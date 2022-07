IAMGOLD publie son rapport sur le développement durable de 2021 et figure parmi les 50 meilleures entreprises socialement responsables au Canada

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 21 juillet 2022) - IAMGOLD Corporation (NYSE: IAG) (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») a publié aujourd'hui son rapport sur le développement durable de 2021 (le « rapport ») qui fait état de la progression et des réalisations de la Société en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). La Société est également fière d'annoncer qu'elle figure parmi les 50 meilleures entreprises socialement responsables de 2022 au Canada au palmarès de Corporate Knights.

« Pour une quinzième année, IAMGOLD a fait rapport de ses résultats sur les sujets les plus importants pour la Société, ses parties prenantes et ses partenaires en lien avec le développement durable », a déclaré Maryse Bélanger, présidente du conseil d'administration et présidente et chef de la direction par intérim d'IAMGOLD. « L'historique bien établi de production de rapports sur le développement durable témoigne de l'engagement indéfectible de la Société et de son équipe de direction envers une exploitation durable et responsable qui repose sur le maintien et le renforcement d'une culture forte en santé et sécurité, sur le respect de ses engagements envers les communautés locales et ses partenaires, ainsi que la poursuite d'une bonne gouvernance en environnement.

Être reconnue comme l'une des 50 meilleures entreprises socialement responsables au Canada est un grand honneur et démontre le dévouement, la passion et l'engagement de notre personnel. Nous sommes fiers d'être un exploitant responsable et nous sommes déterminés à utiliser cette solide base pour aider IAMGOLD à devenir une entreprise plus forte, plus agile et durable. À l'avenir, IAMGOLD demeurera ouverte, engagée et déterminée à maximiser les bienfaits découlant de l'exploitation minière pour créer un avenir meilleur pour nos parties prenantes et nos communautés hôtes ».

Il est possible de consulter ou de télécharger le rapport sur le développement durable de 2021 d'IAMGOLD sur le site Web de la Société au www.iamgold.com.

Corporate Knights présente depuis 20 ans son classement annuel des 50 entreprises les plus socialement responsables évaluées par rapport à leurs pairs en fonction de 24 indicateurs ESG, y compris la représentation de la diversité au sein de leur conseil d'administration et de leur direction, l'efficacité sur le plan de l'énergie et des émissions, la gestion financière et les revenus propres. Dans le groupe de ses pairs, soit les métaux et l'exploitation minière, IAMGOLD se classe au 7e rang sur 136 entreprises mondiales, et selon la norme de classification mondiale de l'industrie (GICS), elle occupe le 12e rang sur 304 entreprises mondiales dans le groupe industriel des métaux et de l'exploitation minière. Pour de plus amples renseignements sur le classement de Corporate Knight des 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada en 2022, notamment pour obtenir le classement complet, la méthodologie et la pondération, veuillez consulter https://www.corporateknights.com/rankings/best-50-rankings/2022-best-50-rankings/.

AU SUJET D'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. La Société possède trois mines en exploitation : Essakane (Burkina Faso), Rosebel (Suriname) et Westwood (Canada), et construit le projet à grande échelle et de longue durée Côté Gold (Canada), dont la mise en production est prévue vers la fin de 2023. De plus, la Société possède un robuste éventail de projets de mise en valeur, de développement et d'exploration dans des districts à fort potentiel dans les Amériques et en Afrique de l'Ouest.

La Société emploie environ 5 000 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE: IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX: IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Personnes-ressources IAMGOLD

Graeme Jennings, vice-président, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 360-4743 | Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, directeur, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 933-5783 | Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999

info@iamgold.com

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web de Newsfile à www.newsfilecorp.com. Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at www.iamgold.com/.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/131448