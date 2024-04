IAR Systems Group AB, anciennement Intoi AB, est une société basée en Suède qui fournit des services logiciels. Ses activités comprennent un secteur d'activité : IAR Systems. La société est spécialisée dans le développement d'outils pour les systèmes embarqués. Ses solutions logicielles sont mises en œuvre dans des produits basés sur des microcontrôleurs de 8, 16 et 32 bits, qui sont utilisés dans divers domaines, tels que l'automatisation industrielle, les appareils médicaux, l'électronique grand public, les télécommunications et les produits automobiles. En outre, son réseau de partenaires comprend Freescale Semiconductor, Fujitsu, Texas Instruments, Samsung, NXP Semiconductors, Toshiba, Seiko Epson Corporation et Infineon Technologies, entre autres. La société opère par le biais de plusieurs filiales situées aux États-Unis, en Angleterre, en Norvège, en Chine, au Japon et en Finlande, entre autres.

Secteur Logiciels