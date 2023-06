IBM : premier centre de données européen pour l'ère quantique

IBM a annoncé mardi son intention de construire un nouveau centre de données spécialisé dans l'informatique quantique en Allemagne, le premier de ce type sur le continent européen.



Le site, qui devrait être mis en service l'an prochain, utilisera plusieurs systèmes de calcul quantique mis au point par le groupe américain, tous équipés de processeurs de plus de 100 qubits



IBM explique que ce centre doit lui permettre de faire face à l'écosystème grandissant des technologies quantiques en Europe, une région qui compte selon lui quelques uns des utilisateurs de superordinateurs les plus avancés.



Il permettra aux entreprises privées, aux instituts de recherche et aux administrations de soutenir leurs activités dans l'informatique quantique.



Basé à Ehningen, au sein d'installations existantes d'IBM, le site sera le second centre de données spécialisé dans l'informatique quantique du groupe après celui ouvert à Poughkeepsie (New York).



