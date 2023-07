IBM : réaffirme ses objectifs annuels

IBM a dévoilé des revenus légèrement inférieurs aux attentes et confirmé ses objectifs 2023. Au deuxième trimestre, le géant informatique a enregistré un bénéfice net de 1,58 milliard de dollars, soit 1,72 dollar par action contre un bénéfice de respectivement 1,39 milliard de dollars et 1,53 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,18 dollars, soit 18 cents de mieux que le consensus Bloomberg. Les revenus de "Big blue" ont reculé de 0,4% à 15,5 milliards de dollars, ressortant légèrement sous les attentes.



Ils sont en progression de 0,4% à taux de change constants.



Cette année, la firme technologique anticipe toujours une croissance des revenus à taux de change constants comprise entre 3% et 5%. Les changes devraient être neutres sur le chiffre d'affaires. Le free cash flow a également été confirmé à environ 10,5 milliards de dollars, en amélioration d'1 milliard de dollars par rapport à l'an passé.