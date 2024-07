Masdar, la société des Émirats arabes unis spécialisée dans les énergies renouvelables, est à la recherche de nouvelles opportunités dans le secteur des énergies vertes en Europe et envisagera des investissements minoritaires et des participations majoritaires, a déclaré son directeur financier, à la suite d'un accord conclu la semaine dernière avec l'entreprise espagnole Endesa.

Jeudi, Masdar a accepté de payer 817 millions d'euros (887 millions de dollars) pour une participation de 49,99 % dans 48 centrales solaires contrôlées par Endesa - une unité de l'Italien Enel - en Espagne, avec une capacité totale de 2 gigawatts.

Les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs écologiques ambitieux de l'Europe, associés à une "normalisation" des prix des actifs qui avaient trop augmenté à l'époque des faibles taux d'intérêt, créent de grandes opportunités dans la région, a déclaré Mazin Khan lors d'un entretien avec Reuters.

Masdar a investi dans des projets d'énergie renouvelable dans le monde entier, à différents stades de développement, pour une capacité totale d'environ 20 GW et une valeur de plus de 30 milliards de dollars, et s'attend à ce que l'Europe soit un contributeur clé pour atteindre son objectif de capacité de 100 GW d'ici à 2030.

"Que nous le fassions avec des partenaires ou avec une participation majoritaire, cela dépendra de l'opportunité et de la juridiction", a-t-il déclaré, ajoutant que l'achat d'une participation dans un portefeuille d'actifs comme celui d'Endesa n'était qu'une première étape dans l'expansion des investissements.

"Lorsque nous examinons les possibilités de fusions et d'acquisitions, ce n'est pas uniquement pour ajouter des gigawatts à notre portefeuille... Nous investissons également beaucoup d'argent dans des projets d'investissement. Nous mettons également l'accent sur les futurs projets et sur la manière dont nous allons utiliser efficacement ces acquisitions pour poursuivre notre expansion dans la région", a-t-il déclaré.

Masdar et Endesa ont également signé un protocole d'accord en vue de développer potentiellement 3 GW supplémentaires de capacité solaire.

Les taux d'intérêt élevés et les coûts croissants de la dette frappant le secteur européen des énergies renouvelables, des entreprises de services publics comme Iberdrola et Enel sont devenues plus prudentes à l'égard des nouveaux projets d'énergie renouvelable et sont heureuses de vendre des participations minoritaires dans des parcs éoliens et des centrales solaires afin de maximiser les retours sur investissement et de réduire l'endettement.

Le mois dernier, Masdar - qui est contrôlé par la société émiratie d'électricité et d'eau TAQA, la compagnie pétrolière nationale ADNOC et le fonds souverain Mubadala Investment Company - a accepté d'acheter une participation majoritaire dans la société grecque d'énergie renouvelable Terna.

Si l'Espagne et l'Europe sont au cœur de la stratégie de Masdar, l'entreprise étudiera les opportunités qui se présenteront partout, y compris aux États-Unis, qui constituent déjà un marché important pour elle.

(1 dollar = 0,9206 euro) (article rédigé par Pietro Lombardi, édition Andrei Khalip et Emelia Sithole-Matarise)