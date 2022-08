IAMGOLD renouvelle son prospectus préalable de base

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 4 août 2022) - IAMGOLD Corporation (NYSE: IAG) (TSX: MG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce le dépôt de la version simplifiée d'un prospectus préalable de base (le « prospectus préalable de base ») auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et territoire au Canada.

Ce dépôt, qui est accompagné d'une déclaration d'enregistrement à déposer auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, une fois définitif et en vigueur, permettra à la Société d'émettre des actions ordinaires, des actions privilégiées de premier rang, des actions privilégiées de second rang, des titres de créance, des bons de souscription, des reçus de souscription ou toute combinaison de ce qui précède allant jusqu'à 500 millions de dollars américains au cours des 25 prochains mois aux États-Unis et au Canada. Les produits nets découlant de cette émission devraient servir à financer les activités courantes de la Société et les coûts en immobilisations, y compris la construction et la mise en valeur du projet Côté Gold, à réduire son niveau d'endettement, et de temps à autre, à financer d'autres programmes discrétionnaires d'investissement, et à des fins générales de l'entreprise.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres destinés à la vente.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation notamment des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « prévoir », « s'attendre à », « budgéter », « projeter », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « chercher à », « sembler », « planifier », « axer », « viser », « compter », ainsi que « calendrier », « échéancier », « prévisions », « perspectives », « potentiel », « cible », ou « projet » y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire, et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats ou événements réels des attentes comprennent des écarts dans la teneur minérale des matières déterminées comme étant des réserves minérales et des ressources minérales par rapport aux attentes ; l'incapacité d'estimer avec exactitude les ressources minérales et les réserves minérales ; des hausses inattendues des coûts en immobilisations, des coûts d'exploitation et des coûts de prospection ; des changements dans les plans de mise en valeur ou les plans miniers en raison de modifications de facteurs logistiques ou techniques ou autres facteurs ; des résultats futurs de prospection qui pourraient ne pas correspondre aux attentes de la Société ; des changements dans les marchés mondiaux de l'or et d'autres risques divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD et dans le rapport de gestion pour les six mois terminés le 30 juin 2022, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») à l'adresse https://www.sec.gov/edgar.shtml, et des autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com, qui sont intégrés aux présentes par renvoi. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué et, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres sauf si les lois l'exigent.

AU SUJET D'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. La Société possède trois mines en exploitation : Essakane (Burkina Faso), Rosebel (Suriname) et Westwood (Canada), et construit le projet à grande échelle et à longue durée Côté Gold (Canada), dont la mise en production est prévue au début de 2024. De plus, la Société possède un robuste éventail de projets de mise en valeur, de développement et d'exploration dans des districts à fort potentiel dans les Amériques et en Afrique de l'Ouest.

La Société emploie environ 5 000 personnes et est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice Jantzi Social Index, qui est pondéré selon la capitalisation boursière qui se compose d'actions ordinaires de sociétés choisies en fonction de leur responsabilité sociale selon un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

