Iberdrola, S.A. : Au contact de seuils importants

Cours d'entrée : 10.6€ | Objectif : 12€ | Stop : 9.95€ | Potentiel : 13.21% Iberdrola, S.A. arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 12 €. Synthèse Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Points faibles La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Sous-secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. IBERDROLA, S.A. 0.77% 67 889 NEXTERA ENERGY -11.79% 163 643 DUKE ENERGY CORPORATION -8.94% 73 556 SOUTHERN COMPANY -4.01% 70 612 ENEL S.P.A. -29.04% 52 444 DOMINION ENERGY, INC. -25.70% 48 638 AMERICAN ELECTRIC POWER COM.. 0.87% 45 770 ADANI TRANSMISSION LIMITED 79.72% 42 483 EXELON CORPORATION -8.36% 37 245 ORSTED A/S -23.84% 37 108 XCEL ENERGY -0.83% 36 742

Données financières EUR USD CA 2022 46 690 M 48 204 M - Résultat net 2022 4 183 M 4 319 M - Dette nette 2022 45 725 M 47 208 M - PER 2022 16,0x Rendement 2022 4,46% Capitalisation 65 757 M 67 889 M - VE / CA 2022 2,39x VE / CA 2023 2,40x Nbr Employés 40 543 Flottant 98,2% Prochain événement sur IBERDROLA, S.A. 06/01/23 Détachement de dividende scrip Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Dernier Cours de Clôture 10,49 € Objectif de cours Moyen 11,70 € Ecart / Objectif Moyen 11,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Armando Martínez Martínez Chief Executive Officer & Director José Ignacio Sánchez Galán Executive Chairman & President José Sáinz Armada Director-Finance, Control & Corporate Development Fernando Lucero Batalla Head-Information Technology & Finance Maria Dolores Herrera Pereda Compliance Director