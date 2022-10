Iberdrola explore la vente d'actifs éoliens en Roumanie et en Hongrie -sources

La vente est d'une valeur allant jusqu'à 300 millions d'euros, ont précisé les sources.

Iberdrola vend des actifs entièrement opérationnels à des investisseurs dont le coût du capital est moins élevé, afin de financer le développement de nouveaux projets et réseaux renouvelables sur ses principaux marchés : la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Espagne et le Brésil.

La vente devrait démarrer dans les semaines à venir et comprend six installations éoliennes en Hongrie et en Roumanie avec une capacité de production globale de 238 mégawatts, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat.

Un porte-parole d'Iberdrola s'est refusé à tout commentaire.

Iberdrola a été un négociant actif d'actifs d'énergie renouvelable en Europe et a récemment vendu une participation de 49 % dans son site offshore allemand Wikinger à Energy Infrastructure Partners (EIP) pour 700 millions d'euros.

Séparément, elle a lancé en septembre un processus de vente d'une participation minoritaire dans un portefeuille de 1,2 gigawatt d'actifs renouvelables en Espagne, selon deux sources distinctes proches de la transaction.

La compagnie d'électricité espagnole a annoncé en 2020 un plan ambitieux visant à investir jusqu'à 150 milliards d'euros jusqu'en 2030, principalement dans de coûteux parcs éoliens offshore et des réseaux électriques.

La société a déclaré en juillet qu'elle avait investi 10,2 milliards d'euros, principalement aux États-Unis, en Espagne, au Brésil et au Royaume-Uni, au cours des 12 mois précédents.

Le niveau élevé d'investissement augmente sa dette nette, qui atteindra entre 45 et 46 milliards d'euros cette année. Ce chiffre ne tient pas compte des cessions d'actifs, a déclaré le directeur financier Jose Sainz en juillet.

Iberdrola devrait fixer un nouvel objectif global d'achat et de vente d'actifs lors d'une journée des investisseurs en novembre, s'ajoutant à un objectif de 2 milliards de dollars annoncé récemment par son unité américaine Avangrid, a déclaré l'une des sources.

(1 $ = 1,0317 euros)