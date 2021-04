Nos gens : Salamata Kagambega, première femme contremaître au service de l'exploitation de l'usine à Essakane

Promue contremaître à l'usine chez IAMGOLD Essakane SA le 24 mars dernier, Ouedraogo/Kagambega Salamata fait partie de la première cuvée d'opératrices recrutées et formées en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi de Dori (Burkina Faso) et du centre de formation professionnelle de Val-d'Or (Canada).

Elle a été recrutée en mai 2010 en tant qu'opératrice au broyage. Elle s'est familiarisée avec presque tous les secteurs d'activités et a gravi plusieurs d'échelons au niveau de l'exploitation de l'usine à Essakane.

En effet, après son entrée au sein de la famille IAMGOLD Essakane SA, elle a bénéficié de quelques mois de formation à la salle de contrôle. Son envie d'apprendre, sa polyvalence, son autonomie et sa détermination à ce poste lui ont permis d'être confirmée à titre d'opératrice, salle de contrôle.

Son professionnalisme et sa volonté de partager ses connaissances avec les autres ont fait en sorte qu'on lui a confié la formation des opérateurs de la salle de contrôle, une tâche que Salamata a exécutée avec brio.

Son dévouement et ses talents l'ont fait réussir au test de recrutement interne faisant d'elle une opératrice principale à la salle de contrôle. Dans ce rôle, elle a assuré le bon fonctionnement du circuit et le respect des paramètres d'exploitation afin d'atteindre les résultats escomptés. Elle a su identifier rapidement les anomalies et les dysfonctionnements et en informer qui de droit afin qu'ils soient corrigés.

Aucun aspect des activités d'exploitation de l'usine n'a de secret pour cette jeune personne native du Boulkiemdé, Burkina Faso. Elle a occupé également le poste de superviseure, usine.

Pour Salamata, le secret de son leadership réside dansles compétences acquises lors des différentes formations et dans l'expérience accumulée à travers la réalisation des activités de production, sans oublier le soutien de sa famille et la confiance en soi qu'elle manifeste. Elle a dirigé de main de maître et sans complexe la visite de l'usine par la presse nationale en 2019.

Salamata est convaincue que bien formées et mises dans des conditions de sécurité, les femmes offrent une prestation de travail à la hauteur des attentes. Elles donnent le plein potentiel de leurs capacités et font preuve d'un dynamisme remarquable. Minutieuses, elles savent mettre la prudence au cœur de leurs actions. Toutefois, elle reconnait que l'atteinte des divers objectifs de l'usine est l'affaire de tous, femmes et hommes réunis.

Bonne suite de carrière à Salamata Kagambega !