Iberdrola, S.A. figure parmi les 1ers producteurs et distributeurs espagnols d'énergie. En outre, le groupe est le 1er producteur mondial d'énergie éolienne. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution d'électricité et de gaz naturel (52,1%) ; - transmission et distribution d'électricité et de gaz naturel (31,8%) ; - production d'électricité et d'énergies renouvelables (16,1%) : 162 024 GWh produits en 2023 et répartis par pays entre Espagne (60 877 GWh), Mexique (56 797 GWh), Etats-Unis (22 797 GWh), Brésil (8 004 GWh), Royaume Uni (7 448 GWh), et autres (6 101 GWh). La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (37%), Royaume Uni (21,8%), Brésil (18,2%), Etats-Unis (14,9%), Mexique (6,1%) et autres (2%).