurité et en protection environnementale.

« Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de la haute direction, je tiens à remercier tous les membres du personnel, les communautés, les investisseurs et les autres parties prenantes pour leurs précieuses contributions dans ce parcours vers le développement durable. Ensemble, nous traçons une voie vers un avenir plus durable, novateur et inclusif. »

Le rapport 2023 sur le développement durable d'IAMGOLD, le rapport 2023 sur la gestion des résidus et les données de rendement sur les facteurs ESG 2023 peuvent être consultés et téléchargés (en anglais seulement, pour le moment) sur le site Web de la Société à www.iamgold.com.

