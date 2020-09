IAMGOLD tient une cérémonie d'inauguration pour symboliser le commencement de la construction du projet Côté Gold

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 11 septembre 2020) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société »), de concert avec son partenaire en coentreprise Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (« SMM »), est heureuse d'annoncer que l'inauguration officielle de la construction du projet Côté Gold (« Côté Gold » ou le « Projet ») a eu lieu le vendredi 11 septembre 2020.

Le président et chef de la direction, Gordon Stothart, a déclaré : « Cette cérémonie d'inauguration symbolise le commencement de la construction du projet Côté Gold, qui sera un modèle de l'exploitation minière moderne canadienne. Côté Gold est transformatrice pour les parties prenantes de la communauté locale et les Premières Nations, les partenaires du projet, les employés et IAMGOLD. Elle procurera des retombées économiques dans la région, utilisera une technologie sophistiquée et veillera à la santé et sécurité de tous. Nous sommes reconnaissants de l'appui reçu des gouvernements fédéral et provincial et de l'administration locale et nous sommes ravis d'être l'hôte de cette cérémonie en présence du premier ministre du Canada, du premier ministre de l'Ontario, du député fédéral Marc Serré, du député provincial Michael Mantha, du chef de la Première Nation de Mattagami Chad Boissoneau et du chef de la Première Nation Flying Post Murray Ray, du ministre John Yakabuski et du ministre Greg Rickford. »

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré : « Le projet Côté Gold, qui créera plus de 1000 emplois pendant sa construction et 450 emplois à temps plein lorsqu'il sera construit, est une bonne nouvelle pour la Première Nation Flying Post, la Première Nation de Mattagami, le nord de l'Ontario et l'économie canadienne. À mesure que le monde continue de gérer les répercussions de la COVID-19 et que nous redémarrons notre économie en toute sécurité, les projets comme celui-ci seront essentiels pour aider les Canadiens et les Canadiennes à retourner au travail et signaleront aux investisseurs que le Canada est un bon pays pour les affaires. Ensemble, nous bâtirons une économie plus résiliente, saine, écologique et concurrentielle qui créera de bons emplois pour la classe moyenne et où tout le monde aura la chance de réussir. »

« L'ouverture de cette mine est un exemple parfait de la façon dont le gouvernement de l'Ontario peut aider les entreprises à croître et à créer des emplois en réduisant le fardeau administratif et en éliminant des obstacles réglementaires, et ce, sans frais pour les contribuables », a indiqué le premier ministre de l'Ontario Doug Ford. « Je tiens à remercier IAMGOLD d'avoir réalisé cet investissement important dans le nord de l'Ontario, qui permettra de créer des emplois bien rémunérés pour la communauté locale et de soutenir la prospérité à long terme de la région ainsi que de l'ensemble de l'Ontario. »

Côté Gold, situé dans le nord de l'Ontario, à environ 20 km au sud-ouest de Gogama, à 130 km au sud-ouest de Timmins et à 200 km au nord-ouest de Sudbury, est une coentreprise détenue à 70 % par IAMGOLD et à 30 % par SMM. Le Projet est susceptible de produire 460 000 onces d'or annuellement à des coûts de maintien tout inclus faibles, soit d'environ 700 $ l'once, au cours des six premiers mois de production sur une durée de vie de la mine de 18 ans. Côté Gold devrait générer plus de 1 000 emplois pendant la construction, 450 emplois pendant l'exploitation, 5 milliards $ CA en salaires et plus de 10 milliards $ CA en PIB sur sa durée de vie.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « prometteur », « important », « potentiel », « importantes possibilités », « substantiel », « considérable », « transformatrice », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations de production d'or, les augmentations inattendues des coûts de maintien tout inclus ou autres coûts, les augmentations inattendues des coûts en immobilisations et de prospection, la variation de la teneur du minerai contenue dans la matière identifiée comme étant des ressources minérales et des réserves minérales par rapport à la teneur prévue, les changements dans les plans de mise en valeur ou les plans miniers en raison de modifications à des facteurs logistiques ou techniques ou autres facteurs, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société et les changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » du plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué et, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres sauf si les lois l'exigent.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire qui possède trois mines sur trois continents, notamment la mine Essakane au Burkina Faso, la mine Rosebel au Suriname, et la mine Westwood au Canada. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de mise en valeur Côté Gold au Canada, le projet de mise en valeur Boto au Sénégal, ainsi que des projets d'exploration primaire et à proximité des mines situés dans divers pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. Le 21 juillet 2020, la Société, de concert avec son partenaire en coentreprise, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, a annoncé la décision de procéder à la construction du projet Côté Gold.

IAMGOLD est déterminée à entretenir sa culture d'exploitation minière responsable observant des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle emploie environ 5 000 personnes. L'engagement d'IAMGOLD à l'égard de Zéro Incident se retrouve dans tous les aspects de ses activités. IAMGOLD fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI.

Les titres d'IAMGOLD sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (symbole « IMG ») et de la Bourse de New York (symbole « IAG »).

