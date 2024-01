IBM : Jefferies initie le suivi à 'conserver'

Jefferies a annoncé vendredi avoir initié la couverture du titre IBM avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 180 dollars.



Dans une note de recherche, l'analyste dit apprécier le virage stratégique entrepris par le groupe informatique, qui a lui a permis de se positionner en tant que leader sur le marché du multi-cloud hybride.



L'intermédiaire souligne toutefois que ses activités dans les logiciels tendent à croître à un rythme inférieur de ceux de ses concurrents, avec des marges bénéficiaires elles aussi en-dessous de ses celles de ses rivaux.



S'il dit percevoir un potentiel d'amélioration de ce côté dans une optique de long terme, Jefferies précise n'envisager aucun catalyseur dans l'immédiat, ce qui le conduit à tabler sur une hausse limitée du titre en l'absence de progrès notables.



Le professionnel ajoute que le titre se traite actuellement à 15 fois ses bénéfices, contre une moyenne de 26 fois pour le secteur des logiciels, mais exclut toute expansion significative de ce multiple de valorisation.



