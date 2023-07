IBM : BPA en recul de 6% au 2e trimestre

IBM a dévoilé mercredi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en repli de 5% à deux milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2023, soit 2,18 dollars par action (-6%), avec une marge avant impôt ajustée en retrait de 0,7 point à 15,5%.



Le chiffre d'affaires du géant des services informatiques s'est tassé de 0,4% à 15,5 milliards de dollars en données publiées, mais a augmenté de 0,4% à taux de changes constants, croissance tirée par les segments logiciels (+7,5%) et conseil (+5,9%).



Sur ces bases, IBM confirme ses attentes pour l'exercice en cours, à savoir une croissance de 3 à 5% de ses revenus à changes constants, et un free cash-flow de l'ordre de 10,5 milliards de dollars, en hausse de plus d'un milliard en comparaison annuelle.



