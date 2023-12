IBM : contrat avec l'agence de communication de l'OTAN

Le 20 décembre 2023 à 16:12 Partager

IBM annonce avoir signé aujourd'hui un contrat avec l'agence de communication et d'information de l'OTAN (Agence NCI) avec l'ambition de renforcer la posture de cybersécurité de l'Alliance en améliorant la visibilité de la sécurité et la gestion des actifs dans l'ensemble des réseaux d'entreprise de l'OTAN.



À partir de janvier 2024, IBM Consulting Cybersecurity Services fournira à l'Alliance un service de gestion des actifs informatiques, des configurations, des correctifs et des vulnérabilités sur mesure et basé sur les performances.



Dans le cadre de cet accord, 'IBM Consulting élaborera une solution personnalisée qui fournira une vue unifiée de la posture de sécurité de l'OTAN', souligne IBM.



'L'accord conclu aujourd'hui marque une étape importante dans le cadre d'un processus d'approvisionnement récemment amélioré, qui permet des approches plus agiles et plus rapides en matière d'approvisionnement complexe, afin de fournir des solutions qui contribuent à renforcer la posture de cybersécurité de l'Alliance', a déclaréLudwig Decamps, directeur général de l'agence NCI.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.