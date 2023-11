Le géant espagnol des énergies renouvelables Iberdrola a déclaré lundi qu'il investirait près de 14 milliards d'euros (15 milliards de dollars) en Grande-Bretagne jusqu'en 2028 dans des réseaux et des projets d'énergies renouvelables.

Ce plan s'inscrit dans la stratégie d'investissement plus large de l'entreprise, qui se concentre de plus en plus sur les réseaux, dont les rendements tendent à être prévisibles, et sur une approche plus sélective des projets d'énergie renouvelable, en favorisant ceux qui offrent des rendements plus élevés.

Certains géants européens de l'énergie se sont montrés plus prudents à l'égard des énergies renouvelables, le secteur étant confronté à des taux d'intérêt élevés et à des coûts d'endettement croissants.

Des investissements supplémentaires dans les réseaux sont nécessaires pour renforcer le système, compte tenu du rôle accru joué par la production intermittente d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

Le groupe énergétique italien Enel a adopté un scénario similaire, avec un nouveau plan d'investissement qui se concentrera sur les réseaux électriques tout en étant plus prudent sur les projets d'énergie renouvelable.

Iberdrola a déclaré que les réseaux de transport et de distribution bénéficieraient d'environ deux tiers des investissements prévus, dont plus de 3 milliards d'euros pour un câble sous-marin capable de transporter suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter deux millions de foyers.

La construction du câble, Eastern Green Link 1 (EGL1), commencera au début de l'année prochaine.

L'entreprise espagnole s'est également engagée à investir dans des projets solaires et éoliens, notamment le projet éolien offshore au large de la côte est de la Grande-Bretagne, connu sous le nom d'East Anglia 3, ainsi que dans l'hydrogène vert.

L'investissement global - qui s'ajoute à plusieurs autres annoncés par le gouvernement britannique - pourrait augmenter si d'autres opportunités se présentent dans le domaine de l'éolien en mer, a déclaré Iberdrola.

"Avec des cadres réglementaires stables et prévisibles au Royaume-Uni, nous sommes plus que jamais déterminés à continuer à promouvoir nos investissements dans les réseaux et les énergies renouvelables afin de continuer à favoriser la transition énergétique et la réalisation des objectifs climatiques du pays", a déclaré le président exécutif Ignacio Sanchez Galan dans un communiqué.

(1 $ = 0,9168 euro) (Reportage de Pietro Lombardi ; Rédaction de David Latona et Mark Potter)