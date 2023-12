IBM : rachète StreamSets et webMethods à Software AG pour 2,13 milliards

IBM a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif avec Software AG pour l'achat de StreamSets et de webMethods, le Super iPaaS (plateforme d'intégration en tant que service) de Software AG, pour 2,13 milliards d'euros en numéraire. "Alors que les organisations continuent d'accélérer leurs transformations numériques, les solutions d'intégration d'applications et de données sont des éléments critiques pour la modernisation des applications et le déploiement efficace de l'intelligence artificielle dans l'entreprise", explique le géant américain de l'informatique.



IBM présente StreamSets et webMethods comme des leaders technologiques en matière d'intégration d'applications, de gestion d'API et d'intégration de données.



La finalisation de la transaction est attendue au deuxième trimestre 2024.