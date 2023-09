IBEX Limited est un fournisseur de bout en bout de solutions technologiques pour l'expérience du cycle de vie du client (CLX). Grâce à la plateforme CLX intégrée de la société, un portefeuille de solutions est proposé pour optimiser l'acquisition, l'engagement, l'expansion et l'expérience des clients. La société tire parti d'une technologie sophistiquée et d'analyses exclusives, en combinaison avec son empreinte mondiale de centres de contact et de livraison et son expertise en matière d'externalisation des processus d'affaires, pour protéger et améliorer les marques de ses clients. Ses services couvrent trois domaines : Digital & Omni-Channel Customer Experience (ibex Connect), Digital Marketing and E-Commerce (ibex Digital) et Digital CX surveys and analytics (ibex CX). L'unité ibex Connect fournit à ses clients un service client différencié, une assistance technique, des services de génération de revenus et d'autres services de back-office externalisés à valeur ajoutée. Son unité ibex Digital propose des solutions de marketing numérique, de technologie de commerce électronique et de plateforme pour les marques en croissance.

Secteur Logiciels