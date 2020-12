IAMGOLD réalise la vente de sa participation dans la mine d'or sadiola

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 30 décembre 2020) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce qu'elle a réalisé, de concert avec son partenaire en coentreprise, AngloGold Ashanti Limited (« AGA »), la vente annoncée précédemment (voir le communiqué de presse en date du 23 décembre 2019) de leur participation conjointe dans la Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola S.A. (« SEMOS ») à Allied Gold Corp (« Allied Gold ») (l'« opération »). La mine Sadiola, qui est située dans la région Kayes du Mali occidental, est l'actif principal de la SEMOS.

Avant la réalisation de l'opération (la « réalisation »), IAMGOLD et AGA détenaient chacune une participation de 41 % dans la SEMOS, et la République du Mali (la « République du Mali ») détenait la participation restante de 18 %. Aux termes de l'opération et immédiatement avant la réalisation, la République du Mali a acquis une participation supplémentaire de 2 % dans la SEMOS, soit 1 % auprès d'IAMGOLD et 1 % auprès d'AGA (l'« opération de la République »). Par conséquent, au moment de la réalisation, IAMGOLD et AGA ont chacune vendu leur participation de 40 % dans la SEMOS à Allied Gold.

Immédiatement avant l'opération de la République, un dividende de 20 millions $ a été déclaré et proportionnellement payé par la SEMOS à ses actionnaires. IAMGOLD et AGA ont chacune reçu un dividende en numéraire de 8,2 millions $, et la République du Mali a reçu un dividende en numéraire de 3,6 millions $.

Au moment de la réalisation, IAMGOLD et AGA ont reçu 50 millions $ (soit 25 millions $ chacune) d'Allied Gold et de la République du Mali. En outre, dans les trois jours suivant la réalisation, IAMGOLD et AGA recevront une considération supplémentaire, tel qu'il a été convenu, d'environ 3,6 millions $ (soit environ 1,8 million $ chacune) correspondant à l'excédent du solde de trésorerie de la SEMOS au 30 avril 2020 sur le montant convenu dans le cadre de l'entente conclue par IAMGOLD et AGA avec Allied Gold en décembre 2019.

Après la réalisation, IAMGOLD et AGA conserveront leur droit à la contrepartie différée suivante :

25 millions $ (IAMGOLD et AGA reçoivent chacune 12,5 millions $) au moment de la production des 250 000 premières onces provenant du projet des sulfures de Sadiola (« PSS ») ;

25 millions $ (IAMGOLD et AGA reçoivent chacune 12,5 millions $) au moment de la production de 250 000 onces supplémentaires provenant du PSS ;

2,5 millions $ (IAMGOLD et AGA reçoivent chacune 1,25 million $) si la SEMOS conclut un règlement favorable dans le cadre du litige en cours devant les tribunaux du Mali.

Gordon Stothart, président et chef de la direction d'IAMGOLD, a déclaré : « Nous sommes heureux de conclure cette opération, qui étaye notre engagement et notre stratégie prudente en matière d'allocation du capital, alors que nous nous engageons dans une voie de transformation avec l'exécution de notre programme de croissance. La mine Sadiola a été la pierre angulaire de notre société, et nous tenons à remercier l'équipe de la mine Sadiola, les communautés environnantes et toutes les parties prenantes pour leur précieux soutien pendant plus de vingt ans. »

Conseiller financier

Valeurs Mobilières TD a agi en tant que conseiller financier exclusif d'IAMGOLD dans le cadre de l'opération.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Le 21 juillet 2020, la Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, a annoncé la décision de procéder à la construction du projet Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888-464-9999 info@iamgold.com

