IBL Ltd est un groupe diversifié organisé autour de 7 secteurs d'activités : - grande distribution (32,4% du CA) : distribution de produits de grande consommation (produits alimentaires, vins et spiritueux, produits ménagers, produits de soins de la personne, produits de papeterie, etc.), d'équipements et de consommables d'imprimerie, de produits pharmaceutiques, d'équipements médicaux, de produits chimiques et agrochimiques ; - agroalimentaire (21%) : production et transformation de cannes à sucre, production et embouteillage de boissons, production et transformation de poissons, etc. - ingénierie et construction (20,6%) : fabrication de matériaux de construction, développement de solutions de réparation et d'entretien de machines à moteurs diesel et électro-diesel, prestations de services d'ingénierie et de construction dédiées aux secteurs du bâtiment et de l'industrie, vente de machines industrielles et agricoles, location, entretien et maintenance d'équipements de construction et de manutention, prestations de construction et de réparation navales, etc. ; - exploitation hôtelière (14,8%) ; - logistique et transport (4,5%) ; - services financiers (4,3%) : banque, assurance, prestations de financement, gestion de fonds d'investissement, prestations de services d'investissement, etc. ; - autres (2,4%) : immobilier, prestations de recherche et de développement de produits pharmaceutiques et cosmétiques, développement de solutions d'analyse et de certification, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Ile Maurice (83,1%), Madagascar-Comores- Seychelles- La Réunion (7,9%), Maldives (3,9%), Europe (2,3%), Etats-Unis (0,1%) et autres (2,7%).

Secteur Sociétés holdings