Iberdrola, la plus grande entreprise de services publics d'Europe, et le fonds souverain norvégien, qui pèse 1 600 milliards de dollars, renforcent leur partenariat dans le domaine des énergies renouvelables en investissant conjointement plus de 2 milliards d'euros (2,15 milliards de dollars) en Espagne et au Portugal.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Iberdrola, qui consiste à vendre des participations minoritaires dans des projets d'énergie renouvelable afin de financer ses investissements importants dans de nouveaux projets et dans des actifs de réseau.

L'entreprise espagnole et Norges Bank Investment Management (NBIM), l'opérateur du fonds norvégien, ont déclaré jeudi qu'ils avaient conclu un accord pour que le fonds achète à Iberdrola une participation de 49 % dans un portefeuille de projets solaires espagnols de 644 mégawatts pour 203 millions d'euros.

Ce dernier ajout, des projets avec des contrats à long terme pour vendre une partie de l'énergie qu'ils produiront, porte le partenariat global à environ 2,5 gigawatts, y compris quelques parcs éoliens, ce qui représente un investissement global de plus de 2 milliards d'euros.

Iberdrola, qui conservera une participation de 51 % dans les actifs, a déclaré que les parties pourraient s'associer à l'avenir dans d'autres pays.

Le mois dernier, l'entreprise espagnole a présenté un plan d'investissement de 41 milliards d'euros afin de poursuivre sa stratégie de réorientation vers la modernisation et l'extension des réseaux aux États-Unis et ailleurs, tout en adoptant une approche plus sélective en matière d'énergies renouvelables.

Elle a précisé qu'environ 5 milliards d'euros proviendraient de partenaires dans le domaine des énergies renouvelables.

(1 $ = 0,9323 euro)