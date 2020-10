IAMGOLD réalise le rachat de sa dette à long terme venant à échéance en 2025

Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 8 octobre 2020) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce que tous ses billets de premier rang de 7,000 % venant à échéance en 2025 (les « billets de 2025 ») ont été rachetés. Le rachat a été financé le 29 septembre 2020 au moyen du produit net dégagé de l'émission des billets de premier rang de 5,750 % venant à échéance en 2028 d'un montant en capital global de 450 millions $ (les « nouveaux billets »), et les obligations aux termes de l'acte de fiducie régissant les billets de 2025 ont été satisfaites et acquittées à cette date. Par suite de cette satisfaction et de cet acquittement des billets de 2025 le 29 septembre 2020, les billets de 2025 ne seront pas inscrits au bilan de la Société en tant que dette à la fin du troisième trimestre.

« Grâce à ce rachat et à l'émission de nouveaux billets de premier rang, dont la date d'échéance est prorogée au 15 octobre 2028, notre structure du capital subvient toujours aux besoins de financement de notre éventail de projets de croissance, a déclaré Carol Banducci, première vice-présidente et chef de la direction financière.

En prolongeant l'échéance de la dette jusqu'en 2028, la Société a considérablement augmenté sa flexibilité pendant la phase de construction du projet Côté Gold, ainsi que sa capacité de financer son éventail de projets de croissance interne. »

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Le 21 juillet 2020, la Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, a annoncé la décision de procéder à la construction du projet Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com.

