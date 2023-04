Iberdrola vise les subventions américaines après la vente d'actifs mexicains

La compagnie d'électricité espagnole Iberdrola cherchera à se développer aux Etats-Unis et à tirer profit de ses subventions vertes après avoir annoncé la vente d'actifs gaziers d'une valeur de 6 milliards de dollars au Mexique, a déclaré mercredi le directeur financier Jose Sainz.

Cette vente réduit considérablement l'exposition du géant des énergies renouvelables au Mexique, où ses relations avec le gouvernement ont été difficiles, et lui donne l'occasion d'accélérer sa croissance au nord de la frontière.

"Les États-Unis sont le pays qui offre le plus d'opportunités à moyen et à long terme", a déclaré M. Sainz aux analystes lors d'une conférence téléphonique, faisant référence à un ensemble massif de subventions incluses dans la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act).

"En raison de l'IRA, nous allons probablement revoir nos plans en matière d'énergies renouvelables aux États-Unis", a-t-il déclaré, ajoutant que la vente au Mexique pourrait également permettre des acquisitions.

Le Mexique reste un marché clé pour l'entreprise, qui souhaite y développer ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, a-t-il ajouté.

La vente devrait également améliorer les relations de l'entreprise avec le gouvernement mexicain, car la plupart des problèmes réglementaires du pays sont liés aux actifs vendus, a déclaré M. Sainz.

"Nous n'avons pratiquement plus aucun problème avec le gouvernement mexicain", a-t-il déclaré.

Le président mexicain a salué l'achat par son gouvernement de 13 centrales électriques à Iberdrola comme une "nouvelle nationalisation" qui renforcera le contrôle de l'État.

Pour Iberdrola, Fernando Garcia, analyste chez RBC, a déclaré dans une note de recherche qu'elle "s'est débarrassée du casse-tête mexicain".

L'entreprise "avait des problèmes importants avec les régulateurs mexicains et, selon nous, étant donné que l'évaluation semble décente, il semble que ce soit une bonne affaire pour l'entreprise de déployer ces liquidités dans d'autres domaines", a déclaré M. Garcia.

Les actions d'Iberdrola ont augmenté de 2 % dans les échanges de la matinée.

M. Sainz a confirmé l'objectif de bénéfices pour 2025, soit entre 5,2 milliards d'euros (5,69 milliards de dollars) et 5,4 milliards d'euros, contre 4,3 milliards d'euros l'année dernière, et a déclaré que la politique de dividendes ne devrait pas beaucoup changer. (1 $ = 0,9132 euros) (Reportage de Pietro Lombardi, rédaction d'Andrei Khalip et Barbara Lewis)