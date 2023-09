IBM a déclaré mercredi qu'elle informait les clients de Janssen CarePath, une unité de Johnson & Johnson, d'un "incident de données" impliquant un accès non autorisé à des informations personnelles.

Les informations personnelles faisaient partie d'une base de données utilisée sur la plateforme Janssen CarePath, selon IBM.

IBM, qui gère la base de données, a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de déterminer l'ampleur de l'accès non autorisé.

Les numéros de sécurité sociale et les informations sur les comptes financiers ne figuraient pas dans la base de données et n'ont pas été affectés, a précisé IBM, sans donner de détails sur le nombre de clients et d'utilisateurs concernés.

Janssen CarePath offre des ressources aux patients à qui l'on a prescrit des médicaments de J&J en les aidant à comprendre leur couverture d'assurance et les frais à leur charge.

L'"incident de données" peut avoir inclus les noms des personnes et des informations telles que les coordonnées et les informations relatives à l'assurance maladie et aux médicaments qui ont été fournies à l'application Janssen CarePath, a déclaré IBM. (Rapport de Jaspreet Singh à Bengaluru)