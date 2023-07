IAT Automobile Technology Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la recherche et le développement dans le domaine de l'automobile. La société est engagée dans la recherche et le développement de la conception de véhicules à carburant et de véhicules à énergie nouvelle. En outre, la société est engagée dans la recherche et le développement de composants automobiles de base.

Secteur Fabricants de voitures et camions