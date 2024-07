IBM : fait mieux qu'anticipé

IBM est attendu en hausse grâce à une performance meilleure que prévu. Au deuxième trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net de 1,834 milliard de dollars, soit 1,96 dollar par action contre un bénéfice de respectivement 1,583 milliard de dollars et 1,72 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,43 dollars, soit 26 cents de mieux que le consensus.



Les revenus de "Big blue" ont augmenté de 2% à 15,77 milliards de dollars, à comparer avec des attentes de 15,62 milliards de dollars. Ils sont en progression de 4% à taux de change constants, soutenus par les logiciels : 8%.



"Nous continuons à constater que les clients se tournent vers IBM pour notre technologie et notre expertise en matière d'IA d'entreprise, et notre carnet d'affaires pour l'IA générative est passé à plus de deux milliards de dollars depuis le lancement de watsonx il y a un an", a déclaré Arvind Krishna, PDG d'IBM.



Cette année, la société continue de s'attendre à une croissance des revenus à taux de change constants conforme à son modèle d'une progression de 5%. A taux de change courant, la croissance des revenus devrait être freinée d'un point à deux points par les effets de change. IBM prévoit désormais de générer plus 12 milliards de dollars de free cash flow.