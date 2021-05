Les actionnaires d'IAMGOLD élisent le conseil d'administration

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 5 mai 2021) - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (NYSE: IAG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce les résultats du vote des actionnaires lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire de la Société, qui a eu lieu le 4 mai 2021, et l'élection de tous les candidats aux postes d'administrateurs énumérés dans la circulaire d'information du 7 avril 2021.

Candidat nommé Nombre de voix % de voix Abstentions % d'abstention Donald K. Charter 247 184 451 94,02 % 15 708 834 5,98 % Ronald P. Gagel 256 036 177 97,39 % 6 857 108 2,61 % Richard J. Hall 258 843 473 98,46 % 4 049 812 1,54 % Timothy R. Snider 256 394 305 97,53 % 6 498 980 2,47 % Deborah J. Starkman 258 828 753 98,45 % 4 064 532 1,55 % P. Gordon Stothart 258 934 920 98,49 % 3 958 365 1,51 % Anne Marie Toutant 258 957 083 98,50 % 3 936 202 1,50 %

Les résultats du vote relatif à la résolution approuvant la nomination des auditeurs sont les suivants :

Nombre de voix % de voix Abstentions % d'abstention 293 666 941 95,84 % 12 742 489 4,16 %

Les résultats du vote relatif à la résolution consultative portant sur la rémunération des dirigeants sont les suivants :

Nombre de voix % de voix Abstentions % d'abstention 250 627 969 95,33 % 12 265 313 4,67 %

Les résultats du vote relatif aux modifications apportées au régime incitatif d'achat d'actions sont les suivants :

Nombre de voix % de voix Abstentions % d'abstention 253 246 764 96,33 % 9 646 519 3,67 %

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société de rang intermédiaire qui exerce des activités dans trois régions : l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. La Société développe dans ces régions des districts d'exploitation minière à fort potentiel qui regroupent des mines en exploitation et des projets de développement, de construction, de mise en valeur et de prospection. Les mines en exploitation de la Société comprennent la mine Westwood, au Canada, la mine Rosebel (y compris Saramacca), au Suriname, et la mine Essakane, au Burkina Faso. À son solide éventail d'actifs stratégiques s'ajoutent le projet de construction Côté Gold, au Canada, le projet de mise en valeur Boto, au Sénégal, ainsi que les projets d'exploration primaire et à proximité des mines, qui sont situés en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Afrique de l'Ouest.

IAMGOLD emploie environ 5 000 personnes. La Société est déterminée à maintenir sa culture d'exploitation minière responsable dans le cadre de toutes ses activités en respectant des normes strictes en matière de protection de l'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance, y compris son engagement Zéro Incident®. Les titres d'IAMGOLD (www.iamgold.com) sont inscrits à la cote de la Bourse de New York (NYSE : IAG) et de la Bourse de Toronto ( TSX : IMG), et la Société fait partie des entreprises figurant sur l'indice JSI1.

1 Indice social Jantzi (JSI). Le JSI est un indice éthique d'actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est modelé sur l'indice S&P/TSX 60. Il regroupe des sociétés qui satisfont à divers critères généraux en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.

Pour de plus amples renseignements :

Indi Gopinathan, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 360-4743 Cellulaire : 416 388-6883

Philip Rabenok, analyste principal, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation

Tél. : 416 933-5783 Cellulaire : 647 967-9942

Sans frais : 1 888 464-9999 info@iamgold.com

