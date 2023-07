Les actions espagnoles de premier ordre ont chuté lundi après que les élections générales du week-end n'aient pas donné de gagnant clair, les investisseurs punissant les banques et les services publics en particulier.

Par Amanda Cooper et Jesús Aguado

L'Espagne s'est retrouvée dans une impasse politique lundi après que les partis de droite n'aient pas réussi à remporter une victoire décisive et qu'aucun vainqueur clair n'ait émergé des élections nationales de dimanche, laissant les petits partis régionaux basques et catalans comme des faiseurs de roi potentiels.

Ce résultat pourrait finalement conduire à l'extension d'une taxe exceptionnelle sur le secteur financier et énergétique au-delà de la période actuelle de deux ans.

"Les baisses généralisées sont dues au fait que le marché s'attend soit à un gouvernement faible, soit à des élections. Une période d'incertitude s'ouvre maintenant, ce qui est le pire scénario possible pour les marchés", a déclaré Natalia Aguirre, responsable de l'analyse chez Renta 4.

L'indice de référence des actions madrilènes IBEX 35 a chuté de 1,8 % dans les premiers échanges, sous-performant l'indice plus large STOXX 600, qui a baissé de 0,3 %, tandis que l'euro s'est maintenu à 1,1126 $ ce jour-là.

Le Parti populaire (PP) de centre-droit et le parti d'extrême droite Vox ont remporté 169 sièges au parlement, tandis que les socialistes (PSOE) au pouvoir et le parti d'extrême gauche Sumar en ont remporté 153, bien loin des 176 sièges nécessaires pour obtenir la majorité.

"C'est une situation nationale que nous examinons", a déclaré Fiona Cincotta, stratège chez City Index.

"Je ne pense pas que cela fasse nécessairement partie d'une perspective plus sombre pour l'Espagne à long terme, mais je pense simplement qu'en ce moment, nous voyons cette incertitude et que les marchés détestent l'incertitude", a-t-elle ajouté.

Les actions des principaux prêteurs Santander, BBVA, Sabadell et Caixabank ont perdu entre 2 % et 3,5 %, ce qui les place parmi les plus fortes baisses du marché boursier européen.

La nervosité ne s'est pas limitée aux banques. Goldman Sachs a déclaré lundi que le résultat des élections pourrait également constituer un revers temporaire pour les services publics espagnols, car le marché était récemment devenu plus positif pour Endesa et Iberdrola en raison "d'un changement potentiel de gouvernement et des perspectives d'une réduction de l'intervention réglementaire".

Endesa a chuté de 3,7 % et Iberdrola de 0,9 %.

Le consultant politique Eurasia Group a déclaré que cette incertitude pourrait durer des mois - comme ce fut le cas en 2019, lorsque deux élections consécutives ont eu lieu avant qu'un gouvernement puisse être formé.

"Pour l'instant, de nouvelles élections semblent être le moyen le plus probable de sortir de l'impasse (une probabilité de 40 %) ; si c'est le cas, elles se tiendraient très probablement au quatrième trimestre de cette année", a déclaré Federico Santi, analyste principal d'Eurasia Group pour l'Europe.

L'économie espagnole a relativement bien résisté, mais elle ralentit après un rebond post-pandémique. Le gouvernement prévoit une croissance de 2,1 % en 2023, contre 5,5 % l'année dernière.

Un ralentissement signifie que la dette élevée de l'Espagne, qui représente plus de 100 % du PIB, et son déficit de 4,8 % du PIB sont au centre de l'attention, et des discussions prolongées pour former un gouvernement pourraient ralentir les progrès des réformes fiscales et aggraver ses finances.

La perspective d'un parlement sans majorité et d'une nouvelle élection surprise avait déjà été envisagée par les économistes avant le vote de dimanche.

Wouter Thierie, économiste chez ING, a déclaré avant les élections que le prochain gouvernement devrait s'attaquer à la dette élevée de l'Espagne, alors que des règles fiscales plus strictes de l'UE entreront en vigueur en 2024.

"Dans un tel scénario, les réformes structurelles cruciales nécessaires à l'économie pourraient être retardées, ce qui renforcerait les faiblesses existantes. L'incertitude persistante quant aux futures politiques gouvernementales pourrait également saper la confiance des investisseurs et entraver les activités d'investissement", a-t-il déclaré.

La prime de risque pour les rendements de la dette publique espagnole par rapport aux obligations allemandes de référence à 10 ans est restée stable à environ 102,90 points de base.