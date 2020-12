IAMGOLD renforce son conseil d'administration en nommant deux nouveaux membres

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 14 décembre 2020) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la nomination d'Anne Marie Toutant et de Deborah Starkman en tant qu'administratrices indépendantes non membres de la direction au conseil d'administration de la Société, lesquelles nominations prennent effet immédiatement.

Anne Marie Toutant est une dirigeante très respectée du domaine minier qui a plus de 30 ans d'expérience dans les industries extractives canadiennes. Elle a récemment pris sa retraite de Suncor Energy, où elle a occupé des postes de haute dirigeante et de direction de plus en plus élevés depuis 2004. Dans le cadre de ses fonctions auprès de Suncor, Mme Toutant a encadré la mise en service et le démarrage sécuritaires du projet de mine à ciel ouvert Fort Hills de 17 milliards de dollars dans le nord de l'Alberta et a accéléré la mise en œuvre d'un système de transport autonome à la mine de sables bitumineux et d'autres projets numériques innovants. Son travail a contribué à l'obtention, par la mine Millennium - soit l'une des plus importantes mines à ciel ouvert au monde -, du prix John T. Ryan Western Regional Award for Select Mines pour sa performance en santé-sécurité de 2011. Mme Toutant possède de l'expérience en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans le secteur minier et a su tisser des liens favorables avec les communautés de Premières Nations et de Métis, ainsi que d'autres communautés locales. Avant 2004, Mme Toutant a occupé divers postes se rapportant à l'exploitation et au génie dans des mines métallurgies et des mines de charbon thermique dans l'ouest du Canada, notamment auprès de Cardinal River Coals Ltd. et de Luscar Ltd., et est devenue l'une des premières femmes directrices de mines au Canada en 1998. Auparavant, elle a agi en tant que présidente du conseil d'administration et, de 2007 à 2019, en tant qu'administratrice de l'Association minière du Canada (AMC) et est actuellement la présidente élue de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM). Mme Toutant est ingénieure professionnelle et détient un baccalauréat ès sciences en génie minier de l'Université de l'Alberta.

Deborah Starkman possède plus de 25 ans d'expérience dans les marchés financiers et a assuré un encadrement de toutes les questions liées aux finances, à la gestion, aux liquidités, à la gestion du capital, à la réglementation et aux rapports sur les risques dans les services financiers. Auparavant, Mme Starkman a agi en tant que chef de la direction financière et secrétaire générale auprès de GMP Capital Inc., une société canadienne indépendante de services financiers, où elle a supervisé les finances, les activités, les relations avec les investisseurs, les ressources humaines et les technologies de l'information de l'entreprise. Avant sa nomination à titre de chef de la direction financière en 2012, Mme Starkman a occupé le rôle de directrice générale des finances, responsable des déclarations réglementaires et de la gestion des risques auprès de GMP Securities. Avant de s'être jointe à GMP Securities, elle a agi en tant que directrice générale, produits financiers, du service de courtage d'une importante banque canadienne. Mme Starkman occupe le poste de chef de la direction financière auprès de Dream Unlimited Corp., l'une des plus importantes sociétés immobilières au Canada et chef de file en ce qui a trait aux pratiques environnementales, sociales et de gouvernance et en matière d'investissement social (« impact investing »). Mme Starkman est comptable professionnelle agréée et analyste financière agréée. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Western Ontario, ainsi que d'un baccalauréat en communications de l'Université de Windsor.

Don Charter, président du conseil d'administration d'IAMGOLD, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir au sein de l'équipe d'IAMGOLD Anne Marie et Deborah, deux dirigeantes chevronnées qui possèdent une grande expertise opérationnelle, technique et financière, ainsi qu'en gestion de projets, ce qui renforcera davantage le conseil. Ces nominations arrivent à un moment trépidant et critique pour IAMGOLD, alors que nous mettons en œuvre notre programme de croissance transformationnelle en amorçant la phase de construction du projet Côté Gold. Le conseil d'administration maintiendra son engagement en faveur des meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise, de la diversité du conseil et du renouvellement du conseil ».

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Le 21 juillet 2020, la Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, a annoncé la décision de procéder à la construction du projet Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

