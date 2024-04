IBEX Limited est un fournisseur de solutions technologiques d'externalisation des processus d'entreprise et d'engagement des clients de bout en bout, qui contribue à améliorer l'expérience des clients pour les marques. Les services qu'elle fournit à ses clients sont des capacités numériques et traditionnelles omnicanales. L'entreprise a conçu une suite différenciée de solutions numériques et opérationnelles destinées à gérer les interactions tout au long des phases du cycle de vie du client, sur plusieurs canaux, en fonction des besoins spécifiques d'un client. Ses services couvrent trois domaines : Digital & Omni-Channel Customer Experience (ibex Connect), Digital Marketing and E-Commerce (ibex Digital), et Digital CX surveys and analytics (ibex CX). L'unité commerciale ibex Connect fournit à ses clients un service client différencié, un support technique, une génération de revenus et d'autres services de back-office externalisés à valeur ajoutée. L'unité ibex Digital propose des solutions de marketing numérique, de technologie de commerce électronique et de plateforme pour les marques.

Secteur Logiciels