Un milliardaire australien rachète CWP Renewables pour plus de 2,7 milliards de dollars.

Forrest a déclaré dans un communiqué que Squadron avait acquis CWP Renewables, propriétaire de 1,1 gigawatts de parcs éoliens et d'un pipeline de développement de 1,3 GW de parcs éoliens et solaires en Australie, mais n'a pas divulgué le prix.

CWP a été vendu par l'investisseur Partners Group, basé en Suisse, qui a déclaré avoir construit l'entreprise australienne après avoir d'abord investi dans le parc éolien Sapphire dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud en 2016.

"Nous sommes fiers d'avoir construit une importante plateforme d'énergie renouvelable qui est appelée à jouer un rôle clé dans la décarbonisation du panorama énergétique australien et à soutenir le pays et ses entreprises dans la réalisation de leurs ambitieuses ambitions nettes zéro", a déclaré Martin Scott, responsable de l'Australie chez Partners Group, dans un communiqué.

Parmi les autres entreprises qui se sont intéressées à CWP, citons l'espagnol Iberdrola, Tilt Renewables, qui appartient en partie à AGL Energy, et Origin Energy, qui visent toutes à se développer dans le domaine de l'énergie renouvelable à mesure que l'Australie accélère sa transition vers l'abandon des centrales au charbon.

Forrest a fait de gros efforts pour sevrer l'Australie des combustibles fossiles et développer une activité d'hydrogène vert par le biais de sa société de minerai de fer, Fortescue Metals Group, ainsi que de sa société privée Squadron.

Avec CWP Renewables, Squadron aurait l'envergure dont elle a besoin dans l'est de l'Australie pour répondre à la demande des grands clients commerciaux et industriels en matière d'énergie verte fiable, a déclaré M. Forrest. "Il est primordial que l'Australie continue d'accroître l'énergie verte renouvelable rentable, afin d'alimenter économiquement les foyers et l'industrie à un rythme soutenu et de débarrasser le consommateur australien de sa dépendance forcée aux combustibles fossiles de plus en plus chers et dangereusement polluants", a-t-il déclaré dans la déclaration de mercredi.

Squadron est déjà propriétaire majoritaire du développeur de parcs éoliens Windlab et construit également un terminal d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) en Nouvelle-Galles du Sud et un centre d'énergie renouvelable dans le Queensland.

(1 $ = 1,4948 dollars australiens)